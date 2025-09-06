Dal malto locale al miele d’arnia: come nascono le birre Riversa

Fondato nel 2021, il Birrificio Riversa sorge nel parco del Monte Netto, a pochi chilometri da Brescia, con l’obiettivo di produrre birre di alta qualità senza additivi o conservanti. «Il nostro scopo è preservare il 100% delle caratteristiche organolettiche del prodotto, mantenendolo non pastorizzato e non filtrato», spiegano i titolari Romano Alberto, Ambrosioni Claudia, Chiappi Francesco, Prandelli Mauro, Prandelli Roberto e Butchiewietz Andrea. Il mastro birraio è Francesco Chiappi. Nel 2024, la produzione si è attestata a 2.000 ettolitri, confermando la crescita costante della giovane realtà bresciana.
Riversa: il team
Punto vendita e tap room
Lo shop aziendale si trova presso la sede del birrificio a Cascina Torrazza, Capriano del Colle (BS), aperto dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 18:30 e il sabato dalle 9:00 alle 12:30. È possibile organizzare visite guidate con degustazione a partire da 15 partecipanti, oppure partecipare a visite in date dedicate su prenotazione. La degustazione include:
- Visita dell’impianto e spiegazione del processo produttivo
- Degustazione di 5 tipologie di birra selezionate
- Aperitivo con salumi, formaggi e prodotti da forno
Dal 2024, Riversa ha inaugurato anche Casale Riversa, una location per eventi e B&B, senza servizio pubblico di somministrazione.
Distribuzione e packaging
Le birre Riversa sono distribuite attraverso distributori nel settore ho.re.ca., con vendita online prevista sul sito ufficiale. Il packaging comprende:
- Fusti acciaio 25 lt a rendere
- Fusti PolyKeg one way 24 lt
- Bottiglie vetro 50 cl
Le birre di punta del birrificio
Ecco le birre di punta di Riversa:
Lager Hell 4,7%
Birra a bassa fermentazione in stile bavarese, giallo paglierino, con schiuma fine e persistente. Profumi maltati con leggere note mielate, corpo medio e delicata luppolatura.
Abbinamenti: carni bianche, prosciutto, würstel, tramezzini, formaggi freschi.
Pacific IPA 6,5%
Doppio malto ad alta fermentazione, stile IPA anglosassone. Colore ambrato chiaro, profumi tropicali (mango, papaya, ananas, litchi) e leggere note speziate di cannella. Corpo pieno, finale fruttato.
Abbinamenti: pesce bianco, piatti etnici, curry di agnello o pollo, samosa, chutney.
Riversa: alcune birre
Doppelbock 7%
Doppio malto bassa fermentazione, rosso intenso, con schiuma cremosa. Profumi di caramello, miele e frutta secca, corpo strutturato e luppolatura equilibrata.
Abbinamenti: carni rosse, selvaggina, salumi affumicati, pizze ben condite, formaggi stagionati, dessert cremosi.
Pale Ale 5%
Alta fermentazione, stile anglosassone. Colore ambrato, schiuma bianca e persistente. Aromi erbacei e agrumati, finale luppolato e fresco.
Abbinamenti: carni e pesce alla griglia, fritture di pesce, salumi e formaggi a media stagionatura.
Riversa: altre birre
La German Pilsner di Francesco Chiappi
Francesco Chiappi racconta così la German Pilsner 4,9%: «La nostra Pilsner dorata, con schiuma fine e persistente, offre profumi erbacei e cereali. Al palato è equilibrata, con amaro piacevole e finale pulito. Rievoca i miei anni di formazione in Germania e le prime esperienze nei birrifici secolari tedeschi».
Temperatura di servizio: 6-8°C
Abbinamenti: aperitivo, carni bianche, pesce delicato, grigliate, pizza, risotti, curry.
Produzioni e materie prime locali
Oltre alle birre principali, Riversa produce anche A.MARO e B.STILLATO (amaro e distillato a base birra). I malti base provengono da coltivazioni proprie, mentre il miele per la Birra al Miele è anche raccolto dalle arnie aziendali.