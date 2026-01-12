Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 12 gennaio 2026

Cabochon Fuoriserie, il vino che racconta il territorio e conquista Decanter

Il Cabochon Fuoriserie N°025 Brut di Monte Rossa entra nella Top 10 Wine of the Year 2025 di Decanter, unico Franciacorta premiato. Il riconoscimento valorizza la qualità della cantina e la filosofia della linea Cabochon

12 gennaio 2026
 
12 gennaio 2026 | 17:32

Il 2026 inizia con un riconoscimento di rilievo per Monte Rossa: il Cabochon Fuoriserie N°025 Brut entra nella Top 10 Wine of the Year 2025 - Italy stilata da Decanter. La classifica, curata dal giornalista James Button, Regional Editor per l’Italia, include Cabochon come unico Franciacorta presente, affiancato a vini di altre regioni italiane di grande prestigio.

Un premio che conferma la qualità della cantina

Il riconoscimento si aggiunge a premi speciali, recensioni e valutazioni elevate che negli anni hanno valorizzato le etichette Monte Rossa e Cabochon. «Sono davvero onorato nel sapere che Decanter ha inserito il nostro Cabochon N°025 nella classifica Wine of the Year 2025 dedicata all’Italia. Questo premio riconosce l’eccezionalità del territorio e la dedizione della nostra squadra» spiega Emanuele Rabotti, patron della cantina e ideatore del brand. «Ci incoraggia a proseguire con una viticoltura rispettosa e una qualità senza compromessi, capace di raccontare la nostra identità sorso dopo sorso».

La storia e la filosofia di Cabochon

La linea Cabochon nasce da una ricerca iniziata negli anni Ottanta per selezionare i cru migliori della collina di Monte Rossa e introdurre una nuova vinificazione in barrique per la prima fermentazione. Cabochon rappresenta sia il punto di arrivo sia il punto di partenza di un percorso di sperimentazione e attenzione al dettaglio. La costellazione di etichette comprende oggi il Cabochon Brut Millesimato, il Doppiozero Brut Nature, il Fuoriserie Rosé, il Fuoriserie e il Brut Stellato. Il nome richiama la preziosità dei gioielli, con etichette incise in argento dall’orafo Gianmaria Buccellati, e la storia della linea include eventi come l’incontro del 1992 con Frank Sinatra e il cortometraggio “Cabochon”, prodotto da Rabotti.

La cantina Monte Rossa

La cantina di Monte Rossa, inaugurata nel 2022, è una struttura ipogea, ecosostenibile e tecnologicamente avanzata, progettata per la produzione di Franciacorta e in armonia con il territorio circostante. Si sviluppa su tre livelli collegati da una scala centrale iconica: nel livello più basso si concentrano le attività produttive, nel livello centrale gli uffici e al livello superiore l’area ospitalità e lo shop. Situata a Barco di Cazzago, la cantina si estende su 8.000 m² e si trova a meno di un chilometro dal casello di Ospitaletto, vicino alla storica sede di Bornato, nel comune di Cazzago San Martino.

Monte Rossa
Via per Ospitaletto 131 25046 Cazzago San Martino (Bs)
Tel +39 030 7254614

