Concours Mondial de Bruxelles, sessione dolci e fortificati: la Sicilia al centro

Per quattro giorni, Catania ospiterà il Concours Mondial de Bruxelles - Sessione Vini Dolci e Fortificati, il più grande concorso enologico al mondo dedicato ai vini dolci e fortificati. L’evento, organizzato da Vinopress e PRC Repubbliche in collaborazione con la Regione Siciliana e l’IRVO, coinvolgerà produttori, enologi, giornalisti e degustatori internazionali.

L’iniziativa trasforma la città in un palcoscenico globale, dove i vini diventano non solo eccellenze produttive, ma anche espressione culturale delle comunità che li hanno custoditi. «La Sicilia è il luogo ideale per accendere i riflettori su vini che incarnano tradizione, innovazione e identità culturale» afferma Baudouin Havaux, Presidente del Concours Mondial de Bruxelles. «Il vino qui è cultura viva, frutto delle comunità che lo hanno tramandato».

Programma di degustazioni, masterclass e tavole rotonde

Il concorso si articolerà in quattro giornate di degustazioni guidate, masterclass e incontri tematici. Particolare rilievo avrà la tavola rotonda sul percorso di riconoscimento UNESCO dei vini della Sun Belt Zone - Marsala, Jerez e Samos - un progetto di diplomazia culturale volto a valorizzare tradizioni enologiche storiche del Mediterraneo. Le masterclass saranno condotte da Pietro Russo MW e dall’enologo Giuseppe Figlioli, in un percorso sensoriale che unisce sapere tecnico e divulgazione culturale.

Innovazione, sostenibilità e vitigni autoctoni

Un focus importante sarà dedicato a innovazione e sostenibilità, con particolare attenzione al cambiamento climatico, alla biodiversità e alla valorizzazione dei vitigni autoctoni siciliani come risorsa strategica per il futuro della viticoltura mediterranea.

«La scelta di Catania come sede di questa sessione è un riconoscimento al lavoro dei viticoltori e delle comunità locali» dichiara Salvatore Barbagallo, assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana. «Vogliamo raccontare una Sicilia autentica, capace di trasformare il vino in consumo culturale e strumento di crescita».

L’impegno dell’IRVO e le opportunità per il territorio

Per l’IRVO, Istituto Regionale del Vino e dell’Olio, l’evento rappresenta anche un’opportunità per promuovere enoturismo, economia locale e cooperazione tra istituzioni, consorzi e operatori del settore. «La Sicilia custodisce un’identità enologica profonda e distintiva - spiegano Giusi Mistretta e Vito Bentivegna, rispettivamente Commissario straordinario e Direttore generale dell’IRVO - e questo concorso è l’occasione per ribadire che, anche nei segmenti più raffinati del mercato, la regione è protagonista». L’iniziativa conferma il ruolo della Sicilia non solo come territorio produttivo, ma anche come punto di riferimento internazionale per i vini dolci e fortificati, in grado di coniugare tradizione, innovazione e identità culturale.