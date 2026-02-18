Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 18 febbraio 2026  | aggiornato alle 18:45 | 117479 articoli pubblicati

Rational
Feudo Arancio
Rational

per pasqua

Ravioli d’agnello e Filorosso Castel Firmian: un dialogo di sapori intensi

Un piatto pasquale raffinato incontra Filorosso Castel Firmian, rosso trentino di struttura ed eleganza. Un abbinamento tra agnello, radicchio trevisano e Teroldego che valorizza convivialità, gusto e piacere di bevuta

di Redazione Italia a Tavola
 
18 febbraio 2026 | 16:38

Ravioli d’agnello e Filorosso Castel Firmian: un dialogo di sapori intensi

Un piatto pasquale raffinato incontra Filorosso Castel Firmian, rosso trentino di struttura ed eleganza. Un abbinamento tra agnello, radicchio trevisano e Teroldego che valorizza convivialità, gusto e piacere di bevuta

di Redazione Italia a Tavola
18 febbraio 2026 | 16:38
 

Indice

A Pasqua, la tavola diventa il luogo dove sapori, convivialità e piacere dell’abbinamento trovano la loro massima espressione. Protagonista è un piatto raffinato e ricco di sfumature: ravioli caserecci ripieni con agnello e radicchio trevisano sfumato al Teroldego Rotaliano, conditi con funghi porcini, veli di tartufo e coriandoli di speck. Una preparazione complessa, intensa e armonica, che chiama nel calice un vino capace di sostenerne struttura e profondità: Filorosso Castel Firmian.

Ravioli caserecci ripieni con agnello e radicchio trevisano sfumato al Teroldego Rotaliano
Ravioli caserecci ripieni con agnello e radicchio trevisano sfumato al Teroldego Rotaliano

Ravioli d’agnello e vino rosso: un dialogo di intensità

L’agnello, ingrediente simbolo della Pasqua, trova nei ravioli una veste elegante, arricchita dall’amaro gentile del radicchio trevisano e dalla componente aromatica del Teroldego utilizzato in sfumatura. I funghi porcini e il tartufo aggiungono profondità e persistenza, mentre lo speck regala una nota sapida e affumicata che completa il profilo gustativo del piatto.

È proprio questa complessità a rendere centrale l’abbinamento vino cibo: Filorosso Castel Firmian accompagna ogni elemento senza sovrastarlo, creando un equilibrio che valorizza sia il piatto sia il vino.

Filorosso Castel Firmian: struttura, eleganza e bevibilità

Firmato Mezzacorona, realtà cooperativa trentina con oltre 121 anni di storia, Filorosso Castel Firmian nasce dall’incontro tra Teroldego, Cabernet Sauvignon e Merlot. Il Teroldego, coltivato nella Piana Rotaliana, già definita “il più bel giardino vitato d’Europa”, apporta carattere e identità territoriale. Cabernet e Merlot, provenienti dalla Busa, sulla sponda nord del Lago di Garda, completano il profilo con rotondità e finezza.

Il Filorosso Castel Firmian, nato dall’incontro tra Teroldego, Cabernet Sauvignon e Merlot
Il Filorosso Castel Firmian, nato dall’incontro tra Teroldego, Cabernet Sauvignon e Merlot

Parte delle uve viene lasciata in leggera surmaturazione in pianta, mentre l’affinamento in barrique di rovere francese nuove per 8-10 mesi dona complessità senza appesantire la beva. Ne nasce un vino rosso passito moderno, capace di unire struttura ed equilibrio.

Profumi e sapore al servizio del piatto

Nel calice, Filorosso si presenta con un colore intenso e profondo. Al naso emergono frutta rossa matura, confettura, spezie dolci e note di legno ben integrate. Il sorso è pieno, persistente e armonico, sostenuto da una freschezza che rende la bevuta fluida e piacevole.

L’affinamento del Filorosso Castel Firmian avviene in barrique di rovere francese nuove per 8-10 mesi
L’affinamento del Filorosso Castel Firmian avviene in barrique di rovere francese nuove per 8-10 mesi

Queste caratteristiche permettono al vino di accompagnare con naturalezza la succulenza dell’agnello, la terrosità dei porcini e del tartufo e la sapidità dello speck, senza perdere eleganza.

Un abbinamento che valorizza la Pasqua

L’incontro tra i Ravioli caserecci ripieni con agnello e radicchio trevisano e Filorosso Castel Firmian rappresenta un abbinamento vincente per la tavola di Pasqua, capace di trasformare il pranzo in un’esperienza completa. Un dialogo equilibrato tra piatto e vino, dove ogni sorso amplifica il gusto e invita alla convivialità, celebrando il piacere autentico dello stare insieme.

Nosio - Mezzacorona
via del Teroldego 1/E 38016 Mezzocorona (Tn)
Tel +39 0461 616399

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Castel Firmian Filorosso Teroldego Rotaliano ravioli agnello radicchio Trevisano Mezzacorona vino rosso Trentino abbinamento vino cibo funghi porcini tartufo speck croccante
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Sana
Delyce
Salomon
Best Wine Stars
Webinar
Great Taste Italy
Sana
Delyce
Salomon
Best Wine Stars
Tirreno CT

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026