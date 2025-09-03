EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 03 settembre 2025  | aggiornato alle 10:48 | 114218 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

a catania

Concours Mondial de Bruxelles, sessione dolci e fortificati: la Sicilia al centro

Catania ospita il Concours Mondial de Bruxelles - Sessione Vini Dolci e Fortificati, con degustazioni, masterclass e focus su sostenibilità, vitigni autoctoni e patrimonio enologico siciliano

di Redazione Italia a Tavola
 
03 settembre 2025 | 09:30

Concours Mondial de Bruxelles, sessione dolci e fortificati: la Sicilia al centro

Catania ospita il Concours Mondial de Bruxelles - Sessione Vini Dolci e Fortificati, con degustazioni, masterclass e focus su sostenibilità, vitigni autoctoni e patrimonio enologico siciliano

di Redazione Italia a Tavola
03 settembre 2025 | 09:30
 

Per quattro giorni, Catania ospiterà il Concours Mondial de Bruxelles - Sessione Vini Dolci e Fortificati, il più grande concorso enologico al mondo dedicato ai vini dolci e fortificati. L’evento, organizzato da Vinopress e PRC Repubbliche in collaborazione con la Regione Siciliana e l’IRVO, coinvolgerà produttori, enologi, giornalisti e degustatori internazionali.

Concours Mondial de Bruxelles, sessione dolci e fortificati: la Sicilia al centro

atania ospiterà il Concours Mondial de Bruxelles - Sessione Vini Dolci e Fortificati

L’iniziativa trasforma la città in un palcoscenico globale, dove i vini diventano non solo eccellenze produttive, ma anche espressione culturale delle comunità che li hanno custoditi. «La Sicilia è il luogo ideale per accendere i riflettori su vini che incarnano tradizione, innovazione e identità culturale» afferma Baudouin Havaux, Presidente del Concours Mondial de Bruxelles. «Il vino qui è cultura viva, frutto delle comunità che lo hanno tramandato».

Programma di degustazioni, masterclass e tavole rotonde

Il concorso si articolerà in quattro giornate di degustazioni guidate, masterclass e incontri tematici. Particolare rilievo avrà la tavola rotonda sul percorso di riconoscimento UNESCO dei vini della Sun Belt Zone - Marsala, Jerez e Samos - un progetto di diplomazia culturale volto a valorizzare tradizioni enologiche storiche del Mediterraneo. Le masterclass saranno condotte da Pietro Russo MW e dall’enologo Giuseppe Figlioli, in un percorso sensoriale che unisce sapere tecnico e divulgazione culturale.

Innovazione, sostenibilità e vitigni autoctoni

Un focus importante sarà dedicato a innovazione e sostenibilità, con particolare attenzione al cambiamento climatico, alla biodiversità e alla valorizzazione dei vitigni autoctoni siciliani come risorsa strategica per il futuro della viticoltura mediterranea.

Concours Mondial de Bruxelles, sessione dolci e fortificati: la Sicilia al centro

Un focus importante sarà dedicato a innovazione e sostenibilità

«La scelta di Catania come sede di questa sessione è un riconoscimento al lavoro dei viticoltori e delle comunità locali» dichiara Salvatore Barbagallo, assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana. «Vogliamo raccontare una Sicilia autentica, capace di trasformare il vino in consumo culturale e strumento di crescita».

L’impegno dell’IRVO e le opportunità per il territorio

Per l’IRVO, Istituto Regionale del Vino e dell’Olio, l’evento rappresenta anche un’opportunità per promuovere enoturismo, economia locale e cooperazione tra istituzioni, consorzi e operatori del settore. «La Sicilia custodisce un’identità enologica profonda e distintiva - spiegano Giusi Mistretta e Vito Bentivegna, rispettivamente Commissario straordinario e Direttore generale dell’IRVO - e questo concorso è l’occasione per ribadire che, anche nei segmenti più raffinati del mercato, la regione è protagonista». L’iniziativa conferma il ruolo della Sicilia non solo come territorio produttivo, ma anche come punto di riferimento internazionale per i vini dolci e fortificati, in grado di coniugare tradizione, innovazione e identità culturale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Concours Mondial de Bruxelles vini dolci Sicilia vini fortificati Catania enoturismo vitigni autoctoni IRVO Sicilia sostenibilità viticoltura masterclass vino tradizione enologica Sun Belt Zone
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Casoni Liquori
Foddlab
Consorzio Asti DOCG
Casoni Liquori
Foddlab
Consorzio Asti DOCG
Robo
Bord Bia

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 