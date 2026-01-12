Cabochon Fuoriserie, il vino che racconta il territorio e conquista Decanter

Il 2026 inizia con un riconoscimento di rilievo per Monte Rossa: il Cabochon Fuoriserie N°025 Brut entra nella Top 10 Wine of the Year 2025 - Italy stilata da Decanter. La classifica, curata dal giornalista James Button, Regional Editor per l’Italia, include Cabochon come unico Franciacorta presente, affiancato a vini di altre regioni italiane di grande prestigio.

Il Cabochon Fuoriserie N°025 Brut di Monte Rossa entra nella Top 10 Wine of the Year 2025 - Italy stilata da Decanter

Un premio che conferma la qualità della cantina

Il riconoscimento si aggiunge a premi speciali, recensioni e valutazioni elevate che negli anni hanno valorizzato le etichette Monte Rossa e Cabochon. «Sono davvero onorato nel sapere che Decanter ha inserito il nostro Cabochon N°025 nella classifica Wine of the Year 2025 dedicata all’Italia. Questo premio riconosce l’eccezionalità del territorio e la dedizione della nostra squadra» spiega Emanuele Rabotti, patron della cantina e ideatore del brand. «Ci incoraggia a proseguire con una viticoltura rispettosa e una qualità senza compromessi, capace di raccontare la nostra identità sorso dopo sorso».

La storia e la filosofia di Cabochon

La linea Cabochon nasce da una ricerca iniziata negli anni Ottanta per selezionare i cru migliori della collina di Monte Rossa e introdurre una nuova vinificazione in barrique per la prima fermentazione. Cabochon rappresenta sia il punto di arrivo sia il punto di partenza di un percorso di sperimentazione e attenzione al dettaglio. La costellazione di etichette comprende oggi il Cabochon Brut Millesimato, il Doppiozero Brut Nature, il Fuoriserie Rosé, il Fuoriserie e il Brut Stellato. Il nome richiama la preziosità dei gioielli, con etichette incise in argento dall’orafo Gianmaria Buccellati, e la storia della linea include eventi come l’incontro del 1992 con Frank Sinatra e il cortometraggio “Cabochon”, prodotto da Rabotti.

La cantina Monte Rossa

La cantina di Monte Rossa, inaugurata nel 2022, è una struttura ipogea, ecosostenibile e tecnologicamente avanzata, progettata per la produzione di Franciacorta e in armonia con il territorio circostante. Si sviluppa su tre livelli collegati da una scala centrale iconica: nel livello più basso si concentrano le attività produttive, nel livello centrale gli uffici e al livello superiore l’area ospitalità e lo shop. Situata a Barco di Cazzago, la cantina si estende su 8.000 m² e si trova a meno di un chilometro dal casello di Ospitaletto, vicino alla storica sede di Bornato, nel comune di Cazzago San Martino.