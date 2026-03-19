Cuvage a Vinitaly con il metodo classico piemontese e una nuova etichetta

Il metodo classico piemontese continua a evolversi attraverso interpretazioni sempre più precise e identitarie. A Vinitaly 2026 (Verona, 12-15 aprile 2026) Cuvage vedrà protagoniste due etichette che esprimono due letture complementari della spumantistica regionale: Cuvage de Cuvage VSQ metodo classico Brut, novità della gamma, e Alta Langa Docg Riserva Pas Dosé 2020, oggi vertice della produzione della maison.
Fondata nel 2011 ad Acqui Terme, nel cuore del Monferrato patrimonio Unesco, Cuvage è una realtà interamente dedicata alla produzione di metodo classico. La cantina lavora con uve selezionate provenienti dalle colline tra Langhe e Monferrato, territori in cui la combinazione di suoli marnosi e calcarei, altitudini elevate e forti escursioni termiche favorisce la produzione di spumanti dotati di complessità e intensità aromatica.
Cuvage de Cuvage, il metodo classico pensato per il servizio al calice
La novità del 2026 è Cuvage de Cuvage, una nuova cuvée concepita per raccontare in modo diretto lo stile e il know-how della cantina. Pensato anche per il servizio al calice nella ristorazione, questo metodo classico nasce da una vinificazione orientata a valorizzare freschezza ed equilibrio: dopo la pressatura soffice, il mosto fermenta in acciaio a bassa temperatura e in primavera si procede al tiraggio e alla seconda fermentazione in bottiglia.
Segue un affinamento di 24 mesi sui lieviti, passaggio fondamentale per definire complessità aromatica e finezza del perlage. Nel calice si presenta con un colore giallo paglierino e un perlage fine e avvolgente. Al naso emergono sentori di fiori bianchi, frutta secca e crosta di pane, accompagnati da nuance boisée. Il sorso è pieno, elegante ed equilibrato, con note di lievito e un finale leggermente agrumato.
A tavola si abbina ad aperitivi e antipasti, trovando particolare affinità con piatti di pesce e secondi delicati. Interessante anche l’abbinamento con alcune preparazioni vegan, come zuppe e hummus. Temperatura di servizio consigliata: 4–6 °C.
Alta Langa Docg Riserva Pas Dosé 2020, l’espressione più ambiziosa della cantina
Accanto alla nuova cuvée, sarà protagonista anche l’Alta Langa Docg Riserva Pas Dosé 2020, presentata nel settembre 2025 e oggi espressione più ambiziosa del progetto enologico Cuvage. Prodotta in tiratura limitata di circa 5.000 bottiglie, nasce da uve Pinot Nero e Chardonnay coltivate tra Strevi e Castino su marne grigio-biancastre ricche di calcare.
Dopo la vinificazione in acciaio e l’assenza di fermentazione malolattica, la cuvée affronta un affinamento di oltre 48 mesi sui lieviti, che ne definisce profondità e complessità. Il dosaggio zero mette in evidenza la purezza del frutto e l’impronta minerale del territorio, con note di agrumi, fiori bianchi e pasticceria sostenute da un finale lungo e salino.
Due cuvée per raccontare la vocazione piemontese al metodo classico
Due etichette diverse per concezione e stile, ma unite da una stessa visione: valorizzare la vocazione del Piemonte per il metodo classico attraverso cuvée che coniugano precisione tecnica, espressività territoriale e una gestione attenta dei tempi di affinamento, elemento centrale nell’identità dei vini Cuvage.
Cuvage sarà presente a Vinitaly a Verona dal 12 al 15 aprile 2026 presso lo stand Argea, Hall 5 - Stand B4
Stradale Alessandria 90 15011 Acqui Terme (Al)
Mar-Sab 09:00-12:30, 14:30-19:00