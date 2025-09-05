Villa Domizia: storia di una famiglia e di una visione nella Valcalepio

Nel cuore della Lombardia, Villa Domizia rappresenta da trent’anni un progetto enologico legato profondamente alla valorizzazione del territorio bergamasco.

La passione per il vino trasmessa da padre in figli, in foto Luca Rota

Nata nel 1995 dalla visione dei fratelli Rota, titolari della Quattroerre Group di Torre dè Roveri, l’azienda ha saputo trasformare una passione familiare in un marchio riconosciuto per coerenza, qualità e legame con la terra.

Una passione nata in famiglia e cresciuta nel tempo

L’amore per il vino nasce negli anni Settanta, quando il padre dei fratelli Rota lascia il lavoro da cantiniere per aprire una propria fiaschetteria, mentre oggi la responsabilità della produzione è affidata a Luca Rota. Tra damigiane, bottiglioni e imbottigliamenti manuali, prende forma una cultura del lavoro che ancora oggi permea ogni scelta produttiva.

Valcalepio e Terre del Colleoni: identità di un territorio unico

Villa Domizia è oggi portavoce della denominazione storica Valcalepio Doc, nelle versioni Bianco, Rosso e Riserva, e della più recente Terre del Colleoni Doc, con tre etichette: Incrocio Manzoni, Incrocio Terzi e un raffinato Metodo Classico millesimato.

Le due anime di Villa Domizia: Valcalepio e Terre del Colleoni

Vini che rappresentano in bottiglia le caratteristiche distintive delle vigne pedemontane di Scanzorosciate, una delle zone più pregiate del panorama vitivinicolo bergamasco.

Vini biologici nel “giardino dei bergamaschi”

L’azienda ha scelto da tempo la coltivazione biologica come principio fondante della propria filosofia produttiva. Le vigne si trovano in un’area collinare di grande valore paesaggistico, già nota ai Romani per la qualità dei suoi vini aromatici.

Le colline di Scanzorosciate, patria dei vini di Villa Domizia

Qui nasce l’impegno per una viticoltura sostenibile, con un controllo rigoroso della solforosa, ben al di sotto dei limiti consentiti nei vini biologici.

Un progetto che unisce rispetto, qualità e legami umani

Nel corso di tre decenni, Villa Domizia ha costruito un percorso fatto di relazioni autentiche, di studio e di crescita costante.

L'attenzione per la qualità parte dal vigneto

Al centro del lavoro, la volontà di offrire vini che siano espressione autentica del territorio, nel rispetto dell’ambiente e delle persone. Un progetto che si traduce oggi in un marchio riconoscibile per affidabilità, impegno e attenzione alla sostenibilità.

per infomazioni: www.villadomizia.net