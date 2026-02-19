Terre d’Oltrepò convoca i soci: vendemmia, pagamenti e futuro ancora da chiarire

Un incontro per parlare di vendemmia e futuro della società, ma con molti punti ancora da chiarire . Gli agricoltori soci della cantina sociale Terre d’Oltrepò sono stati convocati a una riunione, fissata nella mattinata del 24 febbraio prossimo negli spazi della cantina di Broni (Pv), con l’amministratore unico Giampaolo Cocconi (Terre d’Oltrepò Spa). Nella nota inviata ai conferitori - poche righe, dal tono essenziale - si fa riferimento alla necessità di “approntare e analizzare le prospettive dei conferimenti delle uve per la prossima vendemmia e i piani di sviluppo della società”.

Terre d’Oltrepò, soci convocati il 24 febbraio

Proposta veneta: ipotesi partnership ancora senza conferme

Tra i soci, però, prevale l’incertezza: non è chiaro che cosa verrà presentato e con quale taglio. In particolare, resta da capire se nell’occasione sarà illustrata ufficialmente la proposta della cooperativa veneta di cui ha parlato Regione Lombardia nei giorni scorsi (Collis, ndr), ipotesi che circola da tempo tra i viticoltori ma che, finora, non è stata messa nero su bianco davanti alla base sociale.

Governance e ruoli: la convocazione fa discutere

A lasciare perplessi più di un conferitore è anche un aspetto di “cabina di regia”, apparentemente tecnico ma non secondario per chi vive la fase attuale con preoccupazione: la convocazione è arrivata dall’amministratore unico della Spa - la società che detiene di fatto i beni - e non dal commissario della cooperativa, Luigi Zingone, figura che rappresenta i soci e che, come azionista di maggioranza, controlla la stessa Spa. Una distinzione formale, sì, ma che per molti agricoltori diventa sostanza, perché rimanda al tema della governance e della chiarezza nei passaggi decisionali.

Al di là delle sigle e degli assetti societari, il punto vero è un altro: la necessità di segnali concreti per un comparto che chiede certezze. Terre d’Oltrepò è stata per anni il principale polo vitivinicolo della Lombardia e, per tante aziende del territorio, un riferimento non solo economico ma anche identitario. Oggi, invece, tra i soci cresce l’attesa di “parole di speranza” che si traducano in un percorso definito, in tempi e obiettivi leggibili.

Conferimenti in calo: numeri e segnali dal territorio

Sul tavolo c’è anche il nodo dei pagamenti delle uve. Per la campagna 2024, riferiscono i soci, la situazione viene descritta ancora come incerta. Diverso il quadro per il 2025, annata in cui i conferimenti sono stati nettamente inferiori rispetto alla media storica: poco più di 40 mila quintali, circa un decimo dei volumi di un tempo. In questo caso il primo acconto risulta già versato; il secondo, secondo le indicazioni circolate tra i conferitori, dovrebbe arrivare in queste ore.

Il futuro di Terre d’Oltrepò tra rilancio e incertezze

L’incontro, dunque, è atteso come un passaggio chiave: per capire se alle formule generiche sui “piani di sviluppo” seguiranno contenuti, numeri e impegni, e soprattutto per comprendere quale strada si intenda percorrere in vista della prossima vendemmia. In un momento in cui la base sociale chiede una cosa sola: sapere, finalmente, che cosa li aspetta.