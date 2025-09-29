Progetto Wine Village Resort a Casteggio, come investire tra vigne e ospitalità

Il Wine Village Resort è un progetto che nasce dall’esperienza consolidata del Prime Alture Wine Resort, fondato nel 2006 da Roberto Lechiancole. Situato sulle prime colline di Casteggio, nell’Oltrepò pavese, questo resort ha saputo trasformare una passione personale per il vino in un progetto imprenditoriale capace di unire accoglienza, natura e cultura enologica.

Il progetto dei cottage del Wine Village Resort

Il nome Prime Alture richiama le dolci alture che si innalzano dalla pianura lombarda verso l’Appennino, considerate ideali per la coltivazione del Pinot Nero. Ogni dettaglio architettonico del resort è stato curato per raccontare il territorio con autenticità e raffinatezza, offrendo agli ospiti un’esperienza che combina ospitalità di qualità e produzione vinicola artigianale.

Roberto Lechiancole, ideatore del Prime Alture Wine Resort

Con 10 ettari di vigneti e una produzione annuale di circa 40.000 bottiglie, Prime Alture rappresenta oggi un punto di riferimento per l’enoturismo di alto livello. Alla proposta vinicola si affiancano camere raffinate, degustazioni guidate, eventi privati e un ristorante gourmet aperto su prenotazione, dove i menu cambiano mensilmente per valorizzare i prodotti locali.

Wine Village Resort: un progetto residenziale e vitivinicolo

Il Wine Village Resort si troverà a soli 60 km da Milano, lungo la direttrice verso la Liguria. L’iniziativa nasce come progetto di sviluppo residenziale e vitivinicolo, integrato con la filosofia di Prime Alture. L’obiettivo è quello di creare un borgo autentico immerso tra i filari, in cui architettura e paesaggio convivono in armonia.

La zona dove dovrebbe sorgere il Wine Village Resort, nei pressi del Prime Alture

Il progetto sarà presentato la prossima settimana a Milano e punta a diventare un modello unico di ospitalità enogastronomica e investimento immobiliare, con la possibilità per i proprietari di partecipare attivamente alla produzione del proprio vino.

Opportunità per investitori e ospiti

Il Wine Village Resort si articola in due percorsi complementari:

Investitori : possibilità di acquistare terreni e vigneti, diventando parte di un ecosistema agricolo e turistico in crescita. Gli investitori avranno accesso a consulenti ed enologi esperti per avviare la produzione del proprio vino, coniugando passione e ritorno economico. Il progetto assicura solidità, sostenibilità e prospettive di crescita a lungo termine.

: possibilità di acquistare terreni e vigneti, diventando parte di un ecosistema agricolo e turistico in crescita. Gli investitori avranno accesso a consulenti ed enologi esperti per avviare la produzione del proprio vino, coniugando passione e ritorno economico. Il progetto assicura solidità, sostenibilità e prospettive di crescita a lungo termine. Clienti e ospiti: esperienze autentiche che iniziano con passeggiate tra i filari e visite guidate in cantina, fino ad arrivare a degustazioni abbinate a eccellenze gastronomiche locali. Le strutture di ospitalità permettono di trasformare una semplice visita in un soggiorno immersivo e memorabile.

Una pianta dei cottage che sorgeranno nel Wine Village Resort

Il progetto offre quindi vantaggi concreti sia per chi desidera vivere la cultura enogastronomica dell’Oltrepò, sia per chi cerca un investimento immobiliare sicuro e collegato a un settore in costante crescita.

Luxury Cottage e bioarchitettura tra le vigne

Al centro del progetto residenziale si trovano i Luxury Cottage, realizzati secondo criteri di bioarchitettura. Ogni unità è progettata con materiali naturali come legno, pietra e tessuti locali, scelti per garantire sostenibilità e integrazione con il paesaggio.

I Cottage saranno dotati di giardino privato, piscina esclusiva e terrazze panoramiche affacciate sulle vigne. Elemento distintivo sarà il tetto giardino, una soluzione che migliora le prestazioni energetiche, riduce l’impatto visivo e favorisce la biodiversità.

Render dei cottage ultramoderni nel progetto di Wine Village Resort

Ogni residenza sarà completamente personalizzabile grazie al supporto di interior designer dedicati, permettendo ai proprietari di creare spazi su misura. L’approccio coniuga estetica, funzionalità e attenzione all’ambiente, garantendo comfort abitativo nel pieno rispetto del territorio.

Produzione vinicola personalizzata

Uno degli aspetti più esclusivi del Wine Village Resort è la possibilità per ogni proprietario di produrre fino a 600 bottiglie di vino all’anno. Il cuore del borgo sarà la Cantina Comune, dotata di barriques e vasche tecnologiche che permettono una vinificazione artigianale ma evoluta.

Render della Wine Club House, sotto la quale sorgerà una fornitissima cantina

Ogni unità avrà inoltre una cantina privata sotterranea, ideale per affinare e conservare vini in condizioni ottimali. L’unione tra gestione collettiva e spazi personali assicura un’esperienza unica, che valorizza la cultura del vino come patrimonio da condividere.

Servizi esclusivi per un’esperienza completa

Il Wine Village Resort offre una gamma di servizi pensati per garantire agli ospiti un soggiorno senza pensieri:

Cottage Manager dedicato per la gestione completa della residenza.

per la gestione completa della residenza. Ristorazione gourmet con possibilità di consegna diretta presso i Cottage.

con possibilità di consegna diretta presso i Cottage. Servizi centralizzati di prenotazione e gestione per rendere l’immobile fonte di reddito.

per rendere l’immobile fonte di reddito. Degustazioni private, eventi esclusivi e attività didattiche legate al mondo del vino.

legate al mondo del vino. Wellness e manutenzione costante degli spazi verdi e delle strutture.

L’obiettivo è offrire un’ospitalità d’eccellenza che coniughi comfort, privacy e valorizzazione del territorio.

Architettura e materiali sostenibili

La progettazione architettonica è stata affidata ad Anice Architettura, studio milanese guidato da Luca Gemmellaro. Il team ha scelto materiali locali e naturali come legno di rovere, pietra calcarea e tessuti naturali provenienti dal distretto tessile lombardo.

Il Prime Alture Wine Resort di Casteggio (Pv)

Questa selezione materica non solo riduce l’impatto ambientale e i trasporti, ma valorizza le competenze artigianali del territorio. L’approccio integra sostenibilità ambientale e responsabilità sociale, generando benefici concreti per la comunità locale.

Spazi comuni e aree esperienziali

Il borgo sarà arricchito da spazi collettivi progettati per vivere e condividere la cultura del vino:

Wine Club House : corsi di degustazione, eventi tematici e momenti di formazione.

: corsi di degustazione, eventi tematici e momenti di formazione. Club Bistrot : ristorante panoramico con vista sui vigneti, concepito come punto di incontro sociale.

: ristorante panoramico con vista sui vigneti, concepito come punto di incontro sociale. Cantina Comune : barricaia condivisa e area conviviale per feste ed eventi privati.

: barricaia condivisa e area conviviale per feste ed eventi privati. Cantina Privata: spazi individuali per custodire vini personali in sicurezza.

Il progetto della Wine Club House

Queste aree rafforzano il senso di comunità e rendono il Wine Village Resort un luogo esclusivo e allo stesso tempo aperto alla condivisione.

Presentazione ufficiale del progetto

Il Wine Village Resort rappresenta un nuovo modo di vivere il vino, l’ospitalità e la residenza immersiva nelle colline dell’Oltrepò pavese. La presentazione ufficiale del progetto avverrà lunedì prossimo, 8 ottobre, alle 11 al Marriott Hotel Milano di via Washington, con l’obiettivo di illustrare nel dettaglio le opportunità per investitori, ospiti e futuri proprietari.