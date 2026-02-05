Milano-Cortina 2026, alle Olimpiadi si brinda con il Prosecco Doc

Con l’accensione simultanea della Fiamma olimpica a Milano e a Cortina prevista per venerdì 6 febbraio, il Consorzio di tutela della Doc Prosecco sarà presente alla cerimonia inaugurale di San Siro come official sparkling wine dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Si tratta dell’investimento più rilevante mai sostenuto dalla Denominazione, che porta il sistema produttivo veneto e friulano sotto i riflettori di una platea stimata in oltre tre miliardi di spettatori. La partnership si inserisce in un contesto che unisce promozione, identità e territorio, in linea con il tema dell’Armonia scelto per l’evento. Una presenza che trova anche una motivazione geografica precisa: Cortina d’Ampezzo rientra nei confini della Doc Prosecco, all’interno della provincia di Belluno, una delle nove aree che compongono la Denominazione.

Il Prosecco Doc è Official Sparkling Wine dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026

Un’occasione irripetibile per raccontare il territorio

«Le Olimpiadi Invernali sono tornate in Italia dopo Torino 2006 e, prima ancora, Cortina 1956. È improbabile che un evento di questa portata torni presto nelle nostre terre», afferma Giancarlo Guidolin, presidente del Consorzio Prosecco Doc. «Non esserci avrebbe significato voltarsi dall’altra parte mentre il mondo guardava casa nostra. Il Prosecco Doc non è solo un vino, ma l’espressione di un territorio, delle comunità che lo vivono e del lavoro di migliaia di produttori».

Sono 16 le aziende della Doc Prosecco coinvolte

Il progetto olimpico diventa così un’occasione per rafforzare il racconto identitario della Denominazione, andando oltre la dimensione commerciale e inserendo il prodotto in un contesto culturale e istituzionale di alto profilo.

Dalle venue sportive a Casa Italia

Nel corso dei Giochi, Prosecco Doc accompagnerà i momenti chiave dell’ospitalità olimpica, a partire dall’inaugurazione di Casa Italia alla Triennale di Milano, prevista il 6 febbraio alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La presenza del Consorzio si estenderà alle lounge riservate alla famiglia olimpica e paralimpica nelle sedi di gara tra Milano, Cortina, Val di Fiemme e Valtellina, così come negli spazi dedicati al pubblico e agli operatori.

Il Prosecco Doc accompagnerà i momenti chiave dell’ospitalità olimpica

A Milano, il progetto troverà un punto di riferimento nel Prosecco Doc Sparkling Hub, una lounge di 600 metri quadrati in zona San Babila, pensata come luogo di incontro per media internazionali, opinion leader e addetti ai lavori, con un programma che intreccia cucina, mixology, arte e tecnologia.

Sedici aziende e una strategia condivisa

Sono 16 le aziende della Doc Prosecco coinvolte direttamente nelle attività legate a Milano Cortina 2026, a testimonianza di una partecipazione corale che punta a rafforzare la visibilità della Denominazione nel suo insieme. Accanto alla presenza fisica negli spazi olimpici, il Consorzio ha pianificato una campagna di visibilità che intercetta aeroporti, località sciistiche e nodi strategici della mobilità, rafforzando il legame tra prodotto e territori ospitanti.

Consorzio Prosecco Doc: dove sarà durante le Olimpiadi Il Consorzio, in qualità di Official Sparkling Wine, presidierà diverse tipologie di location: 13 Venue di Gara (Olympic/Paralympic Family Lounges) : Le bollicine saranno servite nelle lounge ufficiali di tutte le sedi di gara a Cortina (4 siti), Milano (4 siti), Val di Fiemme (2 siti) e Valtellina (3 siti).

: Le bollicine saranno servite nelle lounge ufficiali di tutte le sedi di gara a Cortina (4 siti), Milano (4 siti), Val di Fiemme (2 siti) e Valtellina (3 siti). 6 Live Sites / Fan Village : Aree adibite al divertimento del pubblico a Milano (Piazza del Cannone), Bormio (Piazza Cavour), Livigno (Zona Isola), Cortina d'Ampezzo (Largo delle Poste), Predazzo (Piazza del Comune) e Brunico (Parco Tschurtschenthaler).

: Aree adibite al divertimento del pubblico a Milano (Piazza del Cannone), Bormio (Piazza Cavour), Livigno (Zona Isola), Cortina d'Ampezzo (Largo delle Poste), Predazzo (Piazza del Comune) e Brunico (Parco Tschurtschenthaler). 3 Sedi di Casa Italia : Lo spazio ufficiale del CONI alla Triennale di Milano, alla Galleria Farsettiarte di Cortina e all'Aquagranda di Livigno.

: Lo spazio ufficiale del CONI alla Triennale di Milano, alla Galleria Farsettiarte di Cortina e all'Aquagranda di Livigno. Prosecco DOC Sparkling Hub : Uno spazio lounge Prosecco DOC di 600 mq situato a San Babila a Milano, e punto di riferimento per media internazionali e opinion leader, con un programma che spazierà dall'alta cucina alla mixology d'autore, dall'arte alla tecnologia.

: Uno spazio lounge Prosecco DOC di 600 mq situato a San Babila a Milano, e punto di riferimento per media internazionali e opinion leader, con un programma che spazierà dall'alta cucina alla mixology d'autore, dall'arte alla tecnologia. Cortina Dolomiti Lounge : L’official lounge di Fondazione Cortina, presso il Museo delle Regole a Cortina d'Ampezzo.

: L’official lounge di Fondazione Cortina, presso il Museo delle Regole a Cortina d'Ampezzo. Casa Veneto : Situata nella Casa delle Regole a Cortina d'Ampezzo.

: Situata nella Casa delle Regole a Cortina d'Ampezzo. Casa Verona : Allestita presso l'Arsenale di Verona.

: Allestita presso l'Arsenale di Verona. On Location Lounges e Concessions: Presenti in tutte le venue di gara per l'hospitality premium e la vendita al pubblico.



I Giochi come ponte tra territorio e mercati internazionali

Milano Cortina 2026 diventa anche il contesto per un articolato programma di Educational Tour, rivolti a giornalisti e operatori provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Giappone, Cina e Germania. L’obiettivo è portare gli ospiti nel cuore della Denominazione, tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, per offrire una lettura diretta del sistema produttivo e del suo radicamento territoriale.

Giancarlo Guidolin, presidente del Consorzio Prosecco Doc

«Il brindisi olimpico segna il passaggio dalla tensione della competizione alla gioia della celebrazione», conclude Guidolin. «Dietro ogni calice di Prosecco Doc c’è un territorio da preservare e un’identità da tutelare. I Giochi rappresentano un’occasione per dirlo al mondo».