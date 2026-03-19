Cuvage a Vinitaly con il metodo classico piemontese e una nuova etichetta

Il metodo classico piemontese continua a evolversi attraverso interpretazioni sempre più precise e identitarie. A Vinitaly 2026 (Verona, 12-15 aprile 2026) Cuvage vedrà protagoniste due etichette che esprimono due letture complementari della spumantistica regionale: Cuvage de Cuvage VSQ metodo classico Brut, novità della gamma, e Alta Langa Docg Riserva Pas Dosé 2020, oggi vertice della produzione della maison.

Aarón Gómez Figueroa La Cantina Cuvage di Acqui Terme (Al)

La Cantina Cuvage di Acqui Terme (Al)

Fondata nel 2011 ad Acqui Terme, nel cuore del Monferrato patrimonio Unesco, Cuvage è una realtà interamente dedicata alla produzione di metodo classico. La cantina lavora con uve selezionate provenienti dalle colline tra Langhe e Monferrato, territori in cui la combinazione di suoli marnosi e calcarei, altitudini elevate e forti escursioni termiche favorisce la produzione di spumanti dotati di complessità e intensità aromatica.

Cuvage de Cuvage, il metodo classico pensato per il servizio al calice

La novità del 2026 è Cuvage de Cuvage, una nuova cuvée concepita per raccontare in modo diretto lo stile e il know-how della cantina. Pensato anche per il servizio al calice nella ristorazione, questo metodo classico nasce da una vinificazione orientata a valorizzare freschezza ed equilibrio: dopo la pressatura soffice, il mosto fermenta in acciaio a bassa temperatura e in primavera si procede al tiraggio e alla seconda fermentazione in bottiglia.

Cuvage de Cuvage, novità 2026, pensato per il servizio al calice

Cuvage de Cuvage, novità 2026, pensato per il servizio al calice

Segue un affinamento di 24 mesi sui lieviti, passaggio fondamentale per definire complessità aromatica e finezza del perlage. Nel calice si presenta con un colore giallo paglierino e un perlage fine e avvolgente. Al naso emergono sentori di fiori bianchi, frutta secca e crosta di pane, accompagnati da nuance boisée. Il sorso è pieno, elegante ed equilibrato, con note di lievito e un finale leggermente agrumato.

A tavola si abbina ad aperitivi e antipasti, trovando particolare affinità con piatti di pesce e secondi delicati. Interessante anche l’abbinamento con alcune preparazioni vegan, come zuppe e hummus. Temperatura di servizio consigliata: 4–6 °C.

Alta Langa Docg Riserva Pas Dosé 2020, l’espressione più ambiziosa della cantina

Accanto alla nuova cuvée, sarà protagonista anche l’Alta Langa Docg Riserva Pas Dosé 2020, presentata nel settembre 2025 e oggi espressione più ambiziosa del progetto enologico Cuvage. Prodotta in tiratura limitata di circa 5.000 bottiglie, nasce da uve Pinot Nero e Chardonnay coltivate tra Strevi e Castino su marne grigio-biancastre ricche di calcare.

L'Alta Langa Docg Riserva Pas Dosé 2020, espressione più ambiziosa del progetto enologico Cuvage

L'Alta Langa Docg Riserva Pas Dosé 2020, espressione più ambiziosa del progetto enologico Cuvage

Dopo la vinificazione in acciaio e l’assenza di fermentazione malolattica, la cuvée affronta un affinamento di oltre 48 mesi sui lieviti, che ne definisce profondità e complessità. Il dosaggio zero mette in evidenza la purezza del frutto e l’impronta minerale del territorio, con note di agrumi, fiori bianchi e pasticceria sostenute da un finale lungo e salino.

Due cuvée per raccontare la vocazione piemontese al metodo classico

Due etichette diverse per concezione e stile, ma unite da una stessa visione: valorizzare la vocazione del Piemonte per il metodo classico attraverso cuvée che coniugano precisione tecnica, espressività territoriale e una gestione attenta dei tempi di affinamento, elemento centrale nell’identità dei vini Cuvage.

Cuvage sarà presente a Vinitaly a Verona dal 12 al 15 aprile 2026 presso lo stand Argea, Hall 5 - Stand B4