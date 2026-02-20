Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 20 febbraio 2026  | aggiornato alle 14:31 | 117526 articoli pubblicati

1° marzo

Il vino è cultura: in un museo pavese una giornata tra storia e degustazioni

Domenica 1° marzo al Civico museo archeologico di Casteggio (Pv), una visita guidata fra reperti e rituali del convivio antico con la direttrice Valentina Dezza, seguita da un banco d’assaggio firmato Cantina Montelio

di Stefano Calvi
 
20 febbraio 2026 | 09:30

Storia e vino si cercano da sempre: basta entrare in un museo, osservare un frammento di anfora o un corredo di età romana e capire quanto il “bere bene” sia anche una traccia culturale. Da questo incontro nasce “Nunc Est Bibendum”, l’appuntamento del primo marzo prossimo che il Civico museo archeologico di Casteggio e dell’Oltrepò pavese dedica a chi ama l’archeologia quanto i calici capaci di raccontare un territorio.

Il vino è cultura: in un museo pavese una giornata tra storia e degustazioni

Il Civico museo archeologico di Casteggio e dell’Oltrepò pavese

Un percorso tra museo e territorio

L’idea è semplice (e proprio per questo funziona): una visita guidata tematica tra le sale del museo, seguita da una degustazione di vini dell’Oltrepò pavese in abbinamento a prodotti tipici locali. Un percorso che prova a rimettere in dialogo due patrimoni spesso raccontati separatamente: quello materiale, custodito nelle vetrine e nelle collezioni, e quello vivo della viticoltura, fatto di colline, vendemmie e interpretazioni contemporanee.

Il vino è cultura: in un museo pavese una giornata tra storia e degustazioni

Alla visita nel museo seguirà una degustazione di vini dell’Oltrepò in abbinamento a prodotti tipici locali

A guidare la parte culturale sarà Valentina Dezza, direttrice del museo, che accompagnerà i partecipanti attraverso sale ed epoche, ricostruendo usi, tradizioni e contesti legati alla storia antica del territorio oltrepadano e pavese. Il taglio è quello di una narrazione tematica: non una semplice “visita generale”, ma un filo conduttore pensato per far emergere come il vino - e più in generale il gesto del convivio - attraversi i secoli e diventi specchio di abitudini, scambi e identità locali.

Dalla storia al calice

Il secondo tempo dell’esperienza è affidato alla Cantina Montelio di Codevilla, realtà storica dell’area, partner dell’iniziativa. La degustazione sarà condotta da Giovanna Brazzola, co-titolare della cantina: un momento che punta a tradurre in assaggi ciò che, poco prima, è stato raccontato in chiave storica. In accompagnamento, prodotti tipici del territorio, chiamati a completare l’esperienza e a “legare” gusto e racconto in un unico quadro sensoriale.

Il vino è cultura: in un museo pavese una giornata tra storia e degustazioni

Giovanna Brazzola e Valentina Dezza

“Nunc Est Bibendum” si propone così come un appuntamento per chi cerca qualcosa in più della classica visita o della classica degustazione: un’occasione per scoprire le radici storiche del vino e, allo stesso tempo, apprezzarne le sfumature in un contesto suggestivo e coinvolgente.

Montasio Cattel

Per info e prenotazioni rivolgersi al museo archeologico di Casteggio, via Circonvallazione Cantù 62. L’appuntamento si terrà domenica 1° marzo su due turni: 10:45 e 16:15; l’ingresso è a pagamento e la prenotazione è obbligatoria.

Civico museo archeologico di Casteggio e dell’Oltrepò pavese
Via Circonvallazione Luigi Cantù 62 27045 Casteggio (Pv)
Tel +39 0383 83941

© Riproduzione riservata STAMPA

 
