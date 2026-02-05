Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 05 febbraio 2026

sostenibilità

Dalla filiera all’energia, Tinazzi tra le cantine più green con l'Ecovadis Silver

Tinazzi ottiene il Silver Sustainability Rating di EcoVadis, salendo dal Bronze in un anno. L’azienda rafforza filiera, governance Esg ed energia rinnovabile, confermandosi tra le realtà più sostenibili del mondo vino

Indice

In un solo anno, Tinazzi ha raggiunto il prestigioso Silver Sustainability Rating di EcoVadis, salendo dalla medaglia Bronze. Questo riconoscimento pone l’azienda vitivinicola di Lazise (Vr) tra il 15% delle migliori realtà certificate a livello mondiale, testimoniando un percorso costante verso la sostenibilità aziendale e la responsabilità sociale.

L'headquarter di Tinazzi a Lazise (Vr)
L'headquarter di Tinazzi a Lazise (Vr)

EcoVadis: il protocollo internazionale per la sostenibilità aziendale

EcoVadis valuta ogni anno circa 130.000 aziende in tutto il mondo, considerando quattro macro-aree: ambiente, lavoro e diritti umani, etica e acquisti sostenibili. Solo una piccola percentuale raggiunge il livello Silver o superiore. Nel settore della produzione di vino, Tinazzi si colloca nella top 20 su 282 realtà di dimensioni analoghe, confermando l’eccellenza della gestione sostenibile dell’azienda.

Rafforzamento della filiera e selezione dei fornitori

L’ottenimento della certificazione Silver è frutto di azioni concrete, tra cui il rafforzamento dei criteri di selezione dei fornitori. Tinazzi ha incrementato la percentuale di partner dotati di certificazioni ambientali, assicurando che i processi lungo la filiera rispettino gli stessi standard di sostenibilità adottati dall’azienda. Questo approccio consente di estendere l’impegno ambientale e sociale anche al di fuori dei confini aziendali.

Francesca Tinazzi, al centro, assieme alla sua famiglia gestisce l'azienda
Francesca Tinazzi, al centro, assieme alla sua famiglia gestisce l'azienda

«Siamo estremamente orgogliosi di questa medaglia», commenta Francesca Tinazzi, amministratrice delegata di Tinazzi. «Il nostro impegno - prosegue - in ambito sostenibilità parte dal desiderio di migliorarci, anno dopo anno. Questo si può ottenere solo monitorando le nostre prestazioni in tutti gli ambiti: da quello economico a quello sociale, fino a quello ambientale. Un percorso che abbiamo intrapreso nel 2021 con il lancio di Tinazzi (R)Evolution, il programma che ogni anno, nel mese di marzo, ci porta a pubblicare il nostro Bilancio di sostenibilità. È un lavoro impegnativo in cui crediamo molto, che ci permette di celebrare i passi avanti compiuti in un’ottica di rispetto della comunità, delle persone, della natura e del territorio».

Governance Esg e rendicontazione trasparente

Un altro elemento distintivo del percorso sostenibile riguarda la definizione di obiettivi Esg chiari e misurabili e l’avvio di una rendicontazione strutturata dei risultati. La trasparenza e il monitoraggio continuo permettono di valutare i progressi aziendali e di individuare aree di miglioramento, consolidando il profilo di responsabilità sociale di Tinazzi. 

I vigneti dove nascono le uve di Tinazzi
I vigneti dove nascono le uve di Tinazzi

Energia rinnovabile e riduzione dell’impatto ambientale

Sul fronte ambientale, l’installazione di un secondo impianto fotovoltaico sulla sede di Lazise ha raddoppiato la produzione di energia da fonti rinnovabili. Questo intervento riduce concretamente l’impatto energetico delle attività vinicole e rafforza l’impegno dell’azienda verso pratiche sostenibili e responsabili.

Tinazzi EcoVadis sostenibilità certificata Silver Rating filiera sostenibile governance ESG energia rinnovabile vino azienda vinicola Bilancio di sostenibilità Francesca Tinazzi
 
