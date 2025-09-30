Rosolio di Bergamotto e vermouth piemontese: il nuovo volto del bere italiano

A fronte di una caduta tendenziale del consumo di vino, fenomeno ben noto e per il quale adesso, con tatticismo puerile alquanto, si dà colpa ai dazi, si palesa un rilancio del settore spirits. Facciamo parlare i dati. Nello scorso anno 2024, le aziende italiane di spirits hanno fatturato 4,7 miliardi di euro, di cui circa il 38%, pari a 1,8 miliardi, per vendite sui mercati esteri. L’export, pertanto, secondo l’autorevole fonte Nomisma, ha triplicato il suo valore nell’ultimo decennio. Una ragguardevole performance che ha compensato il calo del mercato interno, che è sceso a 127 milioni di litri con una contrazione dell'8,5% rispetto al 2019. Questo corrente anno 2025 evidenzia come il settore spirits italiano stia navigando in acque che pur non tranquille vede premiare le realtà più strutturate e internazionalizzate che difatti, giammai casualmente, stanno avendo le performance migliori, confermando l'appeal globale del made in Italy.

L’Italicus Spritz

Italicus Rosolio di Bergamotto: un caso di successo

Tra le realtà emergenti degli spirits made in Italy palesa chiarezza di visione e generoso ardimento nel perseguirla con tenacia e passione, Italicus Rosolio di Bergamotto. Il Rosolio di Bergamotto Italicus® è stato creato da Giuseppe Gallo, che ha saputo riportare in auge l’antica categoria del Rosolio, ormai quasi dimenticata. Arricchito da note di bergamotto calabrese IGP, Italicus® è realizzato utilizzando i migliori ingredienti italiani per ricreare un vero e proprio «sorso d’Italia». Il design sorprendente della bottiglia, piccolo capolavoro di Stranger&Stranger, incarna la storia e il patrimonio italiani e racconta come il Rosolio in passato fosse il simbolo del tradizionale momento dell’aperitivo.

Lanciato il 1° settembre 2016, Italicus® è uno degli aperitivi più premiati a livello globale. Grazie alla sua unicità, Italicus® è già stato protagonista indiscusso di numerosi cocktails: dalla creatività e dall’esperienza dei migliori bartender del mondo sono nati alcuni abbinamenti caratteristici di Italicus®, che hanno portato nei locali più di tendenza l’Italicus Spritz, realizzato con Italicus® e Prosecco o Champagne; l’Ipalicus che nasce dall’abbinamento del rosolio con la birra Ipa; e il Negroni bianco, dove London Dry Gin e Dry Vermouth si amalgamano perfettamente alle note aromatiche del bergamotto.

L'aperitivo, un fenomeno globale

«L’aperitivo è ormai un fenomeno culturale e sociale in tutto il mondo» - commenta Giuseppe Gallo, ceo e fondatore di Italicus - «Il Rosolio Day e le Italicus Weeks celebrano questa tradizione con i mixologist e i consumatori di tutto il mondo e mostrano come Italicus continui ad ispirare la modernità dei cocktail con un nuovo modo di gustare lo Spritz».

Premi e riconoscimenti

Italicus® Rosolio di Bergamotto, sia detto, ha ricevuto il premio come Best New Spirit 2017 al prestigioso Tales of the Cocktail Spirited Awards e, negli anni dal 2018 al 2025, è stato eletto tra i primi marchi di liquori di tendenza da Drinks International.

Giuseppe Gallo, ceo e fondatore di Italicus

L’idea di creare e lanciare Italicus® è di Giuseppe Gallo, una delle figure più autorevoli dell’industria del bere miscelato. Famoso per le sue abilità di mixologist, ora Gallo dedica il suo tempo allo sviluppo del marchio. La passione per il patrimonio della cultura del bere italiano lo ha portato a realizzare un sogno: riscoprire la categoria del Rosolio come aperitivo lanciando Italicus®.

Eventi e iniziative

Intriganti, ben concepite e pregevolmente realizzate, le Italicus Aperitivo Weeks e il Rosolio Day svoltesi nel mese di settembre in nove Paesi: Italia, Regno Unito, Francia, Spagna, Svizzera, Polonia, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Hong Kong. Tra i locali italiani che hanno preso parte alle Italicus Weeks menzioniamo il “Cinquanta con vista” all’interno dell’Hotel Club 2 Torri a Maiori, in Costiera Amalfitana. Il successo di queste iniziative è stato recentemente riconosciuto dai Drinks Business Awards 2025 (concorso organizzato dall’omonima testata di settore), che hanno nominato il Rosolio Day e le Italicus Weeks come migliore Consumer Campaign of the Year, sottolineando così la capacità della campagna nel coinvolgere i consumatori di tutto il mondo.

Il progetto Savoia Vermouth

Ma la mente fervida di Giuseppe Gallo, in sintonia con la sua grande passione per la mixology, va oltre il successo consolidato di Italicus e si cimenta anche con altro liquore di antica tradizione piemontese, il vermouth. Nacque così, quattro anni fa il vermouth Savoia Rosso, ispirato alle tradizioni italiane e all’aperitivo contemporaneo. Per il suo quarto compleanno, Giuseppe Gallo attua una rassegna itinerante, denominata Spirit of Savoia, che tocca località simbolo della tradizione del bere di qualità. Dopo la prima tappa di apertura ad Amalfi di cui diremo, il programma, attraverso momenti di convivialità, proseguirà con un tour globale in diverse città, toccando Regno Unito, Italia, Spagna e USA.

Italicus e Savoia

Quest’anno il focus è legato ai temi: sostenibilità, territorio e autenticità italiana. Il progetto guarda infatti al futuro dell’ospitalità sostenibile, valorizzando pratiche di consumo responsabile delle risorse e introducendo una nuova visione dell’aperitivo: i cocktail saranno serviti in porzioni più leggere, arricchiti da materie prime autentiche, con un’attenzione particolare alla raccolta intelligente degli scarti e alla riduzione degli sprechi, oltre che all’up cycling degli ingredienti.

Al centro degli appuntamenti di Spirit of Savoia ci sono le due varianti di Savoia:

Savoia Rosso : un vermouth al vino Marsala invecchiato 14 mesi in botte di rovere, ispirato al Vermouth di Torino e alla tradizione del bitter di Milano, con il suo equilibrio amaro-dolce. Savoia Rosso è l’unico bitter rosso vegan friendly perché anche il suo colore non è originato dalla cocciniglia ma da ingredienti di origine vegetale (patata rossa e betacarotene).

: un vermouth al vino Marsala invecchiato 14 mesi in botte di rovere, ispirato al Vermouth di Torino e alla tradizione del bitter di Milano, con il suo equilibrio amaro-dolce. Savoia Rosso è l’unico bitter rosso vegan friendly perché anche il suo colore non è originato dalla cocciniglia ma da ingredienti di origine vegetale (patata rossa e betacarotene). Savoia Orancio: il primo vermouth a base di “orange wine”, agrumato e speziato, esotico e moderno. Entrambi sono realizzati con uve italiane, certificati 100% vegani e adatti a miscelare apertivi classici come lo Spritz, l’Americano e il Negroni.

Eventi di lancio

L’iniziativa si è detto, ha preso il via in Costiera Amalfitana all’Anantara Grand Hotel di Amalfi, dove il celebre cocktail bar Dante del West Village di New York è stato protagonista di due serate esclusive, con Roberto Bracco, l’Head Bartender del Dante, che ha presentato un set di cocktail d’autore tra tradizione italiana ed energia newyorkese. Il menu della stupenda serata ha incluso ricette quali il Garibaldi al Bergamotto con Savoia Rosso, l’Italicus Rosolio di Bergamotto, il Negroni Bianco con Savoia Orancio, lo Sbagliato in Costiera e il Negroni al Bergamotto alla Fragola. Per questa occasione Stefano Egidi, graphic designer romano, ha realizzato due illustrazioni che incorniciano Savoia Rosso e Savoia Orancio in un concept grafico speciale.

Un approccio consapevole e autentico al bere

Nessuna saccenza, nessuna velleità di salire in cattedra ed “insegnare” a degustare gli spirits. Accesso facilitato stante la voluta assenza di barriere all’ingresso. Convivialità spontanea con la preziosa risorsa di recente acquisizione, consistente nell’adottare consapevolmente un bere morigerato che abiliti il piacere edonistico ma che mai travalichi quella soglia perniciosa valicata la quale si cede all’ubriachezza e a tutto quanto di deteriore e pericoloso ciò comporta.