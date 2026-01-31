Menu Apri login
Tra le vette della Valtellina c’è una birra artigianale dal carattere versatile

A Dubino, il Birrificio Legnone produce birre come Testa di Malto 5% e Jack IPA 5,3%, mentre quelle alla canapa e al miele consolidano il legame con la Valtellina. La Taproom e il Kiosko offrono degustazioni, corsi e attività

di Carlo Vischi
 
31 gennaio 2026 | 09:30

A Dubino, in provincia di Sondrio, il Birrificio Legnone - Cesari & Co SRL produce birra artigianale indipendente dal 2012, con una produzione annua che nel 2025 si è attestata a 1.100 ettolitri. Il birrificio si distingue per l’utilizzo dell’acqua della Costiera dei Cech, leggera e con bassa durezza, definita dai fondatori come una vera «tela bianca» sulla quale il birraio può esprimersi al meglio. L’attenzione alla materia prima e la selezione accurata degli ingredienti sono alla base della filosofia che il team definisce la propria «Attitudine innata». I titolari sono David Cesari, Anna Tarabini e Alessandro Strada, mentre il birraio è Davide Cairello.

Birrificio Legnone: birra artigianale nel cuore della Valtellina

Taproom e spazi esperienziali

La sede produttiva ospita uno spaccio vendita che dal 2025 coincide con la nuova Taproom, dotata di 6 spine e aperta tre sere a settimana. L’ambiente accoglie i clienti con chitarre a disposizione e giochi di società, mentre corsi e degustazioni completano l’offerta esperienziale. Durante la stagione estiva opera anche il Kiosko Legnone, situato alle Cascate dell’Acquafraggia, con sei spine in un’area di forte passaggio turistico e attivo da aprile a ottobre.

Birrificio Legnone: I titolari David Cesari, Anna Tarabini e Alessandro Strada con il birraio Davide Cairello

Top seller, birre iconiche e territoriali

Tra le produzioni più iconiche spicca l’Italian Pilsner Testa di Malto 5%, birra lager chiara, erbacea e pluripremiata, certificata Gluten Free dal 2025. La Strong Ale Milf Passion 6,8% si presenta ramata e corposa, con note di caramello e frutti di bosco. La Lager IPA Jack IPA 5,3%, a bassa fermentazione, si distingue per i sentori agrumati e tropicali ed è tra le più apprezzate dai clienti. La Triplel Divano Belga 8,2% è una birra ambrata, secca e speziata, caratterizzata da un’alcolicità moderata che ne favorisce la bevibilità.

Birrificio Legnone: le birre

Le birre di Legnone sono distribuite tramite rivenditori e distributori locali, con vendita diretta anche online sul sito ufficiale. Secondo il birraio Cairello, «la Jack IPA nasce felice, ispirata al nostro cane storico Jack, e si abbina facilmente a pizza, fritto misto e carne alla griglia». La top seller resta la Testa di Malto, con riconoscimenti internazionali per gusto e qualità. Il birrificio realizza anche birre territoriali per conto terzi, come la birra alla canapa valtellinese, quella al miele di Tirano, alle castagne o con mais Rostrato Rosso della Valchiavenna, integrando ingredienti locali nel processo produttivo.

Birrificio Legnone
Via Milano 24 23015 Dubino (So)
Tel +39 333 8503252

© Riproduzione riservata STAMPA

 
