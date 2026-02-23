Il Morellino di Scansano diventa Superiore: la menzione entra in disciplinare

Il Morellino di Scansano Docg compie un passo decisivo nella sua crescita con l’ufficializzazione della menzione Superiore, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La misura rende pienamente efficaci le modifiche al disciplinare approvate dall’Assemblea dei soci nel 2025, rafforzando la strategia di valorizzazione della denominazione.

Il Morellino di Scansano accoglie la menzione Superiore

L'annuncio durante Chianti Lovers & Rosso Morellino

L’annuncio è avvenuto durante Chianti Lovers & Rosso Morellino, evento annuale dedicato alle anteprime delle nuove annate, che ha visto la partecipazione di stampa, operatori e buyer internazionali. In degustazione erano presenti 13 aziende con 22 etichette complessive, un contesto simbolico per comunicare un risultato importante per il Sangiovese della costa toscana. «La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rappresenta un risultato importante per tutta la denominazione», ha dichiarato Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio Morellino di Scansano. «Con la menzione Superiore rafforziamo il nostro percorso di valorizzazione, continuando a puntare su selezione e identità. È un segnale concreto della volontà di investire sulla qualità e sulla riconoscibilità del nostro vino».

Identità e caratteristiche della menzione Superiore

La menzione Superiore identifica un vino con minimo 85% di Sangiovese, con altri vitigni a bacca nera non aromatici fino al 15%. La tipologia prevede rese più contenute rispetto alla versione Annata e un periodo di affinamento più lungo, con immissione al consumo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia. Il risultato è una maggiore struttura e complessità, mantenendo freschezza ed equilibrio, caratteristiche distintive del Morellino di Scansano.

Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio Morellino di Scansano

«Con il Superiore non nasce un nuovo vino, ma diamo identità a una tipologia già esistente», aggiunge Guicciardini Calamai. «Molte aziende producevano da tempo un vino intermedio tra Annata e Riserva, ma mai formalizzato e raccontato dettagliatamente. Ora ne ufficializziamo l’identità».