L’Italia guida la selezione 2026 dei vini scelti dai sommelier del mondo

L’Italia è il Paese più rappresentato nella World’s Best Sommeliers’ Selection 2026, con 20 vini su 115 etichette provenienti da 16 nazioni. La nuova edizione disegna una mappa aggiornata delle preferenze della ristorazione internazionale: dal confronto tra i principali Paesi alla distribuzione territoriale italiana, con Piemonte e Sicilia in evidenza e una netta prevalenza di rossi accanto a bianchi e spumanti selezionati. L’analisi dei numeri racconta come stanno cambiando equilibri, stili e origini dei vini richiesti dai sommelier.

Una selezione costruita dai sommelier della ristorazione internazionale

La terza edizione della World’s Best Sommeliers’ Selection nasce dal lavoro di 29 sommelier e direttori enologici provenienti da ristoranti della rete di The World’s 50 Best Restaurants. I professionisti, arrivati da 17 Paesi e sei continenti, si sono riuniti per degustare e confrontare centinaia di campioni con l’obiettivo di individuare i vini più adatti alla ristorazione contemporanea. La giuria è stata guidata da Kristell Monot, head sommelier del Mugaritz, e ha definito una selezione finale di 115 vini provenienti da 16 Paesi. Il risultato restituisce un quadro ampio per colore, stile e origine, pensato come strumento di riferimento operativo per chi lavora in sala e in cantina. Un portavoce dell’organizzazione ha spiegato: «La selezione riflette la diversità del panorama vinicolo mondiale, dai classici consolidati alle realtà emergenti. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento concreto per i professionisti e creare un confronto internazionale sul futuro del vino».

Europa centrale nella mappa mondiale del vino

Oltre la metà delle etichette selezionate proviene dall’Europa. Otto i Paesi rappresentati, tra aree storiche come Italia, Portogallo, Spagna e Francia e realtà in crescita come Repubblica Ceca e Grecia. L’Italia guida la classifica con 20 vini, seguita dal Portogallo con 18 e dagli Stati Uniti con 16. Più distanziati Argentina e Spagna, mentre Francia e Cile si collocano su livelli intermedi. Quote più contenute riguardano Germania, Repubblica Ceca, Grecia e Canada, con presenze singole per Nuova Zelanda, Sud Africa e Brasile.

Italia prima per numero di etichette

Con venti vini selezionati, l’Italia risulta il Paese più rappresentato. La componente principale è costituita dai rossi, che rappresentano la maggioranza delle etichette italiane e riflettono una distribuzione territoriale ampia. Il Piemonte concentra la presenza più significativa, con quattro interpretazioni di Nebbiolo tra Barolo e Barbaresco, affiancate da due bianchi identitari come Gavi e Erbaluce. La centralità del vitigno emerge come uno degli elementi più riconoscibili nella lettura dei sommelier.

World’s Best Sommeliers’ Selection 2026: i vini italiani selezionati Vino Produttore Regione Solengo IGT Toscana 2021 Argiano Toscana Grotte Alte Cerasuolo di Vittoria 2021 Arianna Occhipinti Sicilia Il Frappato 2023 Arianna Occhipinti Sicilia SM 2023 Arianna Occhipinti Sicilia Rotari Flavio 2016 Cantina Rotari Trentino-Alto Adige Barbaresco Asili 2014 Ceretto Piemonte Barolo Bricco Rocche 2021 Ceretto Piemonte Barolo Brunate 2021 Ceretto Piemonte Ruggine 2021 Clara Marcelli Marche Hedonis 2022 Feudo Arancio Sicilia Gavi dei Gavi Black Label Limited Edition 2021 La Scolca Piemonte Erbaluce di Caluso DOCG 2022 Luca Leggero Piemonte Barolo Riserva 2016 Marchesi di Barolo Piemonte Musivum Teroldego Rotaliano 2019 Mezzacorona Trentino-Alto Adige Grave di Stecca Brut 2018 Nino Franco Veneto Alauda 2021 Ruffino Toscana Romitorio di Santedame 2022 Ruffino Toscana Homarus 2021 Tenuta del Paguro Emilia-Romagna Ostrea in fundo 2023 Tenuta del Paguro Emilia-Romagna donnacricri 2023 Viabizzunoagricola Sicilia

La Sicilia è la seconda area per numero di selezioni e si distingue per una presenza articolata. Tre vini di Arianna Occhipinti testimoniano l’attenzione verso produzioni legate al territorio e a pratiche agricole sostenibili. La stessa produttrice ha commentato: «Questo riconoscimento conferma che i nostri vini esprimono la coerenza di un progetto agricolo fondato su biodiversità, vitigni autoctoni e rispetto del terroir». Completano il quadro tre etichette toscane, due dal Trentino-Alto Adige, due dall’Emilia-Romagna, una dalle Marche e uno spumante veneto. Accanto ai rossi, la selezione comprende quattro bianchi, un rosato e due spumanti, delineando un’offerta diversificata ma con una chiara prevalenza delle tipologie strutturate.

Gli altri Paesi: identità e specializzazioni

Il Portogallo, secondo per numero di vini, ha costruito la propria presenza attorno ai vitigni autoctoni e alla tradizione dei vini liquorosi, con Porto e Madeira affiancati da bianchi del Dão e del Douro. La Spagna ha presentato una selezione dominata dai rossi delle principali denominazioni, ma arricchita da Sherry e Cava, segno del rinnovato interesse dell’on-trade per le categorie fortificate e per gli spumanti di territorio.

La Francia si è distinta soprattutto nelle categorie degli spumanti e dei rosati, mentre la Germania ha ottenuto riconoscimenti per il Riesling. Tra le realtà emergenti spicca la Repubblica Ceca, con tre vini tra bianchi e spumanti, e la Georgia, presente con l’unico vino ambrato della selezione e con interpretazioni da vitigni tradizionali vinificati in qvevri. Nel complesso, la fotografia che emerge dalla selezione non è quella di una classifica commerciale, ma di una lettura tecnica orientata alla funzionalità in carta vini e alla coerenza con la cucina contemporanea.