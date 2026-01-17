De Lab Fermentazioni: birre gluten free e sperimentazioni con i vitigni piemontesi

A Diano d’Alba, tra le colline piemontesi in provincia di Cuneo, ha sede De Lab Fermentazioni, un birrificio nato nel 2022 dalla passione per le bevande fermentate dei soci fondatori Stefano Furlanetto e Lorenzo Padovani. Dopo esperienze formative in Italia e all’estero e la frequentazione della scuola per birrai torinese ITS, i due birrai hanno deciso di dare vita a un progetto ibrido: «Volevamo sperimentare ogni tipo di fermentazione e mosto, mettendo in pratica le idee che avevamo fin dal terzo giorno di scuola», racconta Stefano Furlanetto.

De Lab Fermentazioni è un birrificio nato nel 2022

Profilo delle birre e sperimentazione con i vitigni locali

Le birre di De Lab sono princIpalmente gluten free e comprendono prodotti iconici come la Modern Ipa Ibis, una Ipa moderna con malti inglesi e luppoli statunitensi, premiata con il bronzo al Brussels Beer Challenge 2024. La Berliner Iga Easy Peasy Naseta Squeezy sfrutta un 20% di mosto fiore di uve Nascetta Docg di Novello, sviluppando sentori fruttati e floreali che Stefano definisce «mineralità, acidità, sapidità e un fruttato devastante. Abbinabile a antIpasti di mare, formaggi aciduli e fritti». La Pastry Ipa C’Hai Na Ipa gioca con biscotti della fortuna in bollitura, mentre la Helles De Blonde rappresenta la fedeltà ai canoni delle lager bavaresi, con malto Pils e luppoli teutonici, limpida e dorata.

De Lab: alcune birre

«Il nostro obiettivo - spiega Padovani - è produrre birre che possano essere servite fresche nel brewpub e al tempo stesso sperimentare fermentazioni complesse e innovative. Ogni birra racconta un incontro tra tradizione e ricerca», aggiunge Furlanetto. Oggi il birrificio produce circa 700 ettolitri l’anno, distribuendo le proprie birre sia in fusti e lattine da 33 cl, sia direttamente nel brewpub con cucina barbecue americana e smash burger situato nella stessa sede di produzione.

Distribuzione e futuro

La distribuzione delle birre avviene tramite Partenocraft su tutto il territorio nazionale, mentre per il cuneese la collaborazione è con 12100 Beers’Hop di Cuneo. Dal 2024 è operativo l’e-commerce, che permette di acquistare tutte le birre direttamente online. La strategia produttiva e commerciale punta a mantenere l’identità locale e sperimentale, valorizzando anche i vitigni autoctoni come la Nascetta.

Il brewpub: birra, cucina e socialità

Il locale, aperto sette giorni su sette a cena, si inserisce nel tessuto della comunità albese e della Langa limitrofa, diventando un punto di incontro tra gastronomia e birrificazione. Il brewpub di De Lab, però, non è solo un punto vendita. Con stile industrial e impianto a vista, propone cotture barbecue realizzate internamente dallo socio BarbaQ, unendo birra e cucina in un’esperienza completa. Qui le birre prodotte vengono servite direttamente, con l’obiettivo di creare un legame immediato tra fermentazione, servizio e contesto conviviale, rendendo il locale un punto di riferimento per residenti e visitatori.