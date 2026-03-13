Milano capitale del cocktail con il gin firmato Dr Dre e Snoop Dogg

Mio Lab, il cocktail bar di Park Hyatt Milano, si conferma un punto di riferimento per chi cerca novità nel mondo beverage. In questa cornice, il locale ospita Still G.I.N. By Dre and Snoop, il gin ultra premium nato dalla collaborazione tra le icone della West Coast, Dr Dre e Snoop Dogg. Il distillato rende omaggio al celebre brano Still D.R.E. con un profilo aromatico equilibrato, fruttato e floreale, con un leggero accento speziato. Prodotto negli Stati Uniti tramite distillazione sottovuoto, il gin mantiene purezza aromatica e precisione gustativa, posizionandosi tra le eccellenze della categoria, confermata dalla Masters Medal ai The Gin Masters 2025.

Lo Still G.I.N. By Dre and Snoop

La reinterpretazione contemporanea del classico

Per esaltare le caratteristiche di Still G.I.N., Alessandro Iacobucci Vitoni, Bar & Lobby Manager di Mio Lab, ha creato il Still Paloma, long drink che sostituisce la tequila con il gin degli artisti americani. La combinazione di succo di lime, soda al pompelmo rosa e un pizzico di sale dell’Himalaya crea un cocktail fresco, agrumato e sofisticato, pensato per inserirsi nella stagione milanese con una proposta innovativa e riconoscibile. «Volevamo reinterpretare un classico in chiave contemporanea, senza perdere la complessità aromatica del gin», spiega Vitoni.

Il cocktail Still Paloma

Design e collezionismo: la bottiglia come opera

Non solo gusto: Still G.I.N. By Dre and Snoop è anche oggetto di design. La bottiglia, progettata da Ini Archibong, presenta una struttura a nido d’ape che interagisce con la luce e richiama la cultura da cui proviene il gin. Oggetto da collezione, unisce scultura, architettura e design industriale, trasformando il gesto della degustazione in un’esperienza visiva oltre che sensoriale.

Mio Lab: tra musica, cultura e miscelazione

Con Still G.I.N., Mio Lab consolida il proprio ruolo di hub milanese per le tendenze internazionali, unendo mixology, musica e design in un’unica esperienza. Il cocktail bar dell’hotel simbolo dell’ospitalità di lusso meneghina conferma così la sua capacità di portare in città innovazioni dal respiro globale, valorizzando nuove proposte e oggetti iconici che raccontano storie contemporanee.