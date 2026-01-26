Tre giorni dedicati all’eccellenza wine & spirits: a Milano torna Best Wine Stars

Best Wine Stars 2026 si prepara a tornare a Milano dal 16 al 18 maggio 2026, nella prestigiosa cornice di Palazzo del Ghiaccio, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama wine & spirits a livello nazionale e internazionale. Dopo il successo dell’edizione 2025, la manifestazione punta a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di appuntamento di riferimento per produttori, buyer, operatori del settore e appassionati.

Oltre 6.000 visitatori nella scorsa edizione di Best Wine Stars

L’edizione precedente ha registrato numeri significativi, con oltre 6.000 visitatori, 200 aziende partecipanti e più di 1.200 etichette provenienti da tutto il mondo, testimoniando la crescita costante di un format capace di intercettare le esigenze del mercato e valorizzare l’eccellenza produttiva.

Una fiera internazionale riconosciuta da Regione Lombardia

Ideata e organizzata da Prodes Italia, Best Wine Stars, di cui Italia a Tavola è media partner, è oggi ufficialmente riconosciuta come Fiera Internazionale da Regione Lombardia, un traguardo che consolida il posizionamento dell’evento tra le manifestazioni più autorevoli del settore. Un riconoscimento che premia un progetto costruito su qualità, visione strategica e capacità di creare connessioni reali tra territori, imprese e professionisti.

Enzo Carbone, ceo di Prodes Italia e ideatore della manifestazione

«Best Wine Stars nasce per creare connessioni autentiche tra produttori e pubblico, tra territori e professionisti. Ogni anno lavoriamo per ampliare la visione del progetto e dare voce alle eccellenze del nostro Paese in un contesto internazionale» afferma Enzo Carbone, ceo di Prodes Italia e ideatore della manifestazione.

Business, cultura e narrazione del vino

Best Wine Stars si caratterizza per la capacità di unire dimensione business e valore culturale, trasformando la degustazione in un’esperienza strutturata, narrativa e immersiva. Il vino e i distillati vengono raccontati come espressione di territorio, ricerca, creatività e identità produttiva, coinvolgendo un pubblico trasversale composto da operatori, buyer internazionali, stampa specializzata e wine lovers.

Un programma davvero ricchissimo di eventi nei tre giorni di Best Wine Stars

Anche nel 2026, la manifestazione proporrà tre giornate di incontri, masterclass, talk, business dinner, awards e occasioni di networking, in un contesto elegante e contemporaneo, dove l’esperienza sensoriale si intreccia con quella relazionale.

Masterclass tematiche e divulgazione di qualità

Il format consolidato di Best Wine Stars continua a evolversi attraverso contenuti pensati per valorizzare il lavoro dei produttori. Accanto ai banchi d’assaggio, il programma prevede Masterclass tematiche guidate da Adua Villa, scrittrice, narratrice digitale, sommelier e imprenditrice, affiancata da esperti autorevoli del panorama enologico italiano.

Alcuni tra i più esperti del settore tra i relatori delle Masterclass di Best Wine Stars

Tra i relatori dell’edizione 2025 figuravano Mattia Asperti, Sommelier e creatore della community Il Sommelier Divino, Chiara Giannotti, wine expert and comunicator , ideatrice di Vino.Tv, collaboratrice e degustatrice della Guida dei vini essenziali di Doctorwine, autrice del libro La Cantina Perfetta di Rizzoli, Giambattista Marchetto, Wine journalist e direttore di Vinonews24, Francesco Quarna, speaker di Radio Deejay e vignaiolo, Valentina Vercelli, Giornalista de La Cucina Italiana e Condé Nast Traveller, Stefania Vinciguerra, giornalista professionista caporedattore di DoctorWine e della Guida Essenziale ai Vini d'Italia e Fabio Bacchi Fondatore di BarTales e Roma Bar Show. Le loro degustazioni hanno rappresentato un punto di riferimento per la divulgazione del vino in chiave contemporanea, confermando le Masterclass come uno dei momenti più attesi anche per il 2026.

Business Dinner e relazioni ad alto valore

Le Business Dinner, ospitate nel 2025 presso I Frigoriferi Milanesi, torneranno a essere uno degli appuntamenti più esclusivi della manifestazione. Questi momenti offrono alle aziende l’opportunità di confrontarsi direttamente con buyer e giornalisti, in un contesto conviviale e ad alto impatto esperienziale, dove il racconto del vino dialoga con la cultura gastronomica.

Best Wine Stars Awards: le eccellenze del settore

Anche nel 2026 tornano i Best Wine Stars Awards, riconoscimenti che celebrano l’eccellenza nel mondo del vino e dei distillati attraverso 14 categorie. I premi valorizzano un settore dinamico e diversificato, dalle bollicine ai rossi strutturati, fino ai progetti più significativi in ambito sostenibile e comunicativo.

Saranno ben 14 le categorie premiate tra vino e distillati al Best Wine Stars

Tra le categorie figurano Best Sparkling Wine, Best White Wine, Best Red Wine, Best Rosé Wine, Best Herbal Liqueurs, Best Spirits, Best International Excellence e Best Vinum Innovation. Particolare attenzione è riservata a Best Green Project e Best Hospitality Project, mentre completano il panorama Best Deal, Best Buyer Selection, Best Logo e Best Label.

Partnership strategiche e rete internazionale

Best Wine Stars si distingue per una solida rete di partnership strategiche, che contribuisce al successo e allo sviluppo continuo della manifestazione. Il progetto coinvolge enti, consorzi, associazioni e partner tecnici che condividono valori e visione, rafforzando la dimensione professionale e internazionale dell’evento.

Non solo vino, ma anche il mondo degli spirits protagonisti a Best Wine Stars

Tra i partner dell’edizione 2025 figuravano Partesa, Assoenologi, Agivi, Danitacom e la Thai - Italian Chamber of Commerce, affiancati da sponsor tecnici come Vetrobalsamo Spa, Telliwine Srl, Lc Technologies Srl, Sanden Intercool Italy Srl, Winest, Vinstrip e Non di Solo Legno.

Media partner e content creator

La manifestazione beneficia ogni anno della collaborazione con media partner di riferimento del settore enogastronomico e lifestyle, oltre alla nostra testata, come BarTales, Wine Meridian, Vino News 24, I Grandi Vini, DoctorWine, Enologo On Line ed Eventi Milano. A questi si affianca il contributo di content creator e storyteller come My Home Bar, Trotterwine, Simonagsommelier, Cantina Social, Fabioelavigna e Denise Oriani, che amplificano la narrazione digitale dell’evento.

Best Wine Stars vedrà partecipare molte testate del settore ma anche content creator e storyteller

Un punto di riferimento per il racconto del vino

Best Wine Stars si conferma così come un palcoscenico privilegiato per il racconto del vino e dei distillati, capace di unire esperienze sensoriali, contenuti di qualità e relazioni professionali. Le candidature per Best Wine Stars 2026 sono aperte fino al 20 aprile 2026.