Birrificio Italiano, 30 anni di birra artigianale e innovazione lombarda

La storia del Birrificio Italiano inizia nel 1994 con la fondazione della società Nuovo Birrificio Italiano s.r.l. a Lurago Marinone (Co). Due anni più tardi, nel 1996, apre al pubblico il brewpub originale, luogo che ancora oggi rappresenta il cuore della creatività del birrificio. Tra le spine spicca immediatamente la Tipopils, pilsner sui generis con doppio dry hopping, destinata a diventare la bandiera del birrificio e capostipite dello stile Italian Pilsner, oggi riconosciuto e replicato in tutto il mondo. «Tipopils nasce dall’incontro giovanile con la Jever Pils e dalla mia esperienza con il dry hopping nei cask inglesi», racconta il birraio Agostino Arioli, «era una sfida unire tecnica tedesca e inglese, ma il risultato ha creato un’identità unica». Accanto ad Arioli - eletto birraio dell'anno 2025 -, il cofondatore e amministratore Maurizio Folli sottolinea il ruolo del lavoro di squadra: «La crescita del birrificio non è merito di una sola mente, ma del contributo di tutto il team e delle collaborazioni internazionali che ci hanno permesso di crescere e confrontarci con stili diversi».

Agostino Arioli, titolare con Maurizio Folli, di Birrificio Italiano

Crescita e progetti innovativi

Dopo il successo iniziale, il birrificio consolida la propria presenza organizzando nel 2006 il primo Pils Pride, festival dedicato alle pils di carattere. La produzione cresce e nel 2012 si trasferisce all’attuale stabilimento di Limido Comasco, dove viene avviata una fase di sviluppo tecnico e creativo più articolata. Nel 2016 nasce Klanbarrique, progetto dedicato alle birre in botte e alle acidificazioni naturali, che apre nuove prospettive di sperimentazione e fermentazioni spontanee.

Birrificio Italiano: la produzione 2025 raggiunge 6.500 ettolitri

Il birrificio prende parte a festival internazionali come il Firestone Walker Invitational, il MBCC e il Tallinn Craft Beer Week, e nel 2017 debutta Pils’n’Love, versione internazionale del Pils Pride realizzata negli Stati Uniti insieme a Oxbow. Nello stesso anno viene inaugurato il secondo locale a Milano Centrale, consolidando la presenza metropolitana e urbana del marchio.

Le birre simbolo e la filosofia dei titolari

Il cuore della produzione resta ancorato a birre iconiche. La Tipopils 5,2% combina equilibrio, immediatezza e aromi erbacei intensi. La Bibock 6,2% propone caramello e biscotto, con luppolatura anglo-slovena e retro olfattivo complesso. La Finisterrae 5% fonde le caratteristiche delle Weizen bavaresi e delle Saison belghe in una birra rinfrescante e facile da bere, mentre la Doppelbock Amber Shock 7% si distingue per aromi di zucchero filato, dattero e scorza d’arancia rossa, chiudendo con un amaro delicato e invitante.

Birrificio Italiano: Bibock e Finisterrae

«Tipopils ha aperto strade che non avremmo mai immaginato», osserva Arioli. «Ha ispirato birrai oltreoceano come Matt Brynildson di Firestone Walker, e il successo globale dello stile Italian Pilsner ci riempie di orgoglio, pur senza voler codificare troppo le nostre creazioni». Folli aggiunge: «La nostra identità si basa sull’inventiva e sulla libertà di sperimentare. Non cerchiamo schemi rigidi, ma un dialogo continuo tra tradizione e innovazione».

Taproom, locali e distribuzione

Il brewpub di Lurago Marinone conserva l’atmosfera originale, con dodici vie alla spina e una cucina che mescola tradizione regionale e suggestioni internazionali. Il locale di Milano Centrale offre dieci vie alla spina, selezioni in bottiglia e un programma di eventi musicali, trasformando la birra artigianale in un’esperienza urbana. La produzione 2025 raggiunge 6.500 ettolitri, con fusti in acciaio, keykeg e polykeg per l’export, e bottiglie in vetro 33 e 75 cl per le birre principali. La distribuzione passa principalmente da una rete di distributori consolidati, senza vendita diretta online.

Birrificio Italiano: imbottigliamento della Tipopils

Nuove frontiere: birre e distillati

Nel 2024 nasce ufficialmente la linea Birrificio Italiano Spirits, comprendente gin, amari, aperitivi e liquori, ampliando l’orizzonte creativo del birrificio. Alcune birre sfruttano ingredienti territoriali: le uve Marzemino del Trentino entrano nella Red Sour Italian Marzarimen, mentre lamponi valtellinesi arricchiscono la Polock en Rouge, confermando la capacità del birrificio di coniugare sperimentazione, artigianalità e identità territoriale.