Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 15 gennaio 2026  | aggiornato alle 10:13 | 116785 articoli pubblicati

Rotari
julius meinl
Rotari

sorpasso

Espansione del Pinot nero in Oltrepò pavese: superate le varietà storiche

Il Pinot nero si conferma la varietà chiave dell’Oltrepò pavese, con quasi il 25% della superficie vitata complessiva. I dati del Consorzio Classese mostrano un vigneto orientato sulla qualità, con forte incidenza di Doc e Docg

di Stefano Calvi
 
15 gennaio 2026 | 09:30

Espansione del Pinot nero in Oltrepò pavese: superate le varietà storiche

Il Pinot nero si conferma la varietà chiave dell’Oltrepò pavese, con quasi il 25% della superficie vitata complessiva. I dati del Consorzio Classese mostrano un vigneto orientato sulla qualità, con forte incidenza di Doc e Docg

di Stefano Calvi
15 gennaio 2026 | 09:30
 

Il Pinot nero non è solo un simbolo storico dell’Oltrepò pavese, ma oggi è anche una certezza certificata dai numeri, come quelli presentati dal Consorzio Classese Oltrepò Pavese (il nuovo nome dello storico consorzio oltrepadano). Con quasi un quarto dell’intera superficie vitata del territorio, è la varietà più piantata in assoluto e si conferma anche per quest’anno come il prodotto destinato a trainare le vendite, nelle sue diverse interpretazioni: dal metodo classico Classese al Pinot nero dell’Oltrepò Pavese Doc.

Espansione del Pinot nero in Oltrepò pavese: superate le varietà storiche

Oltrepò pavese, un vigneto su quattro è Pinot nero

Un vigneto a maggioranza rossa, ma sempre più articolato

Sin dalla sua introduzione in Italia, infatti, l’Oltrepò ha rappresentato la principale patria del Pinot nero, vantando la maggiore estensione vitata a livello nazionale. Gli ultimi dati aggiornati rafforzano ulteriormente questo primato: su un totale di 11.539 ettari vitati, ben 2.869 ettari - pari al 24,9% - sono coltivati a Pinot nero, che supera così anche le tradizionali varietà rosse autoctone. Subito dopo si collocano la Croatina, con il 24,7% della superficie, e la Barbera con il 13,6%. Complessivamente, le uve a bacca nera rappresentano il 67% del vigneto oltrepadano. Tra le varietà a bacca bianca (33% del totale) prevalgono invece Pinot grigio (11,7%), Riesling italico (7,4%) e Moscato bianco (6,9%).

Mozzarella di Bufala Campana

Un altro elemento che caratterizza il vigneto dell’Oltrepò è la notevole variabilità altimetrica. L’altitudine media si attesta a 231 metri sul livello del mare, ma per i vigneti rivendicati a Docg si arriva fino a 631 metri, mentre quelli IGT raggiungono anche i 770 metri. Un fattore che, insieme all’ampiezza del territorio, rappresenta oggi una risorsa strategica per affrontare l’aumento delle temperature legato al cambiamento climatico.

Qualità certificata e vigneti maturi per il rilancio del Classese

Dal punto di vista qualitativo, il 98% delle superfici è rivendicato come Doc e/o Docg, con quest’ultima denominazione che copre da sola il 38% del totale. L’età media dei vigneti è di circa 25 anni e la forma di allevamento più diffusa è il Guyot, utilizzato nel 76,7% dei casi. Numeri che aprono prospettive significative per un ulteriore sviluppo delle produzioni Docg, anche grazie al rilancio del Classese. «Il Classese (blanc de noirs e rosé de noirs da Pinot nero) raccoglie l’eredità spumantistica di un territorio che vanta oltre 160 anni di storia nel metodo classico.  - spiega il direttore del Consorzio Classese Oltrepò pavese, Riccardo Binda - Proprio in Valle Scuropasso, a metà Ottocento, nacque la spumantizzazione italiana: prima come produzione di basi spumante e poi, nel 1865, con il primo blanc de noirs firmato dal Conte Vistarino. Una tradizione formalizzata nel 1984 con la denominazione “Classese - Classico Pavese”, le cui nuove etichette saranno presentate ufficialmente ad aprile, in occasione di Vinitaly».

Espansione del Pinot nero in Oltrepò pavese: superate le varietà storiche

Riccardo Binda, direttore del Consorzio Classese Oltrepò pavese

A completare il quadro, i comuni con la maggiore superficie vitata risultano Santa Maria della Versa (9,6%), Montalto Pavese (7,5%), Montù Beccaria (7,4%), Borgo Priolo (6,8%) e Montecalvo Versiggia (5,7%). Entrando nel dettaglio delle varietà, il Pinot nero è particolarmente concentrato a Montalto Pavese (304 ettari), Montecalvo Versiggia (217 ettari) e Borgo Priolo (216 ettari), mentre la Croatina trova le sue roccaforti a Santa Maria della Versa (300 ettari), Montù Beccaria (295 ettari) e Rovescala (278 ettari). Il direttore del Consorzio Binda Conclude: «Un patrimonio viticolo che conferma il ruolo centrale del Pinot nero nell’identità produttiva dell’Oltrepò pavese e ne rafforza il posizionamento come protagonista, anche commerciale, delle prossime stagioni».

Consorzio Classese Oltrepò pavese
Via Riccagioia 48 27050 Torrazza Coste (Pv)
Tel +39 0383 77028

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Pinot nero Oltrepò Pavese Classese Consorzio Classese Oltrepò Pavese metodo classico vigneto italiano DOCG Oltrepò Pavese spumanti italiani viticoltura di collina Riccardo Binda
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Lesaffre
Beer and Food
Per dell'Emilia Romagna
Consorzio Asti DOCG
Lesaffre
Beer and Food
Per dell'Emilia Romagna
Consorzio Asti DOCG
Fontina DOP
Horeca Expoforum

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026