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lunedì 16 marzo 2026  | aggiornato alle 11:44 | 118003 articoli pubblicati

Feudo Arancio
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Nebbiolo e sorprese autoctone: viaggio tra i vini dell'Alto Piemonte

Dalle colline di Biella, Novara, Vercelli e Verbania emergono denominazioni come Gattinara, Ghemme e Lessona: a Milano l’Alto Piemonte celebra i suoi vini autoctoni in un evento organizzato da Ais

di Carmine Lamorte
 
16 marzo 2026 | 09:30

Nebbiolo e sorprese autoctone: viaggio tra i vini dell'Alto Piemonte

Dalle colline di Biella, Novara, Vercelli e Verbania emergono denominazioni come Gattinara, Ghemme e Lessona: a Milano l’Alto Piemonte celebra i suoi vini autoctoni in un evento organizzato da Ais

di Carmine Lamorte
16 marzo 2026 | 09:30
 

Giornata di grandi incontri, presso il Palace Hotel di Milano, per quanto riguarda i vini dell’Alto Piemonte, uniti nel “Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte". Molti operatori, ma anche tanti semplici appassionati, sono stati accompagnati dall’impeccabile organizzazione super rodata di Ais (Associazione italiana sommelier), grande associazione di categoria che nel corso degli anni è stata capace di mantenere alto l’aspetto professionale e l’aspetto ludico del tema a cui è dedicata. Chi non è riuscito ad andarci quest’anno, metta in agenda l'appuntamento per il prossimo anno, in quanto permette di incontrare piccoli produttori, e farsi spiegare direttamente da loro cosa producono aiutati dagli assaggi di questi grandi vini.

Nebbiolo e sorprese autoctone: viaggio tra i vini dell'Alto Piemonte

Alto Piemonte: i vigneti

Le 10 denominazioni dell’Alto Piemonte protagoniste dell’evento

I partecipanti hanno avuto modo di degustare le dieci denominazioni delle ultime annate dell’alto Piemonte, prodotti sulle colline delle province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania e rispettivamente:

  • Boca Doc
  • Bramaterra Doc
  • Colline Novaresi Doc
  • Coste della Sesia Doc
  • Fara Doc
  • Gattinara Docg
  • Ghemme Docg
  • Lessona Doc
  • Sizzano Doc
  • Valli Ossolane Doc

Nebbiolo e sorprese autoctone: viaggio tra i vini dell'Alto Piemonte

I vini dell’Alto Piemonte protagonisti a Milano

Nebbiolo e varietà autoctone: eleganza e autenticità in ogni bottiglia

Andrea Fontana, presidente del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte Taste Alto Piemonte, ha dichiarato: «Questo appuntamento, giunto alla seconda edizione, rappresenta un’occasione straordinaria per far conoscere l’identità, la qualità e la varietà dei vini dell’Alto Piemonte. Portare questa manifestazione a Milano significa ampliare ulteriormente la visibilità dei nostri produttori e consolidare il dialogo con un pubblico nazionale e internazionale che riconosce nel Nebbiolo e nelle varietà autoctone dell’Alto Piemonte un patrimonio di eleganza e autenticità».

Nebbiolo e sorprese autoctone: viaggio tra i vini dell'Alto Piemonte

Lorella Zoppis e Andrea Fontana, vicepresidente e presidente del Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte

La vicepresidente del consorzio, Lorella Zoppis, sottolinea l’importanza di aver portato nel cuore di Milano, questa manifestazione, dopo il grande riscontro ottenuto a Stresa con i vini dell’Alto Piemonte lo scorso ottobre. «Milano rappresenta un ulteriore e strategico momento di confronto con il pubblico, la stampa e gli operatori, un’occasione preziosa per degustare vini di grande identità, dialogare direttamente con i produttori e approfondire, anche attraverso le masterclass realizzate in collaborazione con Ais Milano, le caratteristiche che rendono unico il nostro territorio vitivinicolo». L’evento ha dato modo di incontrare personalmente i produttori e grazie ai banchi di assaggio degustare le loro produzioni, prevalentemente di varietà autoctone, che in alcuni casi sono limitate a poche migliaia di bottiglie: prodotti unici di altissima qualità.

Alto Piemonte a Milano, le cantine presenti

Ecco le cantine presenti a Milano:

  • Barbaglia - Cavallirio (No)
  • Cà Da Lera - Pieve Vergonte (Vb)
  • Cantina Comero - Sizzano (No)
  • Cantina Fontechiara - Borgomanero (No)
  • Cantina La Smeralda - Briona (No)
  • Cantinoteca Dei Prolo - Fara Novarese (No)
  • Carlone Davide - Grignasco (No)
  • Castaldi Francesca - Briona (No)
  • Castello di Montecavallo - Vigliano Biellese (Bi)
  • Cerutti Lorenza - Sostegno (Bi)
  • Delsignore - Gattinara (Vc)
  • Enrico Crola - Mezzomerico (No)
  • I Dof Mati Viticultrici - Fara Novarese (No)
  • Il Roccolo di Mezzomerico - Mezzomerico (No)
  • Ioppa - Romagnano Sesia (No)
  • La Cantina di Tappia - Villadossola (Vb)
  • La Capuccina - Cureggio (No)
  • Massimo Clerico - Lessona (Bi)
  • Mazzoni Viticoltori - Cavaglio D’Agogna (No)
  • Neri - Novara (No)
  • Paride Iaretti - Gattinara (Vc)
  • Pietraforata Cantine in Ghemme - Ghemme (No)
  • Pietro Cassina - Lessona (Bi)
  • Platinetti Guido - Ghemme (No)
  • Podere Ai Valloni - Boca (No)
  • Rinaldi Riccardo - Suno (No)
  • Roccia Rossa - Brusnengo (Bi)
  • Rovellotti Viticoltori in Ghemme - Ghemme (No)
  • Tenute Guardasole - Grignasco (No)
  • Tenute Sella - Lessona (Bi)
  • Torraccia del Piantavigna - Ghemme (No)
  • Travaglini - Gattinara (Vc)
  • Vigneti Costacurta - Ghemme (No)

Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte
Piazza Castello 47 28074 Ghemme (No)
Tel +39 0163 841750

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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