Vino no alcol: Serena Wines scommette sullo 0.0 e lo porta a Vinitaly

A Vinitaly Serena Wines 1881, realtà con sede a Conegliano (Tv) nel cuore della Docg Prosecco Superiore e delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, dal 2019 Patrimonio Unesco, porta in primo piano una novità strategica che interpreta uno dei trend più dinamici del mercato internazionale: il segmento no alcol.
Dopo il lancio a Wine Paris e a Beer & Food Attraction di Rimini, lo 0.0 Alcohol Free arriva a Verona come super star delle novità firmate Serena 1881, rafforzando la visione dell’azienda su consumi sempre più attenti, inclusivi e contemporanei.
Serena Wines 1881 e lo 0.0 Alcohol Free: eleganza senza alcol nel calice
Un prodotto che nasce per offrire un’alternativa elegante, senza rinunciare al piacere del brindisi. Nel calice si distingue per un perlage fine e persistente; al naso esprime sentori delicati e fruttati con leggere sfumature floreali, mentre al palato si presenta fresco e armonico, con un equilibrio ben definito tra acidità e morbidezza.
È la proposta ideale per l’aperitivo, per eventi di lavoro e per tutti i momenti conviviali in cui cresce la richiesta di opzioni alcohol free capaci di mantenere stile, ritualità e gusto. Una scelta trasversale, adatta a chi alterna consumo tradizionale e moderazione, ma anche a chi sceglie di condurre uno stile di vita alcohol free.
Tanti formati per la convivialità contemporanea
Accanto a questa novità, Serena Wines 1881 presenta a Vinitaly anche altre referenze pensate per il canale professionale e per nuovi momenti di consumo: il Prosecco Doc Extra Dry nel nuovo formato 0,375 l; le proposte per il segmento mixology con Più Spritz The Deer e il nuovo Lemon Spritz; l’iconico Rabosello Igt Veneto, rosato frizzante da uve Raboso proposto sia in bottiglia sia in fusto; il marchio L’Uvas e il Soé Brut, apprezzato blend di Ribolla Gialla e Chardonnay con packaging rinnovato.
Un insieme di novità che conferma la capacità dell’azienda di innovare nel segno della convivialità, restando fedele alle proprie radici venete.
Serena Wines 1881 sarà presente a Vinitaly a Verona dal 12 al 15 aprile 2026 alla Hall 6 - Stand C4.
Via Camillo Bianchi 1 31015 Conegliano (Tv)