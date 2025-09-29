EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
CMB 2025, Italia regina tra i vini dolci e fortificati con 28 medaglie

Dal 16 al 19 settembre 2025, Catania ha ospitato la Sessione dedicata ai vini dolci e fortificati del Concours Mondial de Bruxelles. L’Italia è risultata la nazione più premiata con 28 medaglie, di cui 3 Gran Medaglie d’Oro, condividendo il primato con il Portogallo. Tra le novità, riconoscimenti a Paesi emergenti e le rivelazioni di Santorini e Marsala

di Redazione Italia a Tavola
29 settembre 2025 | 11:32
Dal 16 al 19 settembre 2025, Catania ha ospitato la Sessione dedicata ai vini dolci e fortificati del Concours Mondial de Bruxelles. L’Italia è risultata la nazione più premiata con 28 medaglie, di cui 3 Gran Medaglie d’Oro, condividendo il primato con il Portogallo. Tra le novità, riconoscimenti a Paesi emergenti e le rivelazioni di Santorini e Marsala

Dal 16 al 19 settembre, Catania è stata teatro dell’ultima sessione 2025 del Concours Mondial de Bruxelles (CMB), dedicata interamente ai vini dolci e fortificati. L’evento ha rappresentato un momento di confronto internazionale, con un focus sulla qualità e varietà di una categoria in costante evoluzione. L’Italia è risultata essere la nazione più premiata con 28 medaglie complessive di cui 3 Gran Medaglie d’Oro, primato condiviso con il Portogallo.

Vini dolci e fortificati: 28 medaglie per l'Italia al Concurs Mondial de Bruxelles

Vini dolci e fortificati, Italia protagonista con la Pensinola iberica

L’Italia ha conquistato 28 medaglie complessive, il numero più alto di questa edizione, di cui 3 Gran Medaglie d’Oro, 7 d’oro e 18 d’argento. Appena sotto il Portogallo, con 27 riconoscimenti complessivi di cui, a sua volta, 3 Gran Medaglie d’Oro.

Anche la Penisola iberica si è distinta nella sessione 2025 del CMB dedicata ai vini dolci e fortificati

Anche se è la Francia a completare il podio (16 medaglie complessive di cui 2 del massimo riconoscimento, il risultato della Spagna (15 medaglie, 2 Gran Medaglie d’Oro) insieme a quello del Portogallo, che conferma il ruolo della Penisola iberica come protagonista nella scena internazionale dei vini dolci e fortificati, grazie alle le produzioni del Douro, dell’Alentejo, di Setúbal, della Galizia e delle Canarie.

Concours Mondial de Bruxelles, vini dolci e fortificati: le medaglie italiane

Ecco tutti i vini italiani premiati al Concours Mondial de Bruxelles nella sessione dedicata ai vini dolci e fortificati

Santorini e Marsala: le rivelazioni internazionali

Le due rivelazioni della competizione sono state annunciate per Grecia e Italia.

  • Rivelazione Vini Dolci: Estate Argyros Vinsanto Late Release
  • Rivelazione Vini Fortificati: Single Barrel N° 018 della Cantina Carlo Pellegrino

Questi vini rappresentano non solo la qualità, ma anche il legame con il territorio e le tradizioni.

Paesi emergenti e nuove tendenze

All’edizione 2025 hanno partecipato 350 vini provenienti da 27 Paesi, a conferma dell’interesse crescente per questa tipologia. Tra i protagonisti più premiati si segnalano Portogallo, Francia, Italia e Spagna, Paesi tradizionalmente forti nella produzione di vini dolci e fortificati.

All’edizione 2025 hanno partecipato 350 vini provenienti da 27 Paesi

Tra le novità più rilevanti dell’edizione 2025 figurano i riconoscimenti ottenuti da Paesi come Azerbaigian, Cipro e Canada. Questa evoluzione evidenzia un panorama internazionale sempre più ampio, che supera i confini delle tradizionali aree di produzione.

vini dolci vini fortificati Concours Mondial de Bruxelles CMB 2025 Italia Portogallo Gran Medaglia d’Oro
 
