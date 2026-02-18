Il vino italiano fa squadra (con spirito olimpico) per vincere all’estero

Casa Italia Milano-Cortina 2026, negli spazi della Triennale di Milano, è stata teatro dell’incontro “Il vino italiano fa squadra con spirito olimpico”. Nell’ambito dell’evento, promosso da Lt Wine & Food Advisory (official supplier di Casa Italia Milano Cortina 2026) e condotto dal giornalista Luciano Ferraro, è stato approfondito il tema “Fine wines italiani, identità che genera valore, visione che apre il mondo”. Nutrito il parterre istituzionale, di produttori e di ambasciatori del vino di respiro internazionale.

Il nutrito gruppo di partecipanti alla giornata milanese dedicata a vino e spirito olimpico

Vino Italia, aperture per Mercosur e India

In collegamento da Roma, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. «Il vino è alimentazione e garanzia di benessere - ha sottolineato - oltre a rappresentare un elemento di fondo ed essenziale nella nostra cucina, Patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco. Una dimensione di grande impatto globale. Il Governo su questo fronte si sta muovendo ad ampio raggio. Per il vino italiano si sta delineando una concreta possibilità di crescita nel Mercosur e per quanto riguarda il mercato India nei prossimi 7 anni i dazi dall’attuale 150% si ridurranno gradualmente fino a raggiungere quota 20%».

L'intervento da remoto del ministro Francesco Lollobrigida

In collegamento da remoto anche Matteo Zoppas, presidente dell’Agenzia Ice: «È importante fare squadra, tenendo conto anche del grande merito che ci stanno accreditando queste Olimpiadi». Sentimento confermato da Giovanni Malagò, presidente Fondazione Milano-Cortina: «Grazie ai Giochi invernali l’immagine del Paese è in crescita e la ricaduta economica sarà enorme. Personalmente non ho mai acquistato un vino che non sia italiano: rispetto l’Italia anche in questo modo».

Vino Italia, dalle Olimpiadi al Vinitaly

Con il Vinitaly ormai alle porte, molto atteso l’intervento del presidente di Veronafiere Federico Bricolo. «Dalle Olimpiadi a Vinitaly il filo è continuo - ha puntualizzato - Il legame con gli sport invernali è intenso. Kristian Ghedina è stato testimonial e ambassador di Vinitaly Usa 2025 a Chicago, mentre per l’anno precedente Vinitaly in the City, il fuorisalone di Veronafiere, ha visto protagonista Lisa Vittozzi, Oro in questi giorni a Milano Cortina nel Biathlon. Vinitaly 2026 sarà un’edizione ricca di novità, che vedrà in apertura l’appuntamento con OperaWine, l’evento che offre agli operatori di tutto il mondo la possibilità di conoscere i migliori vini italiani. Siamo il primo produttore al mondo e vantiamo la più grande biodiversità». «I grandi vini fanno da traino a tutto l’universo enologico», ha commentato Luciano Ferraro presentando Roberta Ceretto (Ceretto aziende vitivinicole, Alba Cn), che ha indicato come elementi vincenti dei Fine wines la natura (vini autoctoni), il savoir-faire del produttore e la storia delle famiglie.

Federico Bricolo, Giovanni Malagò, l‘Oro olimpico a Parigi 2024 Alice Bellandi, Renzo Rosso

«Bisogna lavorare a livello di comunicazione sui valori positivi e puntare su enoturismo e attrazione in cantina», ha annotato Antonio Capaldo (Tenute Capaldo, Sorbo Serpico, Av). Per Marcello Lunelli (Gruppo Lunelli, Trento) «i Fine wines sono veri Ambasciatori che devono diventare Marca per fidelizzare il consumatore. Bisogna fare squadra, ognuno sul proprio territorio. Le bollicine fanno da apripista a tutto il vino italiano».

Maxi schermo a Casa Italia Milano Cortina 2026 alla Triennale di Milano

«Il cliente finale è al centro e deve ricevere informazioni accessibili e fruibili. È sempre più curioso», ha segnalato Federico Veronesi (Oniwines, Gruppo Oniverse). Anche per Roberta Corrà (Gruppo italiano vini) «il consumatore è più evoluto. L’enoturismo risulta oggi una leva essenziale essendo tramontato il concetto di bere per bere. I Fine wines rappresentano l’esperienza del bere e nel mondo crescono costantemente nei mercati».

Vino Italia, l'enoturismo e i valori su cui puntare

«I tre elementi che caratterizzano i Fine wines sono una qualità identitaria, la creazione di valore nel tempo e l’appartenenza a un contesto territoriale - ha sottolineato Francesco Cambria (Cottanera, Castioglione di Sicilia, Ct) - Si va oltre la singola bottega per abbracciare uno scenario di storia, arte, cultura». Tra fashion economy e wine economy, l’imprenditore Renzo Rosso, presidente del Gruppo Otb, che ha chiuso il 2025 con un fatturato a quota 1,7 miliardi.

«È fondamentale dar vita a un brand. Per quanto riguarda il mondo del vino, l’enoturismo deve seguire i valori del vero e del bello. Una bella cantina deve essere un “place to be” che mette in moto un universo. Necessario anche stabilire un contatto diretto con chi hai fatto sentire a suo agio».