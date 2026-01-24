Menu Apri login
in trentino

Birrificio Bionoc: l’abete rosso delle Dolomiti entra nella birra artigianale trentina

A Mezzano di Primiero (Tn), il Birrificio Bionoc fonde montagna, sostenibilità e birrificazione dal 2012. La produzione artigianale privilegia materie prime locali e sperimentazioni come la birra alla resina di abete rosso

di Carlo Vischi
 
24 gennaio 2026 | 09:30

Birrificio Bionoc: l’abete rosso delle Dolomiti entra nella birra artigianale trentina

A Mezzano di Primiero (Tn), il Birrificio Bionoc fonde montagna, sostenibilità e birrificazione dal 2012. La produzione artigianale privilegia materie prime locali e sperimentazioni come la birra alla resina di abete rosso

di Carlo Vischi
24 gennaio 2026 | 09:30
 

A Mezzano di Primiero, piccolo centro incastonato tra le vette del Trentino, il Birrificio Bionoc interpreta da oltre un decennio la birra artigianale secondo una visione radicata nel territorio e nella sostenibilità. Nato nel 2012, questo birrificio di montagna racconta un legame con l’ambiente circostante non solo attraverso l’uso di materie prime a chilometro zero, ma anche mediante scelte produttive attente alla natura e all’innovazione. La realtà è guidata da Fabio Simoni, mentre la figura di riferimento per la produzione è Ivan Pierobon, birraio con una sensibilità spiccata per equilibri e ingredienti.

Bionoc si distingue per l’uso di materie prime a chilometro zero

Una gamma di birre ispirate alla tradizione e all’ambiente

La varietà produttiva di Bionoc spazia da interpretazioni classiche a proposte che attingono direttamente al paesaggio alpino. La Saison Staion è una birra chiara dal carattere fresco, pensata per accompagnare piatti semplici come pasta fresca e risotti.

Bionoc: alcune birre

L’English India Pale Ale Lipa si differenzia per la sua amarezza secca e persistente, ideale con carni saporite e spezie. L’Altbier Alta Vienna, prima birra nata nello stabilimento, unisce malto caramellato a fermentazione alta, mentre la Bitter Abete Rosso incorpora la resina degli abeti rossi della zona per un profilo aromatico inedito. Una delle proposte più vendute è la Golden Ale, dal carattere accessibile e disponibile in versione gluten-free.

Bionoc: la Bitter Abete Rosso

Dalla birra alla tavola: la Doga Gourmet

Accanto alla produzione brassicola, la famiglia Simoni ha sviluppato una presenza culinaria con La Doga Gourmet, ristorante birreria situato nel centro di Fiera di Primiero. Qui, l’offerta gastronomica interpreta piatti della tradizione montana con un linguaggio contemporaneo, affiancando ogni portata con le birre di birrificio ai medesimi prezzi applicati in sede produttiva. Dal 2017, il locale ha integrato anche un reparto pizzeria, ampliando le possibilità di abbinamento con le birre artigianali.

Distribuzione e prospettive dal birrificio

La distribuzione di Bionoc avviene in modo diretto tramite lo shop online del birrificio e attraverso i punti vendita collegati, dove le visite guidate offrono l’occasione per comprendere la filosofia di produzione. Oltre alle birre classiche, la produzione si contraddistingue per la realizzazione interna di malto d’orzo, grazie a una smalteria brevettata. Le novità per il 2026 includono birre acide fermentate con frutti del territorio, proseguendo un percorso che unisce tradizione e sperimentazione.

Birrificio Bionoc
Via delle Giare 45 38050 Mezzano (Tn)
Tel +39 329 6086570

