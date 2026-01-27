Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 27 gennaio 2026  | aggiornato alle 15:52 | 117023 articoli pubblicati

Ventisei etichette per raccontare l’Italia del vino a Milano Cortina 2026

26 vini italiani saranno protagonisti a Casa Italia durante i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Le etichette raccontano territori, vitigni autoctoni e modelli produttivi diversi, diventando strumento di promozione

di Redazione Italia a Tavola
 
27 gennaio 2026 | 12:53

di Redazione Italia a Tavola
27 gennaio 2026 | 12:53
 

Saranno ventisei vini italiani a rappresentare il Paese durante i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. Le etichette entreranno nella carta dei vini di MUSA, l’hospitality house di Casa Italia, ospitata alla Triennale di Milano, alla Galleria Farsetti di Cortina d’Ampezzo e ad Aquagranda a Livigno. Una selezione pensata come racconto corale del mosaico enologico nazionale, tra territori storici, vitigni autoctoni e modelli produttivi diversi.

Milano Cortina 2026, i vini italiani scelti per raccontare il Paese

La selezione tra denominazioni, territori e identità

La scelta dei vini, affidata dal Coni al team di LT Wine & Food Advisory con il supporto di Luciano Ferraro, segue linee guida che mettono al centro la biodiversità e la rappresentatività della wine economy italiana. In carta convivono grandi nomi, cooperative e realtà di dimensioni più contenute, accomunate dalla capacità di esprimere un legame autentico con il territorio. Ogni bottiglia diventa così ambasciatrice di un patrimonio che intreccia paesaggio, cultura e cucina, riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità.

Casa Italia a Livigno

«Questa selezione ci permette di brindare al ritorno dei Giochi Olimpici nel nostro Paese, a vent’anni da Torino 2006», afferma Luciano Buonfiglio, Presidente del Coni. «I vini scelti raccontano l’espressione autentica del made in Italy che vogliamo valorizzare a Milano Cortina 2026, dando voce all’unicità delle nostre eccellenze». Un messaggio che trova spazio nel progetto MUSA, dove il vino affianca il racconto dell’Italia contemporanea a una platea internazionale.

Un viaggio enologico lungo tutta la Penisola

La carta dei vini di MUSA disegna un itinerario che attraversa Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto, con etichette simbolo come il Montepulciano d’Abruzzo Tralcetto, il Cirò Rosso Classico, il Greco di Tufo, l’Albana di Romagna, il Friulano dei Colli Orientali, il Lugana, il Verdicchio dei Castelli di Jesi, il Barolo Cannubi, l’Etna Rosso, il Brunello di Montalcino e il Valpolicella Ripasso. Un racconto continuo che affianca vini bianchi, rossi e spumanti, offrendo uno spaccato coerente della biodiversità vitivinicola italiana.

Ecco i vini selezionati:

ABRUZZO

  • Cantina Zaccagnini - Montepulciano d’Abruzzo Doc Tralcetto 2023

CALABRIA

  • Librandi - Cirò Rosso Classico Doc Segno 2024

CAMPANIA

  • Feudi di San Gregorio - Greco di Tufo Docg 2024

EMILIA ROMAGNA

  • Cantine Caviro - Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva Vigneti Romio 2021
  • Tenuta Masselina– Romagna Albana Docg secco 2024
  • Venturini Baldini – Reggiano Lambrusco Spumante DOP Rubino del Cerro 2024

FRIULI VENEZIA GIULIA

  • Torre Rosazza - Friuli Colli Orientali Doc Friulano 2024

LAZIO

  • Casale del Giglio - Lazio Bianco Igt Bellone Anthium 2025

LOMBARDIA

  • Cà Maiol - Lugana Doc Prestige 2024
  • Nino Negri  - Valtellina Superiore Docg Inferno Ca’ Guicciardi 2021

MARCHE

  • Villa Bucci - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore 2024

PIEMONTE

  • Cascina Gilli – Freisa D’Asti Doc Il Forno 2024
  • L’’Astemia – Barolo Docg Cannubi 2021

PUGLIA

  • Fantini - Edizione Cinque Autoctoni 23
  • Tormaresca - Rosato Igt Salento Calafuria 2025

SARDEGNA

  • Sella&Mosca - Vermentino di Sardegna Doc Cala Reale 2025

SICILIA

  • Cottanera - Etna Doc Rosso 2023

TOSCANA

  • Frescobaldi – Brunello di Montalcino Docg Tenuta CastelGiocondo 2020
  • Marchesi Antinori– Toscana Rosso Igt Villa Antinori 2023
  • Tenuta Sette Ponti – Toscana Rosso Igt Crognolo 2023

TRENTINO ALTO ADIGE

  • Elena Walch - Alto Adige Doc Pinot Bianco Kristallberg 2023
  • Mezzacorona – Teroldego Rotaliano Superiore Riserva Doc Castel Firmian 2022
  • Tenute Lunelli - Trentino Chardonnay Doc Villa Margon 2021

UMBRIA

  • Cantina Todini – Umbria Rosso Igt Rubro 2022

VENETO

  • Diesel Farm – Breganze Doc Rosso di Rosso 2016
  • Pasqua Vigneti e Cantine - Valpolicella Ripasso Doc Superiore Black Label 2023

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Milano Cortina 2026 Casa Italia vino MUSA hospitality LT Wine & Food Advisory CONI olimpiadi giochi olimpici
 
