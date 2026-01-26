Dal Giappone alla Scozia: un viaggio tra whisky e cioccolato firmato Mio Lab

Il cocktail bar del Park Hyatt di Milano ha segnato una nuova rotta degustativa rivolta a tutti gli appassionati di whisky. Sono due le maison classiche coinvolte, Laphroaig e The House of Suntory. Il Bar&Lobby manager Alessandro Iacobucci Vitoni del Mio Lab ha ideato un percorso originale per tutti gli appassionati di whisky del mondo (perché qui la clientela è per davvero internazionale). Parliamo di un viaggio che è possibile percorrere in diverse tappe o direzioni. Possiamo scegliere di sostare solo in Scozia e gustare alcune pregiate bottiglie della distilleria Laphroaig dell’Isola di Islay. Oppure possiamo fermarci in Giappone presso la prestigiosa The House of Suntory, vero e proprio santuario dei distillati del Sol Levante, se non del mondo intero. Ma possiamo volare anche da un angolo all’altro del pianeta durante il nostro squisito dopocena al cocktail bar del Park Hyatt.

Al Mio Lab il whisky si assaggia con il cioccolato

Whisky e cioccolato: un equilibrio tutt’altro che scontato

La nostra guida è Alessandro, il disegnatore di questa inedita mappa, che ha pensato anche di abbinare ogni assaggio di whisky con una perla di cioccolato selezionato dal pastry chef Alessio Galellli. La prima bottiglia che viene stappata è un elegante Suntory Hibiki Harmony accompagnato da un quadratino di cacao della Sierra Leone con 100% di fave di cacao, annata 2024. Un incontro delicato tra due mondi assai distanti tra loro. L’abbinamento whisky-cioccolato sulla carta sembrerebbe una partita facile, ma non lo è affatto. Avete mai sentito parlare di affinità elettive?

Il Mio Lab del Park Hyatt di Milano

Giappone: armonia, meditazione e cacao d’autore

Con Suntory Hahushu 12yo, ogni sorso incontra una specialità peruviana di cacao, il Gran Blanco. Qui l’abbraccio è tra un whisky dalle note sapide affinato in botti ex Bourbon con la dolce squisitezza del cioccolato. E il nostro viaggio prosegue con l’assaggio di un altro gioiello firmato The House of Suntory. O forse sarebbe meglio dire uno dei whisky più rappresentativi del Giappone, Yamazaki 12yo, che al Mio Lab troviamo abbinato a un cioccolatino formidabile, quale il Kome Three Mountains del Ghana 2023, 78% di fave di cacao. Un assaggio che esige una breve meditazione.

The House of Suntory: i whisky protagonisti a Milano

Scozia: Islay e il carattere senza compromessi di Laphroaig

Se scegliamo di fermarci in Scozia incontriamo altri tre eccellenti whisky. Il primo è il Laphroaig Quarter Cask, una sorta di classico, che come tutti i classici non tramonta mai. E il pastry chef del Park Hyatt ha scovato un cioccolatini di nuovo peruviano, il Gran Blanco 2024 con 85% di fave di cacao. Ma ecco servito un bicchierino di Laphroaig 10 yo Sherry Oak Finish. Torbato con un equilibrio perfetto, che qui incontra un cioccolato venezuelano memorabile. Ocumare Costa de Oro 2024, 79% di fave di cacao.

Laphroaig in degustazione al Mio Lab

Sorprende infine l’ultima proposta. Laphroaig The Cask Lore, il whisky che incarna forse meglio di altri il carattere della distilleria scozzese. E secondo chi scrive è il migliore abbinamento del nostro percorso, con un cioccolatino del Guatemala, La Laguna, annata 2021, 77,6 di fave di cacao.

Due cocktail esclusivi per chiudere il cerchio

Eppure non è finita qui, perché il Mio Lab ha escogitato anche due inediti ed esclusivi cocktail: