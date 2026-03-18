Louis Roederer 246ª cuvée: freschezza, equilibrio e un tocco di Blanc de Blancs

Con Collection 246, la Maison di Champagne Louis Roederer prosegue il suo percorso multi-millesimato iniziato con Collection 242. Si tratta di uno champagne vivo e libero - saldamente radicato nel presente, ma rivolto con decisione al futuro. Fedele alla filosofia che ha ispirato la creazione di Collection - valorizzare i nuovi equilibri portati dal cambiamento climatico rispettando i ritmi della natura - questa 246ª cuvée dall’anno di fondazione della Maison nel 1776 offre un’interpretazione fresca, vibrante e sfumata della vendemmia “eroica” del 2021.

Le vigne di Louis Roederer

Le vigne di Louis Roederer

Segnata da gelate, piogge abbondanti e condizioni meteorologiche talvolta estreme, la vendemmia 2021 ha rappresentato una sfida per le équipe di Louis Roederer. Al termine di una stagione di crescita snervante, sono stati raccolti grappoli di notevole finezza ed eccezionale equilibrio.

L’armonia di Chardonnay, Pinot e Meunier nella Collection 246

Nella Collection 246, gli Chardonnay sono presenti in proporzioni elevate nell’assemblaggio, offrendo un’espressione particolarmente elegante e salina. I Pinot Noir e i Meunier, meno potenti del solito, portano freschezza e tensione. Il risultato è una composizione luminosa, precisa e quasi eterea, che ricorda a tratti il carattere di certi Champagne Blanc de Blancs.

Il Collection 246 di Louis Roederer

Il Collection 246 di Louis Roederer

Ultima espressione dell’arte di intrecciare insieme i tre fili conduttori di Collection - la vendemmia dell’anno, la Réserve Perpétuelle introdotta nel 2012 e un’ampia selezione di vini di riserva affinati in foudres di rovere francese - Collection 246 rappresenta un’interpretazione particolarmente compiuta di questo approccio artigianale. Ispirata da una libertà creativa, dalla passione per la composizione su misura e da una determinazione incrollabile a lavorare in armonia con la natura, rispettandone i cicli e la continua, profonda evoluzione.

Jean-Baptiste Lécaillon, Chef de Cave di Louis Roederer

Jean-Baptiste Lécaillon, Chef de Cave di Louis Roederer

Con la sua composizione precisa e armoniosa, Collection 246 incarna la costante ricerca di complessità, freschezza ed equilibrio del Chef de Cave Jean-Baptiste Lécaillon. Ogni anno compone una nuova sinfonia, ispirata dalle tonalità dell’annata.

Da cuvée a cuvée: un viaggio attraverso ogni sfumatura dello stile Roederer

Questa nuova cuvée prosegue il racconto iniziato con Collection 242. Ogni nuovo opus esprime la propria personalità, plasmata da ciò che la natura ha offerto nell’anno di coltivazione e dal lavoro altamente qualificato svolto in cantina. Sebbene ogni assemblaggio suoni la propria melodia, le edizioni successive - 242, 243, 244, 245 e ora 246 - formano una polifonia unica, in costante dialogo con il tempo. Offrono agli amanti e ai collezionisti del vino un viaggio attraverso uno spettro infinito di sfumature - quelle di un terroir e di un clima che Collection cattura ogni anno con notevole precisione e ricchezza di gusto.

La linea Collection esprime al meglio il terroir di Louis Roederer

La linea Collection esprime al meglio il terroir di Louis Roederer

Come le sue predecessore, anche quest’ultima edizione di Collection - la 246ª cuvée dall’anno di fondazione della Maison - è una splendida compagna della grande cucina. Può essere apprezzata subito o lasciata in cantina per diversi anni, per sviluppare un carattere ancora più profondo ed evoluto.

Il Collection 246, affinato nelle cantine per 4 anni

Il Collection 246, affinato nelle cantine per 4 anni

Affinato per quasi 4 anni nelle nostre cantine, Collection 246 è uno champagne fresco, dinamico e aereo. Sostenuto dalla tensione e dall’equilibrio dell’annata, dalla freschezza della Réserve Perpétuelle e dalla complessità dei vini di riserva affinati in legno, si esprime con facilità e leggerezza, dispiegando un frutto pieno, tra mirabella e agrumi canditi, accompagnato da un delicato tocco boisée e dal fascino di note tostate e iodate.

Collection 246 è uno champagne fresco, dinamico e aereo

Collection 246 è uno champagne fresco, dinamico e aereo

Compagno fedele della gastronomia, destinato a una lunga evoluzione in bottiglia, può essere apprezzato fin da ora oppure dopo diversi anni, rivelando allora una nuova sfumatura della sua identità.

Jean-Baptiste Lécaillon nella cantina di Louis Roeder

Jean-Baptiste Lécaillon nella cantina di Louis Roeder

«Questo 246° assemblaggio della Maison Louis Roederer restituisce la freschezza dell’annata, la sua precisione e la sua tensione. Collection 246 offre così una partitura delicata e scintillante, che non manca di ricordare il carattere di alcuni champagne blanc de blancs» afferma ancora Lécaillon.

Una vinificazione su misura

Jean-Baptiste Lécaillon compone ogni volta una nuova partitura, ispirandosi alla tonalità dell’annata e aggiungendovi i vini della Réserve Perpétuelle e i vini di riserva affinati in legno. Composta al 55% dalla vendemmia 2021, Collection 246 è un’ode al gusto e all’edonismo. La Réserve Perpétuelle, punto di equilibrio e di freschezza, rappresenta il 35% dell’assemblaggio di Collection 246.

Collection 246, affinato in botti di rovere francese

Collection 246, affinato in botti di rovere francese

Parallelamente, una parte significativa di vini provenienti da annate precedenti e dalle giovani parcelle della tenuta Cristal, affinati in botti di rovere francese, viene aggiunta all’assemblaggio. Firma della Maison, questi vini di riserva costituiscono il 10% dell’assemblaggio di Collection 246.

A proposito della Champagne Louis Roederer

Fondata nel 1776 e oggi guidata da Frédéric Rouzaud, Louis Roederer è una delle ultime grandi Maison di Champagne indipendenti e a conduzione familiare. Creata e tuttora situata a Reims, dove nascono la Collection multi-millesimata e il celebre Cristal, porta il nome dell’uomo che nel 1841 mise in pratica una visione allora avanguardista: acquistare vigneti propri per controllare tutte le fasi della produzione.

Frédéric Rouzaud, oggi guida Louis Roederer

Frédéric Rouzaud, oggi guida Louis Roederer

Louis Roederer acquistò parcelle nei migliori terroir della Champagne, nei Grands Crus e Premiers Crus della Montagne de Reims, della Côte des Blancs e della Vallée de la Marne, iniziando così a costituire un patrimonio viticolo - oggi di 250 ettari, di cui 135 certificati biologici (marchio AB in Francia). Introdusse così l’idea che un grande vino si riveli attraverso un dialogo costante, sincero e rispettoso tra la Terra e l’Uomo. Oggi il team, guidato da Jean-Baptiste Lécaillon, direttore della cantina e del vigneto, continua a valorizzare questo patrimonio, innovando costantemente ed esplorando nuove vie. Un approccio e un insieme di valori che Louis Roederer condivide con le altre realtà del gruppo Roederer, unite sotto l’ombrello della “Roederer Collection”.

In Italia, i prodotti Louis Roederer sono distribuiti in esclusiva da Sagna spa.