Il Governo lancia la campagna per il vino italiano tra promozione e cultura

Al termine del Tavolo del vino convocato lunedì 2 febbraio presso il Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, il ministro Francesco Lollobrigida ha illustrato la nuova campagna di comunicazione istituzionale dedicata al comparto vitivinicolo, anticipata già nel corso di Amarone Opera Prima a Verona. La campagna partirà il 15 febbraio e sarà divisa in due fasi: la prima durerà fino al 15 marzo e la seconda si congiungerà idealmente con il Vinitaly. «Abbiamo avuto una grande soddisfazione, vedere tutto il Tavolo del vino unito nel riconoscere che, con il settore, abbiamo mantenuto tutti gli impegni presi sui rischi di crisi post-dazi Usa», ha spiegato il ministro, sottolineando come il comparto non registri, al momento, le criticità prospettate da chi aveva lanciato allarmi eccessivi.

Presentata la nuova campagna istituzionale per il vino italiano

Lollobrigida ha ricordato l’impegno del governo sul fronte degli investimenti, citando il Pnrr e l’incremento di circa 100 milioni di euro destinati al settore, che porta il totale a un miliardo per le filiere collegate al vino. «Abbiamo inoltre illustrato le azioni che realizzeremo all’estero per consolidare mercati come gli Stati Uniti e aprirne di nuovi, con campagne coordinate da Ice Agenzia», ha precisato, sottolineando come gli accordi di libero scambio Ue-Mercosur e Ue-India offriranno nuove opportunità per il vino italiano. Al tavolo erano presenti le organizzazioni della filiera vitivinicola italiana: Alleanza Cooperative Agroalimentari, Assoenologi, Cia-Agricoltori Italiani, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Federdoc, Federvini, Fivi e Unione Italiana Vini.

Rafforzare la presenza nelle fiere mondiali

Il ministro ha evidenziato anche la strategia per aumentare la visibilità del prodotto nei principali eventi internazionali. Grazie all’anticipazione dei bandi Ocm, il vino italiano avrà una maggiore presenza nel circuito fieristico mondiale, a partire da Wine Paris, in programma nei prossimi giorni, che vedrà oltre 120 aziende italiane partecipare con i propri prodotti. L’obiettivo dichiarato è mettere in primo piano l’eccellenza della filiera italiana, raccontando non solo la qualità del vino, ma anche il legame con i territori, la cultura e la tradizione vitivinicola.

Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida

Promuovere un consumo consapevole e la cultura del vino

La campagna di comunicazione istituzionale non si limita alla promozione commerciale. «Lavoriamo anche per contrastare la demonizzazione del vino, spesso ridotto a bevanda alcolica», ha spiegato Lollobrigida, aggiungendo che saranno messi in evidenza i benefici legati alla convivialità e all’esperienza sociale del consumo moderato. Secondo Piero Mastroberardino, vicepresidente di Federvini e coordinatore del Tavolo della Filiera del Vino, la campagna rappresenta un passo fondamentale per rafforzare l’identità culturale e sociale del vino italiano. «Questa iniziativa consente di dare il giusto rilievo a un patrimonio che unisce sapienza antica e visione contemporanea. Il vino italiano riflette la cultura, i territori e la vita sociale del nostro Paese. Promuoverlo significa valorizzare una vocazione che attraversa secoli di storia, con un occhio alla qualità e a un consumo consapevole», ha commentato.

Piero Mastroberardino, vicepresidente di Federvini

Il presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella, ha accolto con entusiasmo la campagna, definendola «incisiva e in grado di raccontare al mondo l’unicità del vino italiano». Cotarella ha sottolineato che i dazi Usa, pur essendo stati un problema, non rappresentano la principale criticità per il settore. «Il vero problema era la narrazione ingiusta del vino come elemento nocivo. Oggi, con questa campagna, si spiega finalmente cos’è il vino italiano, un bene unico e prezioso per il nostro Paese. La comunità enologica è soddisfatta: il vino ha finalmente il valore che merita», ha aggiunto.

Il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella

L’enologo ha ricordato anche come recenti riconoscimenti internazionali, ad esempio da parte dell’ONU sulla moderazione del consumo e la decisione dell’Irlanda di rivedere le proprie politiche di discriminazione, confermino l’importanza di comunicare il vino come prodotto salutare se consumato con consapevolezza. «È fondamentale trasmettere al pubblico l’idea di un consumo equilibrato, legato alla cultura e alla socialità, valori che da sempre contraddistinguono il modello italiano», conclude Cotarella.

Un’occasione per consolidare la leadership italiana

La campagna istituzionale, che prenderà il via a metà febbraio, si propone quindi come un’occasione per consolidare la leadership del vino italiano nel mondo, rafforzando sia la reputazione dei prodotti che la cultura legata al loro consumo. Per la prima volta, istituzioni e filiera parlano con una voce univoca, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio vitivinicolo nazionale e sostenere la competitività sui mercati internazionali.