Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 14 gennaio 2026

Tradizione

di Redazione Italia a Tavola
 
14 gennaio 2026 | 15:50

di Redazione Italia a Tavola
14 gennaio 2026 | 15:50
 

Birra Meckatzer Weiss-Gold: il gusto autentico di una Weiss analcolica

La Meckatzer Weiss-Gold analcolica nasce dalla passione dei mastri birrai di Meckatzer, che da quattro generazioni producono birre secondo la tradizione dell’Algovia. Dal 1738, il birrificio combina ingredienti selezionati, cura artigianale e tempi di maturazione lenti per offrire una birra dal gusto unico, anche senza alcol. Certificata Slow Brewing, garantisce qualità e controllo rigoroso in ogni fase della produzione.

Profumi freschi e delicati

Al naso, la Weiss-Gold sprigiona aromi di prato di montagna, cereali e una delicata nota di miele. La schiuma fine e soffice invita a un’esperienza sensoriale elegante e naturale, mentre il profumo di malto leggero e fresco anticipa un sorso armonioso.

Al palato: leggerezza e equilibrio

Il primo sorso sorprende per l’asciuttezza e la leggerezza. Un delicato accenno di biscotto accarezza il palato, mentre la nota amara del luppolo si integra perfettamente, rendendo la bevuta rotonda, equilibrata e piacevole. Con un colore giallo dorato brillante e una limpidezza elegante, questa Weiss analcolica mantiene tutta la personalità di una birra di qualità bavarese.

Abbinamenti consigliati

Perfetta con piatti leggeri, insalate, formaggi freschi o finger food, la Meckatzer Weiss-Gold analcolica si presta sia a momenti conviviali sia a pause rinfrescanti senza rinunciare al gusto autentico di una birra artigianale.

birra meckatzer analcolica Meckatzer Weiss-Gold scheda tecnica
 
