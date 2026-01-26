Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 26 gennaio 2026

Freely porta il mondo no & low alcol al Beer & Food Attraction di Rimini

Freely - The Authentic Alternative debutta a Beer & Food Attraction Rimini (15-17 febbraio) con una proposta completa nel mondo no & low alcol. Un'alternativa premium per l'horeca che unisce gusto, benessere e design

di Redazione Italia a Tavola
 
26 gennaio 2026 | 11:48

di Redazione Italia a Tavola
26 gennaio 2026 | 11:48
 

Freely - The Authentic Alternative parteciperà per la prima volta al Beer & Food Attraction di Rimini, in programma dal 15 al 17 febbraio (Pad. D5, Stand 10), allo presentando al pubblico professionale una visione evoluta del mondo beverage no & low alcol. La presenza in fiera rappresenta un momento strategico per il brand, che si propone come riferimento per un consumo più libero, consapevole e orientato alla qualità, rivolgendosi in particolare al segmento premium del settore horeca.

Il Ginger Beer Cocktail di Freely - The Authentic Alternative

Un brand pensato per chi cerca benessere e piacere

Freely, con sede a Montebelluna nel trevigiano, nasce per rispondere a una nuova domanda di mercato: alternative premium capaci di coniugare benessere, gusto e socialità, senza alcool e senza zuccheri. Il brand riunisce sotto un’unica visione diverse categorie di prodotto, offrendo una proposta trasversale e contemporanea per chi desidera bere meglio, senza rinunce.

La linea di distillati e spirits no & low alcool di Freely - The Authentic Alternative

L’identità del marchio si fonda su un concetto chiaro: superare le dicotomie tra piacere e consapevolezza, proponendo soluzioni adatte a ogni momento della giornata, dall’aperitivo alla mixology, fino alle occasioni di consumo quotidiano.

Novità di prodotto e riconoscimenti internazionali

In occasione della fiera, Freely presenterà importanti novità di gamma, 3 nuove sode sugar free e 2 nuove birre alcol free.

L’analcolico “A - In the spirit of Italian Aperitif” di Freely ha ottenuto il Gold Award 2026 - The Spirits Business

A rafforzare il debutto, un riconoscimento di rilievo internazionale: l’analcolico “A - In the spirit of Italian Aperitif” ha ottenuto il Gold Award 2026 - The Spirits Business, nella categoria “Global Low and No Masters”. Un premio che conferma la qualità della proposta e la direzione intrapresa dal brand nel panorama globale del beverage analcolico.

Un’offerta completa nel mondo zero alcool

Freely si distingue come il primo brand italiano a proporre una gamma così ampia e integrata di alternative zero:

  • Spirits analcolici, ispirati ai grandi classici del bar, dal gin al rum, fino agli aperitivi italiani.
  • Soft drink sugar free, biologici e vegan, dal profilo gustativo deciso ed equilibrato.
  • Birre artigianali analcoliche, tra IPA e Lager, con una linea in continua espansione.
  • Kombucha, fermentata naturalmente, disponibile in cinque varianti aromatiche.

Birre artigianali analcoliche Lager e Ipa di Freely

Una collezione definita dall’azienda come vera e propria “arte liquida”, pensata per un pubblico urbano, attento al design, alla qualità e alle nuove tendenze del bere consapevole.

Arte, design e identità visiva

L’immagine del brand è firmata dall’artista Enrico Benetta, noto per la sua ricerca sul carattere tipografico Bodoni. L’artista ha reinterpretato il logo e realizzato opere originali per le etichette, trasformando ogni bottiglia in un oggetto di design. Il packaging diventa così parte integrante del racconto del brand, esprimendo valori come libertà, eleganza e audacia.

Il concept grafico delle nuove etichette di Freely curato da Enrico Benetta

Il gusto della libertà

Freely si propone come l’alternativa autentica per chi desidera vivere la convivialità in modo equilibrato e attuale. Un linguaggio fresco e inclusivo accompagna una proposta pensata per i tempi moderni, in cui il piacere del bere incontra una nuova consapevolezza. L’arte di bere evolve, mantenendo al centro il gusto. Drink better. Feel better.

Freely - The Authentic Alternative
Vicolo Boccacavalla, 18 31044 Montebelluna (Tv)

