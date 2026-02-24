Ritorno alle origini: al Salone del Vermouth Torino riabbraccia Cinzano

Cinzano ha preso parte al Salone del Vermouth 2026 a Torino, in quello che è stato a tutti gli effetti un ritorno simbolico alle radici del marchio, recentemente acquisito dal Gruppo Caffo 1915. Fondata nel 1757 dai fratelli Carlo Stefano e Giovanni Giacomo Cinzano, l’azienda ha riaffermato il legame con la città e con la tradizione del Vermouth di Torino, partecipando anche come partner del Consorzio del Vermouth di Torino, impegnato nella tutela e nella valorizzazione della denominazione storica.

Cinzano è tornato al Salone del Vermouth

Una storia lunga oltre due secoli

La storia di Cinzano inizia in via Dora Grossa (oggi via Garibaldi), dove i fondatori aprirono una bottega che divenne rapidamente fornitrice della Real Casa Savoia. Da allora, il marchio ha intrapreso un percorso di espansione globale, portando il Vermouth torinese in paesi come Argentina, Australia e in tutta Europa. Nel corso dei secoli, Cinzano è diventato sinonimo di convivialità italiana e riferimento per l’arte dell’aperitivo a livello internazionale.

1757 Vermouth di Torino Ig: tradizione e botanica

Durante il Salone, la linea 1757 Vermouth di Torino Ig ha rappresentato il fulcro della presentazione. Questa gamma si distingue per la magistrale infusione di erbe e spezie, tra cui l’Artemisia piemontese, che conferisce la nota amaricante e balsamica, equilibrata da sentori floreali, legnosi e speziati. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di degustare i prodotti sia in purezza con ghiaccio sia all’interno di cocktail storici come Milano-Torino, Negroni, Americano e 70/30, dove il Vermouth Cinzano mantiene un ruolo centrale nella miscelazione.

Il Vermouth Cinzano mantiene un ruolo centrale nella miscelazione

Il percorso esperienziale proposto al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano ha guidato i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche organolettiche dei diversi Vermouth Cinzano. Le degustazioni sono state affiancate da sessioni dedicate alla miscelazione, mostrando come un marchio storico possa mantenere rilevanza contemporanea, integrando tradizione, tecnica e innovazione nella cultura del bere italiano.

Evento Fuorisalone al Madama Piola

Venerdì 20 febbraio, in occasione del Fuorisalone, Cinzano ha organizzato un evento al Madama Piola, storico indirizzo della ristorazione torinese. Qui, gli ospiti hanno potuto degustare una selezione di cocktail del marchio e approfondire le combinazioni classiche e innovative della linea 1757. L’iniziativa ha rafforzato il legame tra la tradizione torinese e le pratiche moderne di mixology, valorizzando al contempo il ruolo identitario del Vermouth nella cultura dell’aperitivo.

Torino: la casa di Cinzano

Giacomo Casoni, responsabile marketing & trade marketing di Gruppo Caffo 1915, ha dichiarato: «Torino è la nostra casa e il punto di partenza di una storia che ha reso Cinzano un’icona del made in Italy». L’amministratore delegato Nuccio Caffo ha aggiunto: «Il nostro impegno è custodire l’identità del marchio e rafforzarne il posizionamento, con Torino come punto di partenza naturale di questo nuovo corso». La partecipazione al Salone ha così confermato Cinzano come custode della tradizione torinese e punto di riferimento internazionale per il Vermouth, valorizzando la storia, la qualità dei prodotti e il ruolo culturale del marchio nella mixology globale.