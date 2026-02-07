Dal Giappone alla Champagne: il significato culturale dietro il Rosé Sakura Deutz

Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 07 febbraio 2026

di Redazione Italia a Tavola
 
07 febbraio 2026 | 16:02

Il progetto Deutz Brut Rosé Sakura nasce circa dieci anni fa come tributo ai ciliegi in fiore (sakura), al Giappone e a una cultura che da secoli celebra la bellezza dell’istante. Un’ispirazione che prende forma in una limited edition capace di raccontare, attraverso lo Champagne, il valore dei momenti fugaci e condivisi.

Deutz Brut Rosé Sakura

Sakura e hanami: il significato culturale dietro lo Champagne

In Giappone la fioritura dei ciliegi segna l’arrivo della primavera ed è associata a concetti profondamente simbolici come rinascita, purezza e consapevolezza del tempo presente. La pratica dell’hanami, la contemplazione collettiva dei fiori, diventa un rito che invita a rallentare, osservare e vivere l’emozione dell’attimo. Sakura non è solo un nome, ma un linguaggio culturale che crea un dialogo tra due sensibilità: l’arte di vivere francese e l’attenzione giapponese per la misura, il dettaglio e la transitorietà. Da questo incontro nasce uno Champagne Rosé che supera il racconto del terroir per esprimere una visione emotiva e raffinata. Deutz Brut Rosé Sakura è una edizione limitata, disponibile esclusivamente nel periodo primaverile. Una scelta coerente con il suo significato simbolico e con il momento dell’anno che celebra la rinascita e la condivisione.

La fase di analisi sensoriale dei campioni contribuisce a definire l’equilibrio aromatico del Deutz Brut Rosé Sakura

Assemblaggio e vinificazione del Deutz Brut Rosé Sakura

L’assemblaggio è composto per il 90% da pinot nero proveniente dai villaggi di Aÿ, Mareuil-sur-Aÿ, Avenay, Bouzy, Ambonnay, Verzenay e Tauxières e per il 10% da chardonnay di Avize, Villeneuve-Renneville e Vertus. Lo stile distintivo del Sakura Brut Rosé Deutz deriva dall’aggiunta di vino rosso prodotto nei terreni di Pierre Robert e La Pelle ad Aÿ, oltre che nei cru di Cumaine, Vaularon e Mutry a Mareuil-sur-Aÿ. Affinamento minimo 30 mesi sui lieviti per uno stile elegante, fresco, di grande intensità aromatica.

Caroline Latrive, chef de caves della Maison Deutz

Note di degustazione: eleganza, finezza e tensione

Alla base di Deutz Brut Rosé Sakura si ritrova lo stile riconoscibile del Rosé di Deutz, caratterizzato da precisione, equilibrio e finezza. Il colore è rosa brillante con riflessi luminosi. Al naso emergono note fresche e delicate di frutti rossi - fragola, lampone, ciliegia e ribes - accompagnate da accenti floreali e da una lieve sfumatura di brioche. Il sorso è cremoso e armonioso, sostenuto da una struttura elegante e da una tensione fresca che accompagna un finale lungo, equilibrato e dalla persistenza fruttata raffinata. «Questo Champagne Rosé Sakura, frutto dell’assemblaggio di Premier e Grand Cru, prende ispirazione dalla delicatezza della cultura giapponese. Raffinato, gourmand e voluttuoso, è il compagno ideale dei momenti di emozione condivisa all’arrivo dei bei giorni.» commenta Caroline Latrive, chef de caves della Maison Deutz.

Deutz Brut Rosé Sakura Champagne Champagne Rosé Maison Deutz Caroline Latrive
 
