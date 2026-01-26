Freely porta il mondo no & low alcol al Beer & Food Attraction di Rimini

Freely - The Authentic Alternative parteciperà per la prima volta al Beer & Food Attraction di Rimini, in programma dal 15 al 17 febbraio (Pad. D5, Stand 10), allo presentando al pubblico professionale una visione evoluta del mondo beverage no & low alcol. La presenza in fiera rappresenta un momento strategico per il brand, che si propone come riferimento per un consumo più libero, consapevole e orientato alla qualità, rivolgendosi in particolare al segmento premium del settore horeca.
Il Ginger Beer Cocktail di Freely - The Authentic Alternative
Un brand pensato per chi cerca benessere e piacere
Freely, con sede a Montebelluna nel trevigiano, nasce per rispondere a una nuova domanda di mercato: alternative premium capaci di coniugare benessere, gusto e socialità, senza alcool e senza zuccheri. Il brand riunisce sotto un’unica visione diverse categorie di prodotto, offrendo una proposta trasversale e contemporanea per chi desidera bere meglio, senza rinunce.
La linea di distillati e spirits no & low alcool di Freely - The Authentic Alternative
L’identità del marchio si fonda su un concetto chiaro: superare le dicotomie tra piacere e consapevolezza, proponendo soluzioni adatte a ogni momento della giornata, dall’aperitivo alla mixology, fino alle occasioni di consumo quotidiano.
Novità di prodotto e riconoscimenti internazionali
In occasione della fiera, Freely presenterà importanti novità di gamma, 3 nuove sode sugar free e 2 nuove birre alcol free.
L’analcolico “A - In the spirit of Italian Aperitif” di Freely ha ottenuto il Gold Award 2026 - The Spirits Business
A rafforzare il debutto, un riconoscimento di rilievo internazionale: l’analcolico “A - In the spirit of Italian Aperitif” ha ottenuto il Gold Award 2026 - The Spirits Business, nella categoria “Global Low and No Masters”. Un premio che conferma la qualità della proposta e la direzione intrapresa dal brand nel panorama globale del beverage analcolico.
Un’offerta completa nel mondo zero alcool
Freely si distingue come il primo brand italiano a proporre una gamma così ampia e integrata di alternative zero:
- Spirits analcolici, ispirati ai grandi classici del bar, dal gin al rum, fino agli aperitivi italiani.
- Soft drink sugar free, biologici e vegan, dal profilo gustativo deciso ed equilibrato.
- Birre artigianali analcoliche, tra IPA e Lager, con una linea in continua espansione.
- Kombucha, fermentata naturalmente, disponibile in cinque varianti aromatiche.
Birre artigianali analcoliche Lager e Ipa di Freely
Una collezione definita dall’azienda come vera e propria “arte liquida”, pensata per un pubblico urbano, attento al design, alla qualità e alle nuove tendenze del bere consapevole.
Arte, design e identità visiva
L’immagine del brand è firmata dall’artista Enrico Benetta, noto per la sua ricerca sul carattere tipografico Bodoni. L’artista ha reinterpretato il logo e realizzato opere originali per le etichette, trasformando ogni bottiglia in un oggetto di design. Il packaging diventa così parte integrante del racconto del brand, esprimendo valori come libertà, eleganza e audacia.
Il concept grafico delle nuove etichette di Freely curato da Enrico Benetta
Il gusto della libertà
Freely si propone come l’alternativa autentica per chi desidera vivere la convivialità in modo equilibrato e attuale. Un linguaggio fresco e inclusivo accompagna una proposta pensata per i tempi moderni, in cui il piacere del bere incontra una nuova consapevolezza. L’arte di bere evolve, mantenendo al centro il gusto. Drink better. Feel better.
Vicolo Boccacavalla, 18 31044 Montebelluna (Tv)