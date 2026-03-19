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giovedì 19 marzo 2026  | aggiornato alle 21:08 | 118099 articoli pubblicati

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Champagne: 17mila etichette e zero regole? Come scegliere davvero

Le tipologie di Champagne si distinguono per dosaggio zuccherino, vitigni e metodo produttivo. Dal Brut agli Extra Brut, Sec e Demi-Sec, passando per Blanc de Blancs, Blanc de Noirs, Rosé e Millesimati, ogni categoria offre caratteristiche sensoriali e abbinamenti gastronomici specifici, rendendo lo Champagne un vino estremamente versatile e adatto a tutto il pasto

di Giorgio Vizioli
19 marzo 2026 | 18:42
Champagne: 17mila etichette e zero regole? Come scegliere davvero
Champagne: 17mila etichette e zero regole? Come scegliere davvero

Champagne: 17mila etichette e zero regole? Come scegliere davvero

Le tipologie di Champagne si distinguono per dosaggio zuccherino, vitigni e metodo produttivo. Dal Brut agli Extra Brut, Sec e Demi-Sec, passando per Blanc de Blancs, Blanc de Noirs, Rosé e Millesimati, ogni categoria offre caratteristiche sensoriali e abbinamenti gastronomici specifici, rendendo lo Champagne un vino estremamente versatile e adatto a tutto il pasto

di Giorgio Vizioli
19 marzo 2026 | 18:42
 

Indice

Si fa presto a dire semplicemente Champagne! E, oltretutto, si sbaglia l’approccio a un mondo variegato e complesso, ricco di opportunità sensoriali. Basti pensare che le etichette di Champagne, tra grandi maison, cooperative e vigneron, sono quasi 17 mila, ciascuna con il suo stile e la sua personalità. Pronte a incontrare gusti personali e abbinamenti gastronomici anche molto diversi tra loro. Per accostarsi a questi vini, è importante prima di tutto conoscere le tante tipologie di Champagne, che si distinguono tra loro per le differenti percentuali di zucchero aggiunto.

Il territorio della Champagne, tra clima fresco e suoli gessosi, è alla base dell’identità unica di questi vini e della straordinaria varietà di stili presenti sul mercato
Il territorio della Champagne, tra clima fresco e suoli gessosi, è alla base dell’identità unica di questi vini e della straordinaria varietà di stili presenti sul mercato

Partiamo dal più classico: il Brut, che prevede un’aggiunta di zucchero dai sei ai 12 grammi per litro. Poiché rappresenta circa il 90% della produzione totale, Il Brut è considerato il passe-partout degli Champagne, perché, potenzialmente, si abbina a tutto. Ma attenzione: anche per questa tipologia il campo delle possibilità è infinito. Lo Champagne Brut può essere infatti un vino di assemblaggio o monovitigno, sans-année o millesimato. Pur senza voler generalizzare, possiamo suggerire alcuni abbinamenti: tempura di verdure, frutti di mare, carni grigliate, torte salate di verdure. Un vero e proprio vino a tutto pasto!

Blanc de Blancs e Blanc de Noirs: caratteristiche e abbinamenti

Ma non è finita qui. Tra i vari Brut ci sono sensibili differenze in base ai vitigni utilizzati. Ottenuti da uve a bacca bianca (Chardonnay) in purezza, e caratterizzati da vivacità, finezza e leggerezza, i blanc de blancs presentano aromi delicati, arricchiti da note floreali, talvolta minerali. Ricordano la frutta esotica e gli agrumi, ma anche la menta e le mandorle. Si sposano perfettamente con fritture di pesce, ma anche con piatti importanti come il risotto al tartufo e il carré di vitello.

Dai Brut agli Extra Dry fino ai Demi-Sec, ogni calice di Champagne racconta un diverso equilibrio tra acidità e zucchero
Dai Brut agli Extra Dry fino ai Demi-Sec, ogni calice di Champagne racconta un diverso equilibrio tra acidità e zucchero

Ricavati invece da vitigni a bacca nera - Pinot Noir e Meunier - gli Champagne blancs de noirs hanno invece una struttura ampia, ricca e rivelano aromi potenti di frutta secca, spezie, grano maturo, miele, legno, cuoio, di affumicato o addirittura di torrefazione. Sono vini potenti e corposi, amano le carni saporite e sono capaci di esaltare molti grandi classici, dal foie gras all’ossobuco alla milanese e ai saltimbocca alla romana.

Champagne Rosé Brut: metodo saignée e assemblaggio

Gli Champagne Rosé Brut, infine, possono essere prodotti in due modi. Il metodo tradizionale, più raro e pregiato, è denominato à la saignée (letteralmente, “per salasso”) ed è basato sulla macerazione breve delle bucce di uve nere (principalmente Pinot Noir) nel mosto per 12-48 ore. Il mosto viene separato dalle bucce quando raggiunge il colore desiderato. Il secondo modo di realizzare un Brut Rosé è quello di unire a una base Chardonnay, quindi bianca, una piccola percentuale di Pinot Noir o Meunier, sufficiente a conferire al vino un colore rosa più o meno intenso. A causa di questi procedimenti diversi, questi ultimi Rosé presentano caratteristiche di maggiore finezza, mente i primi risultano più potenti e strutturati e sono ottimi da affiancare a piatti poco lavorati. Qualche esempio? Culatello di Zibello con focaccia, paella, carpaccio di manzo.

Lo Champagne Rosé nasce da due metodi produttivi, saignée o assemblaggio, che ne influenzano struttura e intensità aromatica, rendendolo versatile negli abbinamenti
Lo Champagne Rosé nasce da due metodi produttivi, saignée o assemblaggio, che ne influenzano struttura e intensità aromatica, rendendolo versatile negli abbinamenti

Champagne Millesimato: quando l’annata fa la differenza

Sempre tra i Brut troviamo infine i Millesimati, ossia Champagne in cui i vini assemblati per elaborare la cuvée appartengono tutti a una sola annata. La decisione di millesimare o meno una vendemmia spetta al produttore, il quale può decidere che la qualità e soprattutto la pronunciata tipicità di uno specifico raccolto meritino di essere esaltate. Uno Champagne millesimato sarà quindi sempre un vino di carattere e potrà essere abbinato a piatti come l’anatra laccata, l’aragosta al beurre blanc, pesci grassi alla griglia o l’agnello in salsa ai funghi.

Le etichette di Champagne sono quasi 17 mila
Le etichette di Champagne sono quasi 17 mila

Dosaggio Champagne: Extra Brut, Sec e Demi-Sec

Oltre ai Brut, vi sono altre categorie di Champagne che si distinguono in base al contenuto di zucchero aggiunto: Extra Brut (o Nature), tra 0 e 6 grammi di zucchero al litro; Extra-Dry, tra 12 e 17 grammi; Sec, tra 17 e 32 grammi di zucchero al litro; Demi-Sec, tra 32 e 50 grammi di zucchero al litro. Gli Champagne Extra Brut si caratterizzano per un marcato tocco di acidità. Ideali per l’aperitivo, sono anche l’abbinamento perfetto per ostriche e frutti di mare crudi, così come per scampi in salsa bianca e carpaccio di capesante.

Per altro verso, gli Champagne con un contenuto di zucchero aggiunto più elevato si abbinano bene a dessert e i piatti agrodolci. Non solo quindi panettone e pandoro, tiramisù, strudel di mele, millefoglie alla vaniglia e pasticciotti leccesi, ma anche tortelli di zucca alla mantovana e ravioli di anatra arrosto in salsa di prugne.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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