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giovedì 19 marzo 2026  | aggiornato alle 21:08 | 118099 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
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Idee regalo pasquali: la Birra Forst in confezione Souvenir Box

La Birra di Pasqua FORST 2026 offre un sapore floreale e fresco, con note aromatiche morbide e sfumature giallo-dorate. Perfetta per il periodo pasquale, accompagna i piatti tradizionali e diventa anche un’idea regalo

di Redazione Italia a Tavola
 
19 marzo 2026 | 20:00

Idee regalo pasquali: la Birra Forst in confezione Souvenir Box

La Birra di Pasqua FORST 2026 offre un sapore floreale e fresco, con note aromatiche morbide e sfumature giallo-dorate. Perfetta per il periodo pasquale, accompagna i piatti tradizionali e diventa anche un’idea regalo

di Redazione Italia a Tavola
19 marzo 2026 | 20:00
 

Con l’arrivo della primavera, la Birra di Pasqua Forst si distingue per il suo sapore unico, floreale e fresco, arricchito da piacevoli note aromatiche che conquistano già al primo sorso. Disponibile da subito, rappresenta la scelta ideale per chi desidera celebrare il periodo pasquale con una birra leggera e raffinata.

Idee regalo pasquali: la Birra Forst in confezione Souvenir Box

La Birra di Pasqua Forst

Il periodo pasquale: da Pasqua a Pentecoste

Secondo il calendario liturgico, il tempo pasquale inizia la Domenica di Pasqua e si conclude con la Domenica di Pentecoste. In questo periodo, la birra lager chiara Forst si propone come compagna perfetta, grazie al suo gusto equilibrato e alle morbide sfumature floreali, capaci di esaltare i momenti di convivialità e i brindisi tra familiari e amici.

Caratteristiche distintive della Birra di Pasqua Forst

Le sfumature giallo-dorate di questa birra derivano dall’utilizzo di uno speciale luppolo aromatico, che richiama la fioritura primaverile e regala un aroma inconfondibile. Questa attenzione alla scelta degli ingredienti rende la Birra di Pasqua Forst ideale sia da gustare da sola sia in abbinamento ai piatti tipici della festività.

Idee regalo pasquali: la Birra Forst in confezione Souvenir Box

Forst “Souvenir Box” da 12 bottiglie

Confezioni e idee regalo

La Birra di Pasqua Forst è disponibile in bottiglia da 33 cl, in cartone da 24, nella pratica confezione da 6 o nella simpatica Forst “Souvenir Box” da 12 bottiglie. Il design allegro e accattivante ne fa anche un’ottima idea regalo per familiari e amici, perfetta per condividere la gioia della Pasqua. La Birra di Pasqua Forst è disponibile in tutta Italia presso selezionati grossisti di bevande, nei Forst Shop, nello shop online Forst (www.Forst.it) e nei locali Forst, garantendo facilità di reperibilità e praticità d’acquisto.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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