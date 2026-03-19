Cyber Cuvée N.3 Témoignage Extra Brut 2015 di Jean Velut

Cyber Cuvée N.3 Témoignage Extra Brut 2015 segna la fase di maturità della serie Missione. La scelta dello Champagne di Jean Velut, vigneron di Montgueux, nasce da una visione qualitativa chiara: lavorare su una base produttiva capace di garantire lettura parcellare, precisione stilistica e tensione espressiva.

Cyber Cuvée N.3 Témoignage Extra Brut 2015

Caratteristiche della cuvée e vinificazione

La cuvée è un Blanc de Blancs Extra Brut Millésimé 2015, 100% Chardonnay, proveniente da tre parcelle a differenti altitudini della collina di Montgueux. La vinificazione separata preserva le specificità di ciascun vigneto, armonizzate in fase di assemblaggio per un profilo lineare e coerente.

Il lungo affinamento sui lieviti, protratto per nove anni, definisce struttura e complessità aromatica. Il dosaggio contenuto, pari a 5 g/L, mantiene il baricentro gustativo su freschezza e precisione. Al naso emergono fiori bianchi, agrume maturo, mandorla fresca e sfumature tostate. In bocca, attacco netto, centro bocca strutturato e chiusura salina di lunga persistenza, con perlage fine e dinamica gustativa equilibrata.

Edizione limitata e ciclo evolutivo

Imbottigliato nell’aprile 2016 e sboccato nel settembre 2025, il vino completa il suo ciclo evolutivo. Prodotto in 372 esemplari numerati e destinato al mercato italiano, Cyber Cuvée N.3 rappresenta un esempio di eccellenza enologica, dove ricerca progettuale e precisione enologica si fondono in uno Champagne di grande carattere. In italia, questo champagne è distrubuito da Pellegrini spa.