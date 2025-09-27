Vendemmia perfetta per La Perla del Garda: nasce la Raccolta Prodigiosa

«Vendemmia perfetta, adesso possiamo sbagliare solo noi». Giovanna Prandini, titolare assieme al fratello Ettore (Presidente Nazionale di Coldiretti) della cantina La Perla del Garda, non usa mezzi termini. «Abbiamo terminato proprio ieri - dice - la raccolta delle uve tardive della Turbiana per i Laguna. Per noi, il 2025, sui 48 ettari di vigneti in proprietà situati soprattutto nel comune di Lonato, la raccolta è stata ottima e sono in arrivo pure dei prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale.»

Luce Bionda di Perle del Garda

Raccolta Prodigiosa: un cofanetto tra vino e cultura

Giovanna Prandini, che è presidente di Ascovilo, l’associazione che raggruppa i 13 consorzi vinicoli lombardi, ha presentato una “Raccolta Prodigiosa”, un cofanetto in limited edition frutto della collaborazione con il Vittoriale degli Italiani.

Giovanna Prandini di La Perla del Garda

«Si tratta di 2 vini e una grappa - ha rimarcato la Presidente, durante una conferenza stampa - che nascono fra le colline moreniche del Garda. Vini bianchi, Lugana Doc, dai nomi suggestivi nel pieno solco dannunziano come voluto e indicato dal Presidente della casa del Vate, Giordano Bruno Guerri: la piacevole “Luce Bionda”, l’intrigante Benaco Bresciano Passito “Il Piacere” e l’affascinante grappa “Ardore”. Un migliaio di bottiglie numerate, poste in vendita solo a Gardone Riviera e nella cantina di Lonato. Il ricavato andrà completamente a sostegno del Vittoriale perché questo è un progetto che non ha nessun ritorno commerciale, ma solo ed esclusivamente un valore culturale. Secondo noi il vino deve avere sostenibilità sociale e rappresentare un impegno per il mondo della cultura nelle sue variegate forme.»

I vini bianchi Lugana Doc Il Piacere e Luce Bionda

Produzione, export e crescita economica

Perla del Garda produce annualmente 300 mila bottiglie, in gran parte Lugana, il 50% viene venduto all’estero: Germania, Svizzera, Giappone, Francia e USA. «Il nostro fatturato è in crescita: abbiamo chiuso i conti con un giro d’affari di 150 mila euro, entro pochi anni vogliamo arrivare a 400 mila euro puntando anche sul Rosso Garda DOC, che ha la sua massima espressione in Valtènesi, a ridosso del Vittoriale.»

Anche la speciale grappa Ardore nella Raccolta Prodigiosa de La Perla del Garda

Il Vittoriale: tra arte, mostre e turismo

A tal proposito, il cofanetto verrà presentato oggi, sabato, in concomitanza con l’avvio della stagione autunnale del Vittoriale all’insegna del moto D’Annunzio: «Desidero che questo lavoro sia fatto sollecitamente». Che, per lavoro, si tratta del restauro e ammodernamento - così come lo volle il Vate - del mausoleo e dell’auditorium.

La Raccolta Prodigiosa con il Vittoriale in tema d'annunziano

«Sarà anche l’occasione - ha ricordato il Presidente del Vittoriale, il vulcanico GB Guerri - per presentare la personale del premio Oscar, lo scenografo Dante Ferretti, la nuova opera di Marco Lodola e le mostre di Lara Campostrini e Emanuele Gregorin. Il tutto a suggello di una stagione che, anche quest’anno, raggiungerà quota 300 mila visitatori, con un più 2% grazie anche allo splendido festival “Tener a mente” di Viola Costa che ha richiamato spettatori da tutto il mondo.» Per Gardone Riviera e tutto l’alto lago, davvero, una stagione turistica dalla “Raccolta Prodigiosa”.