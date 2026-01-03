Vetra, dove birra artigianale e cultura urbana si incontrano a Milano

Nato a Milano nel 2016, Vetra è un birrificio artigianale che porta nella birra l’energia e l’immaginario della cultura street. Il nome richiama Piazza Vetra, simbolo dell’underground milanese, e l’obiettivo dichiarato del progetto è che «la birra buona debba essere accessibile a tutti, non un prodotto per pochi». Fondato da Gabriele Cucinella, Ottavio Nava, Stefano Maggi, Stefano Simonelli e Andrea Paci, il birrificio si distingue per la ricerca di stili europei reinterpretati con ingredienti italiani.

Vetra Beer: alcune birre

Il cuore del birrificio: Stefano Simonelli e la taplist di Vetra Navigli

Dal 2025, con il lancio di Vetra Navigli, il birrificio ha inaugurato il suo primo locale ufficiale. Situato in Corso Manusardi 3 a Milano, il flagship combina birra, cucina informale e cultura urbana. «La taplist è il cuore del progetto», spiega il birraio Stefano Simonelli. «Tutte le birre scorrono alla spina in continua rotazione, dalle classiche alle speciali fino alle collaborazioni internazionali». La proposta gastronomica accompagna la birra con uno stile semplice, ispirato allo street food internazionale, mentre cocktail studiati per integrarsi con le birre completano l’offerta. Vetra Navigli è anche uno spazio culturale. Musica, stand-up comedy, podcast live e mostre d’arte contemporanea rendono il locale un punto di incontro tra la scena milanese e l’universo del birrificio.

Vetra Navigli è anche uno spazio cultural

Ingredienti italiani e collaborazioni

Vetra utilizza anche ingredienti italiani per arricchire le proprie birre: nella Vetra Saison scorze di limoni calabresi donano un tocco estivo, mentre la recente collaborazione con il torrefattore Antonio D’Onofrio di Pisticci ha dato vita a Vetra Black Coffee, dark lager infusa al caffè. Nel 2025 il birrificio ha prodotto circa 3.000 ettolitri, distribuiti in fusti one-way, bottiglie 33cl e lattine 33cl. La rete commerciale copre tutta Italia, con distribuzione diretta a Milano e nelle zone limitrofe. Le birre Vetra partecipano a festival e eventi europei e sono disponibili online sullo store ufficiale.

Le birre iconiche

Tra le birre più rappresentative, Vetra Pils 4,9% resta un simbolo del brand, versatile e dalle note erbacee, perfetta per abbinamenti sia semplici che complessi. La West Coast IPA 5,4% ha segnato la prima cotta, con profumi di frutta tropicale. L’IPA 6,6% è un punto fermo della taplist, grazie a luppoli europei e americani che donano un bouquet esotico e un amaro equilibrato. Tra le speciali, Rauch Donza 5,3%, nata da una sperimentazione con whisky, spezie e scorze d’arancia calabrese, rappresenta l’interpretazione italiana delle birre affumicate tedesche.

La Vetra Pils

Secondo Simonelli: «Delle nostre birre quella che bevo di più è Vetra Pils. Nei suoi 4,9%vol, racchiude viaggi, ricerca di ingredienti e ricordi di birrerie nascoste in Europa. L’abbinamento che mi ha colpito di più? Un festival in Portogallo, sardine fresche dei pescatori e Vetra Pils: un’esperienza semplice e intensa».