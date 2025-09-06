Dal malto locale al miele d’arnia: come nascono le birre Riversa

Fondato nel 2021, il Birrificio Riversa sorge nel parco del Monte Netto, a pochi chilometri da Brescia, con l’obiettivo di produrre birre di alta qualità senza additivi o conservanti. «Il nostro scopo è preservare il 100% delle caratteristiche organolettiche del prodotto, mantenendolo non pastorizzato e non filtrato», spiegano i titolari Romano Alberto, Ambrosioni Claudia, Chiappi Francesco, Prandelli Mauro, Prandelli Roberto e Butchiewietz Andrea. Il mastro birraio è Francesco Chiappi. Nel 2024, la produzione si è attestata a 2.000 ettolitri, confermando la crescita costante della giovane realtà bresciana.

Riversa: il team

Punto vendita e tap room

Lo shop aziendale si trova presso la sede del birrificio a Cascina Torrazza, Capriano del Colle (BS), aperto dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 18:30 e il sabato dalle 9:00 alle 12:30. È possibile organizzare visite guidate con degustazione a partire da 15 partecipanti, oppure partecipare a visite in date dedicate su prenotazione. La degustazione include:

Visita dell’impianto e spiegazione del processo produttivo

Degustazione di 5 tipologie di birra selezionate

Aperitivo con salumi, formaggi e prodotti da forno

Dal 2024, Riversa ha inaugurato anche Casale Riversa, una location per eventi e B&B, senza servizio pubblico di somministrazione.

Distribuzione e packaging

Le birre Riversa sono distribuite attraverso distributori nel settore ho.re.ca., con vendita online prevista sul sito ufficiale. Il packaging comprende:

Fusti acciaio 25 lt a rendere

Fusti PolyKeg one way 24 lt

Bottiglie vetro 50 cl

Le birre di punta del birrificio

Ecco le birre di punta di Riversa:

Lager Hell 4,7%

Birra a bassa fermentazione in stile bavarese, giallo paglierino, con schiuma fine e persistente. Profumi maltati con leggere note mielate, corpo medio e delicata luppolatura.

Abbinamenti: carni bianche, prosciutto, würstel, tramezzini, formaggi freschi.

Pacific IPA 6,5%

Doppio malto ad alta fermentazione, stile IPA anglosassone. Colore ambrato chiaro, profumi tropicali (mango, papaya, ananas, litchi) e leggere note speziate di cannella. Corpo pieno, finale fruttato.

Abbinamenti: pesce bianco, piatti etnici, curry di agnello o pollo, samosa, chutney.

Riversa: alcune birre

Doppelbock 7%

Doppio malto bassa fermentazione, rosso intenso, con schiuma cremosa. Profumi di caramello, miele e frutta secca, corpo strutturato e luppolatura equilibrata.

Abbinamenti: carni rosse, selvaggina, salumi affumicati, pizze ben condite, formaggi stagionati, dessert cremosi.

Pale Ale 5%

Alta fermentazione, stile anglosassone. Colore ambrato, schiuma bianca e persistente. Aromi erbacei e agrumati, finale luppolato e fresco.

Abbinamenti: carni e pesce alla griglia, fritture di pesce, salumi e formaggi a media stagionatura.

Riversa: altre birre

La German Pilsner di Francesco Chiappi

Francesco Chiappi racconta così la German Pilsner 4,9%: «La nostra Pilsner dorata, con schiuma fine e persistente, offre profumi erbacei e cereali. Al palato è equilibrata, con amaro piacevole e finale pulito. Rievoca i miei anni di formazione in Germania e le prime esperienze nei birrifici secolari tedeschi».

Temperatura di servizio: 6-8°C

Abbinamenti: aperitivo, carni bianche, pesce delicato, grigliate, pizza, risotti, curry.

Produzioni e materie prime locali

Oltre alle birre principali, Riversa produce anche A.MARO e B.STILLATO (amaro e distillato a base birra). I malti base provengono da coltivazioni proprie, mentre il miele per la Birra al Miele è anche raccolto dalle arnie aziendali.