Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 07 febbraio 2026  | aggiornato alle 10:53 | 117273 articoli pubblicati

Dalla stalla all’agripub: come nasce un birrificio nei colli teramani

In Abruzzo, tra i colli teramani e l’Adriatico, il Microbirrificio Opperbacco, nato nel 2009, affianca un agripub storico e valorizza materie prime locali, lieviti da uve abruzzesi e birre iconiche come Rusthell e Overdose

di Carlo Vischi
 
07 febbraio 2026 | 09:30

Il Microbirrificio Opperbacco Società Agricola Srl nasce nel 2009 a Notaresco, nel cuore dell’Abruzzo, tra i colli Teramani e il profilo imponente del Gran Sasso, a pochi chilometri dal Mare Adriatico. Fondato dal Mastro Birraio Luigi Recchiuti, il birrificio si sviluppa all’interno di una stalla riadattata, dove spazi e attrezzature sono aggiornati per seguire le innovazioni del settore. La produzione annua si aggira sui 3.000 ettolitri, destinati al mercato nazionale e internazionale, confermando la capacità di coniugare qualità e gestione sostenibile.

Il Microbirrificio Opperbacco si trova tra i colli Teramani

Un legame tra territorio e degustazione

Opperbacco rappresenta un esempio di birrificio che unisce radici locali, innovazione e attenzione alla materia prima. Ogni birra è un piccolo viaggio tra sapori storici e sperimentazioni moderne, raccontando attraverso le etichette e gli ingredienti la storia e la cultura dell’Abruzzo.

Luigi Recchiuti, titolare del Microbirrificio Opperbacco

Il birrificio valorizza ingredienti regionali e stagionali: uve Trebbiano, Montepulciano, Pecorino e Passerina dall’Abruzzo, frutti di bosco tra Marche e Abruzzo, amarene di Fossacesia e albicocche di Brasseria Arnage. Questa attenzione alla qualità consente di proporre birre uniche e riconoscibili, che parlano del territorio in ogni sorso.

Dalla stalla al bicchiere: il cuore produttivo di Opperbacco

Ogni fase della lavorazione riflette la filosofia del birrificio: combinare tradizione e audacia. L’intero processo, dalla selezione dei malti alla fermentazione, avviene sotto la supervisione di Recchiuti, che fonde conoscenze classiche con approcci innovativi. Le birre risultano così dei veri crossover tra stili storici e nuove interpretazioni, capaci di offrire un’esperienza di degustazione unica. Le birre di Opperbacco sono distribuite tramite distributori specializzati, vendita diretta e piattaforme online come Cantina della Birra e 1001 Birre. Bottiglie da 0,33 e 0,75 litri, lattine da 0,33 e fusti Polykeg e in acciaio permettono di raggiungere diversi canali, garantendo flessibilità e presenza sul mercato.

Il Microbirrificio Opperbacco fonde gli ingredienti, la storia e la cultura dell’Abruzzo

L’approccio di Opperbacco si distingue per l’attenzione alle materie prime locali. Per esempio, la Rusthell utilizza il frumento Rosciola di Castel del Monte (AQ), noto come “grano del pastore”, che conferisce un sapore rustico e caratteristico. Le sperimentazioni si estendono anche all’impiego di lieviti selezionati da uve locali per le birre stagionali della linea Nature, sviluppate in collaborazione con l’Università di Teramo.

Le birre iconiche e i loro caratteri distintivi

Tra le produzioni permanenti del birrificio spicca la Rusthell 4,8%, lager di stile tedesco dal colore oro e dal finale morbido, pensata per accompagnare idealmente gli arrosticini locali. La Overdose 9,2%, Imperial IPA, concentra i luppoli in un amaro bilanciato da note dolci e aromatiche. La HaZyo! 5,5% rappresenta la nuova Hazy IPA fresca e fruttata, mentre la Farm House Wild Ale Abruxensis Fiori 5,2% esprime la stagionalità dei frutti e dei lieviti locali in botti artigianali.

«La Rusthell nasce dal nome dialettico degli arrosticini», spiega Luca Di Saverio, responsabile comunicazione. «È un gioco di parole: Helles richiama lo stile della birra, Rusthell evoca la rusticità del territorio». La birra ha ricevuto riconoscimenti nei concorsi di Birraio dell’Anno, consolidando il legame tra prodotto e territorio.

Agripub e showroom: la storia di un locale tra arrosticini e birra

Il locale storico si trova al primo piano, sopra lo showroom, ed è stato aperto nel 2003 prima ancora della nascita del birrificio. Conosciuto per la selezione di birre belghe, tra cui tutte le trappiste dell’epoca, l’agripub ha consolidato l’esperienza di degustazione, combinando tradizione culinaria e cultura brassicola.

L'Agripub del Microbirrificio Opperbacco

Collaborazioni e sperimentazioni nel birrificio

Oltre ai progetti propri, Opperbacco collabora con altri birrifici italiani per birre speciali, come la Overdose, frutto del lavoro con Dada (RE) e Foglie d’Erba (UD). L’approccio collaborativo consente di sperimentare nuove ricette e di confrontarsi con differenti culture brassicole, mantenendo una forte identità territoriale. 

Microbirrificio Opperbacco
Via Casarino 19 64024 Notaresco (Te)
Tel +39 085 7994332

© Riproduzione riservata STAMPA

 
