Birre artigianali crude: il percorso di Molino Spadoni tra qualità e territorio

Situato a Reda, in provincia di Ravenna, il Birrificio del Molino Spadoni rappresenta l’ultima evoluzione di un percorso iniziato oltre un secolo fa. Molino Spadoni, fondato nel 1921, ha intrapreso nel 2018 un nuovo capitolo aprendo un birrificio artigianale con l’obiettivo di costruire un «universo gastronomico» che unisca tradizione, qualità e innovazione. Come racconta Leonardo Spadoni, titolare: «Abbiamo voluto creare un laboratorio in cui la birra non fosse solo prodotto, ma espressione di un’idea gastronomica più ampia».

Le birre di Molino Spadoni

Produzione e tecnologia

Il birrificio dispone di una capacità produttiva di 20 ettolitri per cotta, variabile a seconda del grado zuccherino del mosto, e di una linea di imbottigliamento automatica capace di gestire fino a 3.000 bottiglie all’ora per formati da 33 cl e 2.500 bottiglie all’ora per formati da 50 e 66 cl. La produzione è concentrata su birre artigianali crude, non pastorizzate e non microfiltrate, realizzate a partire da una selezione accurata di cereali. Nel 2024 la produzione ha raggiunto circa 1.000 ettolitri.

Le birre iconiche

Tra le creazioni del Birrificio del Molino Spadoni, spiccano le Birre Orazio, destinate principalmente al canale Ho.re.ca, che oggi comprendono sette referenze. Quattro sono considerate iconiche:

Orazio Lager (5% vol.) : a bassa fermentazione, chiara e limpida, con aromi di miele di acacia, erba tagliata e cereali. Un equilibrio tra dolcezza del miele e amaro del luppolo tedesco.

: a bassa fermentazione, chiara e limpida, con aromi di miele di acacia, erba tagliata e cereali. Un equilibrio tra dolcezza del miele e amaro del luppolo tedesco. Orazio IPA (6,5% vol.) : ad alta fermentazione, ispirata alle West Coast IPA, con aroma complesso di frutti tropicali e note agrumate, e un finale amarognolo.

: ad alta fermentazione, ispirata alle West Coast IPA, con aroma complesso di frutti tropicali e note agrumate, e un finale amarognolo. Orazio Blanche (5,2% vol.) : ispirata alla tradizione belga, con lievito originale delle Fiandre, grano non maltato e coriandolo, leggermente acidula con note speziate e agrumate.

: ispirata alla tradizione belga, con lievito originale delle Fiandre, grano non maltato e coriandolo, leggermente acidula con note speziate e agrumate. Orazio Strong Ale (8% vol.): in stile Belgian Strong Ale, dal colore biondo intenso, speziata di pepe bianco e zenzero, dal gusto dolce e deciso con un finale erbaceo.

Nicola Grande, il birraio, spiega: «Ogni birra è il risultato di un equilibrio studiato, in cui materia prima e fermentazione dialogano per esprimere uno stile definito e coerente».

Un abbinamento: Strong Ale e pecorino

Nicola Grande propone un abbinamento speciale per la sua Orazio Strong Ale: il pecorino semi stagionato delle Officine Gastronomiche Spadoni. «La birra è dolce e strutturata, con un bouquet aromatico dominato da miele di acacia - racconta Grande -. L’abbinamento con il pecorino crea un gioco di contrasti e armonie in cui il sapore di birra e formaggio si integrano perfettamente, regalando una esperienza sensoriale completa».

Distribuzione e punti vendita

La birra è disponibile principalmente attraverso il canale Ho.re.ca, normal trade e distributori, con un imminente lancio di un canale e-commerce. È possibile trovarla nei ristoranti Casa Spadoni e nello spaccio gastronomico aziendale di Coccolia (RA), dove vengono organizzate degustazioni. L’Accademia Molino Spadoni a Forlì propone anche attività di formazione dedicate.

Il titolare Leonardo Spadoni

Il futuro del birrificio

Con una forte attenzione alla qualità e alla sperimentazione, il Birrificio del Molino Spadoni continua a sviluppare la propria identità. Come sottolinea Leonardo Spadoni: «Vogliamo mantenere viva la tradizione, ma con uno sguardo aperto all’innovazione. Il nostro obiettivo è costruire un progetto che duri nel tempo e sappia raccontare la storia della nostra terra attraverso la birra».