Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 17 febbraio 2026  | aggiornato alle 17:49 | 117454 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Feudo Arancio

Etichetta

Ripe d’Altura ed Ell’èNoir: il gesto che trasforma l’etichetta di Mastroberardino in arte

Ripe d’Altura ed Ell’èNoir, i primi Metodo Classico di Mastroberardino, trasformano l’etichetta in gesto: strappandola si scopre il volto di Bacco e un universo visivo e simbolico unico

di Piera Genta
 
17 febbraio 2026 | 17:30

Ripe d’Altura ed Ell’èNoir: il gesto che trasforma l’etichetta di Mastroberardino in arte

Ripe d’Altura ed Ell’èNoir, i primi Metodo Classico di Mastroberardino, trasformano l’etichetta in gesto: strappandola si scopre il volto di Bacco e un universo visivo e simbolico unico

di Piera Genta
17 febbraio 2026 | 17:30
 

Ci sono etichette che si limitano a raccontare un vino e altre che chiedono qualcosa in cambio. Ripe d’Altura ed Ell’èNoir, i primi Metodo Classico firmati Mastroberardino, appartengono senza esitazioni alla seconda categoria: non si offrono allo sguardo in modo passivo, ma invitano a un gesto, a un’interazione fisica che rompe la distanza tra bottiglia e consumatore. L’etichetta non si guarda soltanto, si strappa. Ed è proprio in quel gesto che si compie la seduzione.

Ripe d’Altura ed Ell’èNoir: il gesto che trasforma l’etichetta di Mastroberardino in arte

Ripe d’Altura ed Ell’èNoir, i primi Metodo Classico firmati Mastroberardino

Prima, la superficie: Ripe d’Altura si presenta con una teoria di soli dorati, segni grafici che evocano luce, energia, verticalità. Ell’èNoir, al contrario, sceglie la notte e mette in scena le fasi lunari, un ritmo visivo più misterioso, introspettivo, trattenuto.

Montasio Cattel

Lo svelamento dell’etichetta e il volto di Bacco tra arte e vino

Poi, lo svelamento. Una volta strappata l’etichetta esterna, in entrambi i casi affiora il volto di Bacco, riprodotto da uno dei tre dipinti custoditi nelle storiche cantine di Atripalda. Un richiamo diretto alla Art Gallery aziendale, dove il vino convive da tempo con le opere d’arte, e dove la figura del dio del vino torna come archetipo, memoria, simbolo di origine.

In Ripe d’Altura ed Ell’èNoir la seduzione non passa dal clamore, ma dal dettaglio e dal gesto. Da ciò che si mostra e da ciò che si nasconde. E da un’etichetta che non si limita a contenere il vino, ma invita a scoprirne l’immaginario, strappo dopo strappo.

Mastroberardino 1878
Via Re Manfredi 29 83042 Atripalda (Av)
Tel +39 0825 614111

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Ripe d’Altura Ell’èNoir Metodo Classico Mastroberardino etichetta vino Bacco gesto Art Gallery cantine di Atripalda
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Beer and Food
Sana
Delyce
Per dell'Emilia Romagna
Webinar
Great Taste Italy
Beer and Food
Sana
Delyce
Per dell'Emilia Romagna
Salomon
Best Wine Stars

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026