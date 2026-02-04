Krug: festa grande per l’annata 2013 e la Grande Cuvée 169ème Édition

Viaggio nei quartieri alti dell’enogastronomia. Lusso con lusso, “ton sur ton”. A Milano Langosteria Monteapoleone, l’ultimo nato nel gruppo di Enrico Buonocore, ha accolto all’interno di Palazzo Fendi Maison Krug per la presentazione del nuovo Millesimato 2013.

Krug Millesimato 2013 e Krug Grande Cuvée 169ème Édition

Krug, ogni Millesimato racconta un mondo diverso

«La mia prima degustazione di Krug - ha raccontato Olivier Krug, sesta generazione della famiglia e Ambasciatore della Maison da quasi un decennio - è stata più di 60 anni fa, quando, appena nato, mi hanno bagnato le labbra». Questo l’incipit. A seguire, monsieur Krug è piano piano entrato nel merito. «Ogni nostro Champagne sviluppa il concetto di tempo lungo e lento per offrire “tutto” in un unico calice. Oggi presentiamo l’annata 2013. Ogni Millesimato racconta un mondo diverso: un assemblaggio dei suoi vini più espressivi, che hanno riposato oltre dieci anni in cantina. Ciascun Millesimato è diverso, esprime la storia delle circostanze uniche dell’anno. E i vini base del 2013 hanno dato un responso unico: agrumi, agrumi, agrumi! Così, il Comitato di Degustazione gli ha conferito il titolo di “Esaltazione di agrumi”».

Olivier Krug, sesta generazione della famiglia

Krug 2013 è un blend di Pinot Noir (41%), Chardonnay (38%) e Meunier (21%). È l’espressione di un anno fresco e piovoso e della sua vendemmia autunnale. Al naso si apre con note di limone e arancia amara; al palato è diretto e definito dalla freschezza degli agrumi in tutte le sue forme.

Sfilata di Krug: 213, Grande Cuvée 169ème Édition, 2011, Rosé 29ème Édition - Foto Antinori La Fata

Krug, un piatto dedicato per una doppia degustazione

Il menu creato da Domenico Magistri alla Langosteria Montenapoleone lo ha visto in abbinamento a Risotto con scampi caviale Siberian Baeri e lime. Una ricetta che ha messo in scena una doppia degustazione. In parallelo è stato servito anche Krug Grande Cuvée 169ème Édition. Un assemblaggio di 146 vini di 11 diverse annate, il più giovane dei quali risale appunto al 2013 mentre il più vecchio al 2000.

Krug Millesimato 2013 in azione

La composizione di questa Edition unisce 43% di Pinot Noir, 35% di Chardonnay e 22% di Meunier. Sono stati necessari oltre vent’anni poter degustare questa Edizione di Krug Grande Cuvée che trascende la nozione di Millesimato e conferisce pienezza di sapori e di aromi impossibile da ottenere con i vini di una sola annata. Krug Grande Cuvée è nata dal sogno del fondatore (nel 1843) Joseph Krug di creare il migliore Champagne possibile indipendentemente dalle variazioni climatiche. E ogni anno la Maison rende omaggio alla sua visione con una nuova Édition di Krug Grande Cuvée.

Prospettive di Krug

Il menu proposto da Langosteria Montenapolene si è aperto con Carpaccio di capesante, ricci di Galizia e lime, Carote di Polignano e Gazpacho e King Crab. Ricette che hanno visto in primo piano Krug Rosé 29ème Édition. Creato a partire dalla vendemmia 2017, è un assemblaggio di 29 vini di 5 diverse annate, il più giovane dei quali risale al 2017 mentre il più vecchio al 2010. La composizione finale di questa bottiglia di Krug Rosé è 53% di Pinot Noir, che include l’11% di Pinot Noir macerato secondo la tradizione, 28% di Chardonnay e 19% di Meunier.

Carpaccio di capesante, ricci di Galizia e lime

Krug 2011 è stato servito in abbinamento a Astice Blue Nature, olio evo, limone e peperoncino fermentato. Assemblaggio di straordinaria freschezza di Pinot Noir (46%), Chardonnay (37%) e Meunier (17%), risulta l’espressione di un anno imprevedibile, con stagioni invertite. Unisce raffinatezza e potenza ed è stato denominato dal Comitato di Degustazione “Rotondità vivace”.

Risotto con scampi, caviale Siberian Baeri e lime

Krug, il dietro le quinte del Comitato di Degustazione

Per sei mesi dopo il raccolto, ogni mattina, il Comitato si riunisce per scoprire i vini ottenuti dalla vendemmia e analizzare l’evoluzione dei vini di riserva delle annate precedenti. Vengono degustati “alla cieca” non più di 15 vini al giorno. In totale, ogni anno si registrano circa 5.000 note di degustazione prima di analizzare la composizione delle diverse cuvée.

Krug e il progetto "in the Kitchen"

Voltando pagina e aprendo ancora una finestra sugli abbinamenti, sono ormai 12 anni che Krug promuove un ingrediente per stimolare la fantasia degli chef e accompagnare la Grande Cuvèe in uscita quell’anno e il Krug Rosè. Nel tempo sono finiti sotto i riflettori uovo, cipolla e pomodoro, solo per citarne alcuni. Nel 2025 il progetto Krug in the Kitchen ha celebrato la carota, non a caso presente nel menu di Langosteria Montenapoleone.

Langosteria Montenapoleone: si celebra Krug e la tavola - Foto Antinori La Fata

Tra le proposte degli chef da tutto il mondo che appartengono alle Krug Ambassade, sorprendente la ricetta studiata da Ciccio Sultano, mano due stelle Michelin del ristorante Duomo a Ragusa Ibla. Ha realizzato un “Carrot Hot Dog”, dove il vegetale si trasforma in una interpretazione della carne. Viene cotto lentamente e glassato fino a ottenere una texture masticabile e un profilo gustativo umami per dialogare con Krug Grande Cuvée 173ème Édition.

Carrot Hot Dog di Ciccio Sultano per Krug Grande Cuvée 173ème Édition

«Volevamo dar vita a un piatto divertente e gustoso partendo da una carota, ricreando un sapore e una consistenza carnosa - ha spiegato Sultano - È un gioco di equilibrio e ironia: la carota diventa protagonista assoluta e svela una profondità che non ti aspetti. Per me la creatività è esprimere chi sono e il territorio che mi circonda, in totale libertà». E per il 2026 quale ingrediente verrà scelto dalla Maison per stimolare nuove e alternative declinazioni in cucina da abbinare a Champagne Krug? Le opzioni prevedono un raggio d’azione molto ampio. Campo largo in cucina, quindi.