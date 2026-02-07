Dal Giappone alla Champagne: il significato culturale dietro il Rosé Sakura Deutz

Il progetto Deutz Brut Rosé Sakura nasce circa dieci anni fa come tributo ai ciliegi in fiore (sakura), al Giappone e a una cultura che da secoli celebra la bellezza dell’istante. Un’ispirazione che prende forma in una limited edition capace di raccontare, attraverso lo Champagne, il valore dei momenti fugaci e condivisi.

Deutz Brut Rosé Sakura

Sakura e hanami: il significato culturale dietro lo Champagne

In Giappone la fioritura dei ciliegi segna l’arrivo della primavera ed è associata a concetti profondamente simbolici come rinascita, purezza e consapevolezza del tempo presente. La pratica dell’hanami, la contemplazione collettiva dei fiori, diventa un rito che invita a rallentare, osservare e vivere l’emozione dell’attimo. Sakura non è solo un nome, ma un linguaggio culturale che crea un dialogo tra due sensibilità: l’arte di vivere francese e l’attenzione giapponese per la misura, il dettaglio e la transitorietà. Da questo incontro nasce uno Champagne Rosé che supera il racconto del terroir per esprimere una visione emotiva e raffinata. Deutz Brut Rosé Sakura è una edizione limitata, disponibile esclusivamente nel periodo primaverile. Una scelta coerente con il suo significato simbolico e con il momento dell’anno che celebra la rinascita e la condivisione.

La fase di analisi sensoriale dei campioni contribuisce a definire l’equilibrio aromatico del Deutz Brut Rosé Sakura

Assemblaggio e vinificazione del Deutz Brut Rosé Sakura

L’assemblaggio è composto per il 90% da pinot nero proveniente dai villaggi di Aÿ, Mareuil-sur-Aÿ, Avenay, Bouzy, Ambonnay, Verzenay e Tauxières e per il 10% da chardonnay di Avize, Villeneuve-Renneville e Vertus. Lo stile distintivo del Sakura Brut Rosé Deutz deriva dall’aggiunta di vino rosso prodotto nei terreni di Pierre Robert e La Pelle ad Aÿ, oltre che nei cru di Cumaine, Vaularon e Mutry a Mareuil-sur-Aÿ. Affinamento minimo 30 mesi sui lieviti per uno stile elegante, fresco, di grande intensità aromatica.

Caroline Latrive, chef de caves della Maison Deutz

Note di degustazione: eleganza, finezza e tensione

Alla base di Deutz Brut Rosé Sakura si ritrova lo stile riconoscibile del Rosé di Deutz, caratterizzato da precisione, equilibrio e finezza. Il colore è rosa brillante con riflessi luminosi. Al naso emergono note fresche e delicate di frutti rossi - fragola, lampone, ciliegia e ribes - accompagnate da accenti floreali e da una lieve sfumatura di brioche. Il sorso è cremoso e armonioso, sostenuto da una struttura elegante e da una tensione fresca che accompagna un finale lungo, equilibrato e dalla persistenza fruttata raffinata. «Questo Champagne Rosé Sakura, frutto dell’assemblaggio di Premier e Grand Cru, prende ispirazione dalla delicatezza della cultura giapponese. Raffinato, gourmand e voluttuoso, è il compagno ideale dei momenti di emozione condivisa all’arrivo dei bei giorni.» commenta Caroline Latrive, chef de caves della Maison Deutz.