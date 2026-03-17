Cantina Rotari a Vinitaly 2026: tutta la gamma AlpeRegis da scoprire

Cantina Rotari, eccellenza vitivinicola trentina, torna anche quest'anno a Vinitaly (Verona, 12-15 aprile 2026) con la sua linea di punta AlpeRegis. All'appuntamento di riferimento per il mondo del vino italiano e internazionale, l'azienda porterà le diverse etichette, prodotte secondo l’antico metodo della seconda rifermentazione per la presa di spuma direttamente in bottiglia, realizzate con uve Chardonnay e Pinot Nero coltivate esclusivamente sulle pendici delle montagne trentine e raccolte rigorosamente a mano.

L'AlpeRegis Brut di Cantina Rotari

Rotari propone linea AlpeRegis sin dal 2007: una selezione di Trentodoc Millesimati, volta a coprire l’intera gamma della spumantistica metodo classico. AlpeRegis si compone di quattro diverse espressioni di Trentodoc, la cui principale caratteristica rimane l’eleganza.

AlpeRegis Extra Brut e Brut: equilibrio e versatilità

Il primo nato è stato AlpeRegis Extra Brut, un Trentodoc che si distingue per una maturazione sui lieviti che ormai supera anche i 60 mesi e che si presenta con un sorso estremamente equilibrato ed armonico. I singolari richiami minerali sono l’espressione autentica dei terreni accuratamente selezionati per la coltivazione dell’uva Chardonnay che lo compone in purezza.

AlpeRegis Extra Brut, un Trentodoc che si distingue per una maturazione sui lieviti

Nel 2022 le più morbide bollicine dell’AlpeRegis Brut hanno completato l’intera linea e hanno apportato un’espressione più morbida e avvolgente, caratterizzata anche da un perlage estremamente setoso. La sua maturazione di oltre 48 mesi e il suo dosaggio lo rendono un Trentodoc versatile, che accompagna l’intero pasto a partire da raffinati aperitivi.

AlpeRegis Rosé e Pas Dosé: personalità e verticalità

Nel mezzo vigono l’AlpeRegis Rosé e l’AlpeRegis Pas Dosé, due espressioni uniche e singolari che riflettono a pieno l’eleganza e l’armonia Rotari. AlpeRegis Rosé è l’unico Trentodoc della linea che vede la presenza del nobile Pinot Nero come vitigno di punta.

AlpeRegis Brut, AlpeRegis Rosé e l’AlpeRegis Pas Dosé

Anche il Rosé beneficia di un periodo di maturazione sui lieviti ad oggi superiore ai 48 mesi e si esprime con un colore rosato quasi ramato rispondendo nel calice alle esigenze dei palati più classici e di quelli più sofisticati.

L’AlpeRegis Pas Dosé è invece l’espressione più diretta e verticale dei Trentodoc. Uno Chardonnay in purezza che riposa per oltre 72 mesi e che si caratterizza per la totale assenza di zucchero rendendo ogni sorso unico e diretto, permettendo anche di assaporare a pieno il gusto dello Chardonnay di montagna. Spumante perfetto per intenditori e palati esigenti, si esprime al massimo con crudità di pesce pregiato.

Cantina Rotari sarà presente a Vinitaly a Verona dal 12 al 15 aprile 2026, Hall 3 - Stand B2 presso lo stand Mezzacorona.