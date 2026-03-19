Vino no alcol: Serena Wines scommette sullo 0.0 e lo porta a Vinitaly

A Vinitaly Serena Wines 1881, realtà con sede a Conegliano (Tv) nel cuore della Docg Prosecco Superiore e delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, dal 2019 Patrimonio Unesco, porta in primo piano una novità strategica che interpreta uno dei trend più dinamici del mercato internazionale: il segmento no alcol.

Serena Wines 1881 porterà a Vinitaly la novità 0.0 Alcohol Free

Serena Wines 1881 porterà a Vinitaly la novità 0.0 Alcohol Free

Dopo il lancio a Wine Paris e a Beer & Food Attraction di Rimini, lo 0.0 Alcohol Free arriva a Verona come super star delle novità firmate Serena 1881, rafforzando la visione dell’azienda su consumi sempre più attenti, inclusivi e contemporanei.

Serena Wines 1881 e lo 0.0 Alcohol Free: eleganza senza alcol nel calice

Un prodotto che nasce per offrire un’alternativa elegante, senza rinunciare al piacere del brindisi. Nel calice si distingue per un perlage fine e persistente; al naso esprime sentori delicati e fruttati con leggere sfumature floreali, mentre al palato si presenta fresco e armonico, con un equilibrio ben definito tra acidità e morbidezza.

Serena Wines 1881 produce vini adatti per tutti i momenti conviviali

Serena Wines 1881 produce vini adatti per tutti i momenti conviviali

È la proposta ideale per l’aperitivo, per eventi di lavoro e per tutti i momenti conviviali in cui cresce la richiesta di opzioni alcohol free capaci di mantenere stile, ritualità e gusto. Una scelta trasversale, adatta a chi alterna consumo tradizionale e moderazione, ma anche a chi sceglie di condurre uno stile di vita alcohol free.

Tanti formati per la convivialità contemporanea

Accanto a questa novità, Serena Wines 1881 presenta a Vinitaly anche altre referenze pensate per il canale professionale e per nuovi momenti di consumo: il Prosecco Doc Extra Dry nel nuovo formato 0,375 l; le proposte per il segmento mixology con Più Spritz The Deer e il nuovo Lemon Spritz; l’iconico Rabosello Igt Veneto, rosato frizzante da uve Raboso proposto sia in bottiglia sia in fusto; il marchio L’Uvas e il Soé Brut, apprezzato blend di Ribolla Gialla e Chardonnay con packaging rinnovato.

La gamma completa dei prodotti di Serena Wines 1881

La gamma completa dei prodotti di Serena Wines 1881

Un insieme di novità che conferma la capacità dell’azienda di innovare nel segno della convivialità, restando fedele alle proprie radici venete.

Serena Wines 1881 sarà presente a Vinitaly a Verona dal 12 al 15 aprile 2026 alla Hall 6 - Stand C4.