Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 09 gennaio 2026  | aggiornato alle 16:33 | 116700 articoli pubblicati

filosofia

Podere Casanova, ritorno alla natura nel cuore di Montepulciano

Podere Casanova a Montepulciano recupera un vigneto storico tra boschi e dolci colline. Tra vendemmia manuale e vini come Rosso Toscana Irripetibile e Vino Nobile Settecento, il progetto racconta un ritorno alla natura

di Guido Ricciarelli
 
09 gennaio 2026 | 14:30

Podere Casanova è nata dal desiderio dei proprietari Isidoro Rebatto e Susanna Ponzin di ritorno alla natura e ricerca delle origini nel rapporto con la terra, cosa che li ha spinti a ridare vita a un vigneto di lunga tradizione contadina. I 16 ettari vitati si estendono fra il bosco e i dolci pendii a valle di Montepulciano e godono della vicinanza dei laghi di Chiusi e Trasimeno. In vigna opera lo stesso Isidoro Rebatto. La raccolta e la selezione delle uve avvengono rigorosamente a mano e Mirko Tizzone è il responsabile di cantina.

Podere Casanova, ritorno alla natura nel cuore di Montepulciano

Podere Casanova si trova a valle di Montepulciano

Podere Casanova, la degustazione

La gamma aziendale comprenderebbe anche una bollicina, Caterina Spumante Rosè da uve Sangiovese, Chardonnay, Grechetto e Verdello e il Toscana Bianco Euforia, da uve Chardonnay Grechetto e Verdello, prodotti in quantità ridotte ed escluse dunque dalla batteria di vini inviataci.

Rosso Toscana Irripetibile 2020: corpo e frutti rossi tra peonia e cioccolato

Si parte con  Il Rosso Toscana Irripetibile 2020 da uve Sangiovese, Merlot, Petit Verdot e Cabernet Sauvignon . Colore rosso rubino impenetrabile. Al naso apre su note floreali di peonia , poi ribes, cassis, mirtilli, ciliegie sotto spirito, prugna, violetta,  cioccolato nero ed eleganti note speziate di anice stellato Perfetta corrispondenza al palato per una bocca ricca e succosa con ritorno fruttato di grande persistenza.

Podere Casanova, ritorno alla natura nel cuore di Montepulciano

Podere Casanova: Rosso Toscana Irripetibile

Toscana Leggenda 2020: eleganza balsamica e frutti di bosco

Il Toscana Leggenda 2020 nasce da uve Sangiovese, Merlot, Syrah e Cabernet Sauvignon. Colore rosso rubino scuro. Alcune analogie al naso, ancora ribes e mirtilli, ma anche marasca, sempre ciliegie sotto spirito e prugna, ma anche menta, violetta e cioccolato nero pure, ma non mancano un tocco di noce moscata,  pepe rosa ed eleganti note balsamiche.  Sentori confermati all’assaggio con sensazioni calde e avvolgenti. Fresca acidità al palato sorretta da una spina dorsale tannica con ritorno fruttato e finale, appunto, su note balsamiche.  

Podere Casanova, ritorno alla natura nel cuore di Montepulciano

Podere Casanova: Toscana Leggenda

Vino Nobile di Montepulciano Settecento 2018: intenso, lungo e complesso

Segue il  Vino Nobile di Montepulciano Settecento 2018,  di un colore rosso rubino intenso. Naso di notevole impatto, in cui note floreali di rosa canina, di ribes e amarena vanno a braccetto con rimandi di cacao, tabacco e caffè. Ad un palato denso e teso si aggiungono sfumature balsamiche di menta e eucalipto per un lungo finale dal ritorno mentolato e fruttato.

Podere Casanova, ritorno alla natura nel cuore di Montepulciano

Podere Casanova: Vino Nobile di Montepulciano Settecento

Podere Casanova, è cosi che si ritorna alla natura.

Podere Casanova
Via Strada Provinciale 326 n. 196 - loc. Tre Berte 53045 Montepulciano (Si)
Tel +39 0578 896136

© Riproduzione riservata

 
Podere Casanova Montepulciano vino Toscana Vino Nobile Rosso Toscana viticoltura naturale vendemmia manuale Sangiovese Merlot vini italiani
 
Fontina DOP

