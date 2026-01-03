Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 03 gennaio 2026  | aggiornato alle 11:10 | 116608 articoli pubblicati

Rotari
julius meinl
Rotari

taplist

Vetra, dove birra artigianale e cultura urbana si incontrano a Milano

Vetra, birrificio milanese nato nel 2016, usa stili europei reinterpretati con ingredienti italiani. Con il flagship Vetra Navigli, propone birre classiche e speciali alla spina, abbinamenti gastronomici e spazio culturale

di Carlo Vischi
 
03 gennaio 2026 | 09:30

Vetra, dove birra artigianale e cultura urbana si incontrano a Milano

Vetra, birrificio milanese nato nel 2016, usa stili europei reinterpretati con ingredienti italiani. Con il flagship Vetra Navigli, propone birre classiche e speciali alla spina, abbinamenti gastronomici e spazio culturale

di Carlo Vischi
03 gennaio 2026 | 09:30
 

Nato a Milano nel 2016, Vetra è un birrificio artigianale che porta nella birra l’energia e l’immaginario della cultura street. Il nome richiama Piazza Vetra, simbolo dell’underground milanese, e l’obiettivo dichiarato del progetto è che «la birra buona debba essere accessibile a tutti, non un prodotto per pochi». Fondato da Gabriele Cucinella, Ottavio Nava, Stefano Maggi, Stefano Simonelli e Andrea Paci, il birrificio si distingue per la ricerca di stili europei reinterpretati con ingredienti italiani.

Vetra, dove birra artigianale e cultura urbana si incontrano a Milano

Vetra Beer: alcune birre

Il cuore del birrificio: Stefano Simonelli e la taplist di Vetra Navigli

Dal 2025, con il lancio di Vetra Navigli, il birrificio ha inaugurato il suo primo locale ufficiale. Situato in Corso Manusardi 3 a Milano, il flagship combina birra, cucina informale e cultura urbana. «La taplist è il cuore del progetto», spiega il birraio Stefano Simonelli. «Tutte le birre scorrono alla spina in continua rotazione, dalle classiche alle speciali fino alle collaborazioni internazionali». La proposta gastronomica accompagna la birra con uno stile semplice, ispirato allo street food internazionale, mentre cocktail studiati per integrarsi con le birre completano l’offerta. Vetra Navigli è anche uno spazio culturale. Musica, stand-up comedy, podcast live e mostre d’arte contemporanea rendono il locale un punto di incontro tra la scena milanese e l’universo del birrificio.

Vetra, dove birra artigianale e cultura urbana si incontrano a Milano

Vetra Navigli è anche uno spazio cultural

Ingredienti italiani e collaborazioni

Vetra utilizza anche ingredienti italiani per arricchire le proprie birre: nella Vetra Saison scorze di limoni calabresi donano un tocco estivo, mentre la recente collaborazione con il torrefattore Antonio D’Onofrio di Pisticci ha dato vita a Vetra Black Coffee, dark lager infusa al caffè. Nel 2025 il birrificio ha prodotto circa 3.000 ettolitri, distribuiti in fusti one-way, bottiglie 33cl e lattine 33cl. La rete commerciale copre tutta Italia, con distribuzione diretta a Milano e nelle zone limitrofe. Le birre Vetra partecipano a festival e eventi europei e sono disponibili online sullo store ufficiale.

Le birre iconiche

Tra le birre più rappresentative, Vetra Pils 4,9% resta un simbolo del brand, versatile e dalle note erbacee, perfetta per abbinamenti sia semplici che complessi. La West Coast IPA 5,4% ha segnato la prima cotta, con profumi di frutta tropicale. L’IPA 6,6% è un punto fermo della taplist, grazie a luppoli europei e americani che donano un bouquet esotico e un amaro equilibrato. Tra le speciali, Rauch Donza 5,3%, nata da una sperimentazione con whisky, spezie e scorze d’arancia calabrese, rappresenta l’interpretazione italiana delle birre affumicate tedesche.

Vetra, dove birra artigianale e cultura urbana si incontrano a Milano

La Vetra Pils

Secondo Simonelli: «Delle nostre birre quella che bevo di più è Vetra Pils. Nei suoi 4,9%vol, racchiude viaggi, ricerca di ingredienti e ricordi di birrerie nascoste in Europa. L’abbinamento che mi ha colpito di più? Un festival in Portogallo, sardine fresche dei pescatori e Vetra Pils: un’esperienza semplice e intensa».

Vetra Beer
Via Leone XIII 14 20145 Milano
Tel +39 02 9645 0794

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Vetra birrificio Milano birra artigianale IPA Pils Rauch Donza Vetra Navigli birre italiane craft beer birra europea
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Suicrà
Horeca Expoforum
Galbani Professionale
Suicrà
Horeca Expoforum
Galbani Professionale
TreValli
Beer and Food

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025