Nebbiolo e sorprese autoctone: viaggio tra i vini dell'Alto Piemonte

Giornata di grandi incontri, presso il Palace Hotel di Milano, per quanto riguarda i vini dell’Alto Piemonte, uniti nel “Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte". Molti operatori, ma anche tanti semplici appassionati, sono stati accompagnati dall’impeccabile organizzazione super rodata di Ais (Associazione italiana sommelier), grande associazione di categoria che nel corso degli anni è stata capace di mantenere alto l’aspetto professionale e l’aspetto ludico del tema a cui è dedicata. Chi non è riuscito ad andarci quest’anno, metta in agenda l'appuntamento per il prossimo anno, in quanto permette di incontrare piccoli produttori, e farsi spiegare direttamente da loro cosa producono aiutati dagli assaggi di questi grandi vini.

Alto Piemonte: i vigneti

Le 10 denominazioni dell’Alto Piemonte protagoniste dell’evento

I partecipanti hanno avuto modo di degustare le dieci denominazioni delle ultime annate dell’alto Piemonte, prodotti sulle colline delle province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania e rispettivamente:

Boca Doc

Bramaterra Doc

Colline Novaresi Doc

Coste della Sesia Doc

Fara Doc

Gattinara Docg

Ghemme Docg

Lessona Doc

Sizzano Doc

Valli Ossolane Doc

I vini dell’Alto Piemonte protagonisti a Milano

Nebbiolo e varietà autoctone: eleganza e autenticità in ogni bottiglia

Andrea Fontana, presidente del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte Taste Alto Piemonte, ha dichiarato: «Questo appuntamento, giunto alla seconda edizione, rappresenta un’occasione straordinaria per far conoscere l’identità, la qualità e la varietà dei vini dell’Alto Piemonte. Portare questa manifestazione a Milano significa ampliare ulteriormente la visibilità dei nostri produttori e consolidare il dialogo con un pubblico nazionale e internazionale che riconosce nel Nebbiolo e nelle varietà autoctone dell’Alto Piemonte un patrimonio di eleganza e autenticità».

Lorella Zoppis e Andrea Fontana, vicepresidente e presidente del Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte

La vicepresidente del consorzio, Lorella Zoppis, sottolinea l’importanza di aver portato nel cuore di Milano, questa manifestazione, dopo il grande riscontro ottenuto a Stresa con i vini dell’Alto Piemonte lo scorso ottobre. «Milano rappresenta un ulteriore e strategico momento di confronto con il pubblico, la stampa e gli operatori, un’occasione preziosa per degustare vini di grande identità, dialogare direttamente con i produttori e approfondire, anche attraverso le masterclass realizzate in collaborazione con Ais Milano, le caratteristiche che rendono unico il nostro territorio vitivinicolo». L’evento ha dato modo di incontrare personalmente i produttori e grazie ai banchi di assaggio degustare le loro produzioni, prevalentemente di varietà autoctone, che in alcuni casi sono limitate a poche migliaia di bottiglie: prodotti unici di altissima qualità.

Alto Piemonte a Milano, le cantine presenti

Ecco le cantine presenti a Milano: