Valle Isarco, la linea Aristos è l’aristocrazia dei vini d’alta quota

Nel cuore della Valle Isarco, a Chiusa, la Cantina Valle Isarco festeggia i suoi 65 anni di attività con una struttura cooperativa che rappresenta bene il modello altoatesino: 130 soci, circa 150 ettari di vigneto e una produzione di 950mila bottiglie l’anno. Numeri importanti, ma sempre legati a una dimensione territoriale molto forte. Solo il 15% della produzione prende la strada dell’export, mentre circa la metà delle bottiglie resta in provincia di Bolzano, segno di un rapporto diretto con il territorio e con la ristorazione locale dove la più giovane cooperativa vinicola della provincia è riuscita a trovare una collocazione in molte carte dei vini anche per l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Un'immagine della Cantina Valle Isarco

Qui la viticoltura non è fatta di grandi distese vitate. I vigneti circondano i masi dei conferitori, piccoli appezzamenti spesso ripidi e difficili da lavorare, curati quasi come giardini di montagna. È una viticoltura frammentata ma estremamente precisa, dove altitudine, esposizione e suoli poveri giocano un ruolo decisivo nel definire lo stile dei vini.

I vigneti di Cantina Valle Isarco

Aristos, in greco il migliore

Da questa realtà nasce la linea Aristos, la selezione più alta della cantina. Il nome deriva dal greco e significa “il migliore”, e identifica i vini che rappresentano il vertice qualitativo della produzione. Da qui l’idea di una sorta di aristocrazia dei vini di montagna. Solo circa il 12% delle bottiglie prodotte dalla cantina rientra in questa gamma. Le uve provengono da vigneti con almeno dieci anni di età, situati in gran parte oltre i 550 metri di altitudine, dove il clima alpino e i terreni ricchi di scheletro favoriscono vini particolarmente tesi e minerali. Non a caso su ogni bottiglia è indicata proprio l’altitudine del vigneto di origine, una sorta di carta d’identità che racconta la provenienza del vino e che fa la differenza rispetto a molti concorrenti.

Stefan Donà, enologo ed Armin Gratl, direttore generale

Lo stile della linea Aristos - presentata nelle sue ultime produzioni oggi sul mercato (annate fra il 2024 e il 2023) dal direttore Armin Gratl e all’enologo Stefan Donà - è molto riconoscibile: vini eleganti, precisi e di grande freschezza, dove la tensione dell’alta quota è sempre protagonista. Anche quando entra in gioco il legno, questo viene utilizzato con grande misura, senza mai coprire il carattere varietale o territoriale. Il risultato è una gamma di vini raffinati e gastronomici, capaci di esprimere mineralità, equilibrio e una notevole capacità di evoluzione nel tempo.

La bottaia di Cantina Valle Isarco

All’inizio la linea Aristos comprendeva solo Sylvaner e Müller Thurgau, ma negli anni si è trasformata nella vera punta di diamante della cantina. Oggi si articola in cinque etichette – Sylvaner, Grüner Veltliner, Kerner, Riesling e Pinot Nero – che raccontano altrettante sfumature della viticoltura di montagna della Valle Isarco. Per l'occasione sono state presentate le annate oggi in commercio, la 2024 per i primi 3 e la 2023 per le altre 2.

Sylvaner Aristos 2024

Il Sylvaner Aristos 2024 nasce da vigneti tra 550 e 700 metri di altitudine, su terreni alluvionali ghiaiosi ricchi di scheletro. Il vino affina per circa dieci mesi sulle fecce nobili tra acciaio e botti grandi e sviluppa un profilo fruttato e minerale, con note di pesca e mela verde e una freschezza molto marcata. Proprio la acidità viva lo rende uno dei vini simbolo della valle e l’abbinamento più classico resta in questa stagione quello con gli asparagi, ma funziona molto bene anche con antipasti e piatti di pesce. Il prezzo indicativo in enoteca è di 18,60 euro.

Grüner Veltliner Aristos 2024

Il Grüner Veltliner Aristos rappresenta invece una piccola rarità nel panorama italiano. Dei circa 24 ettari coltivati in valle Isarco, 14 lo sono per la cantina della valle. La produzione è di circa 10mila bottiglie. Il vino si distingue per un profilo speziato, elegante e delicato, sostenuto da una evidente mineralità. L’affinamento avviene per metà in legno grande, scelta che dona una certa cremosità senza perdere tensione. È un bianco particolarmente interessante a tavola, dove accompagna bene piatti fritti, carciofi o radicchio, grazie alla sua capacità di equilibrare anche componenti amare. Il prezzo in enoteca è di circa 18,60 euro.

Kerner 2024

Il Kerner Aristos 2024 è probabilmente il vino più emblematico o simbolo della cantina. Nasce da vigneti situati tra 800 e 970 metri, tra i più alti della valle. Questo vitigno è un incrocio tra Schiava e Riesling renano e in origine fu creato in Germania per ottenere una sorta di Riesling quotidiano, più accessibile ma con una buona aromaticità. Proprio nelle condizioni alpine della Valle Isarco ha però trovato una delle sue espressioni più convincenti, diventando quasi un cru di montagna. Il vino è intenso e aromatico, con note fruttate e una tipica sfumatura speziata leggermente moscata. L’annata 2024 si presenta particolarmente fresca e vibrante, con una struttura piena ma molto agile. A tavola si abbina bene a pesce alla griglia, piatti asiatici o preparazioni leggere. Il prezzo in enoteca è di circa 19,40 euro.

Riesling 2023

Il Riesling Aristos 2023, prodotto in circa 8mila bottiglie, è un altro vino simbolo della cantina e proviene da vigneti situati nella parte nord della valle, verso Bressanone, su suoli poveri e ricchi di scheletro. Il vino fermenta e affina tra acciaio e botte grande, sviluppando un profilo aromatico molto elegante con note di pesca, albicocca e frutta bianca. Al palato emerge una freschezza precisa e raffinata che accompagna una struttura solida e una buona capacità di evoluzione nel tempo. A tavola dimostra grande versatilità, accompagnando pesce, crostacei, carpaccio di vitello, anatra, cavoletti di Bruxelles e finocchio. Il prezzo indicativo in enoteca è di 19,80 euro.

Pinot nero 2023

A completare la gamma c’è il Pinot Nero Aristos 2023, l’ultimo arrivato della linea. La prima annata è stata il 2020, nata inizialmente come progetto sperimentale e oggi stabilmente inserita nella selezione Aristos. I vigneti si trovano nella parte sud della Valle Isarco e sono ancora relativamente giovani, 7-8 anni, motivo per cui la produzione è limitata a circa 3mila bottiglie, destinata però ad aumentare nei prossimi anni. Lo stile del vino punta sulla piacevolezza e sull’eleganza, senza eccessi di estrazione. Ne nasce un Pinot Nero fresco, moderno e molto gastronomico, con profumi di frutti rossi e tannini delicati. È un rosso estremamente versatile che accompagna con naturalezza tonno, funghi, salumi (a partire dallo speck), ma anche piatti meno scontati come la pizza. Il prezzo in enoteca è di circa 32,50 euro. È il più caro della linea ma è un prodotto davvero particolare e ne vale la pena.

La Vinoteca della Cantina Valle Isarco

Nel loro insieme, i vini Aristos raccontano bene la filosofia della cantina: una viticoltura di montagna precisa e identitaria, dove altitudine, eleganza e misura stilistica diventano gli elementi chiave. Non sono semplici etichette di punta, ma una vera aristocrazia del vino alpino, capace di sintetizzare il lavoro dei soci e il carattere unico della Valle Isarco.