Berlucchi Palazzo Lana Extreme 2014, il tempo scolpito nel Pinot Nero

Franciacorta Riserva millesimata da Pinot Nero in purezza, Berlucchi Palazzo Lana Extreme 2014 nasce da selezione rigorosa e lunghissima sosta sui lieviti. Un vino verticale, profondo, pensato per sfidare il tempo

di Piera Genta
 
17 febbraio 2026 | 15:01

Il Palazzo Lana Extreme 2014 di Berlucchi, Riserva millesimata di Franciacorta, è l’espressione più rigorosa e verticale del Pinot Nero in purezza, interpretato secondo una filosofia che unisce selezione estrema, precisione tecnica e una visione di lungo periodo ormai rara. Le uve provengono esclusivamente da due parcelle di proprietà a Borgonato: Quindicipiò, in collina, su suoli morenici leggeri e ben ventilati, e Brolo, prospiciente Palazzo Lana, su terreni fluvioglaciali più profondi.

Berlucchi Palazzo Lana Extreme 2014, il tempo scolpito nel Pinot Nero

Il Palazzo Lana Extreme 2014 di Berlucchi, Riserva millesimata di Franciacorta

Vigneti allevati ad altissima densità - fino a 10.000 ceppi per ettaro - e condotti con un lavoro manuale meticoloso: basse rese, diradamenti severi, vendemmia selettiva. Il risultato è una materia prima concentrata ma mai eccessiva, pensata per affrontare il tempo. Solo il mosto fiore entra nella cuvée. La fermentazione avviene in acciaio, con una parte dei vini che affina per sei mesi in barrique a contatto con i lieviti, ampliando struttura e profondità.

Montasio Cattel

L’assemblaggio definitivo precede una seconda fermentazione in bottiglia seguita da oltre 10 anni sui lieviti, prima della sboccatura avvenuta nel dicembre 2024. Il dosaggio, Extra Brut, è calibrato con uno sciroppo ottenuto anche da vino della stessa annata affinato a lungo in barrique: una scelta che aggiunge coerenza e complessità.

Giallo paglierino intenso con riflessi di oro antico. Al naso eleganti note di fiori bianchi e agrumi. In bocca colpisce per freschezza e precisione, sostenute da una struttura solida e da una sapidità incisiva.

Berlucchi
Piazza Duranti 4 25040 Borgognato di Corte Franca (Bs)
Tel +39 030 984381

Berlucchi Palazzo Lana Extreme Franciacorta Pinot Nero Riserva millesimata Extra Brut Borgonato affinamento sui lieviti barrique vino metodo classico
 
