Cantina Rauscedo compie 75 anni e punta su un manager come Flavio Geretto

Nel comparto vitivinicolo ci sono turnover silenti e turnover che assumono spessore di rilevante importanza.

E quanto sta accadendo in queste ore è notizia, ci sia consentita per un attimo la nostra gergalità, una breaking news:

Flavio Geretto è il nuovo Direttore Generale di Cantina Rauscedo.

Questa nomina, stante lo spessore del top manager, è evidente che segna l’inizio di un nuovo capitolo per la storica cooperativa friulana.

Flavio Geretto, ne siamo persuasi, in piena sintonia con gli organi di governo della cooperativa, saprà efficacemente agevolare la oramai necessaria crescita organizzativa della composita struttura. Dalla sua, indubitabilmente, il trinomio virtuoso che esprimiamo mediante l’acronimo CPT: Competenza, Passione, Talento.

Nel caso di specie, essendo tutte e tre le componenti ben acclarate, aggiungeremmo una seconda T che sta per Territorio, con ciò volendo intendere lo schietto e caloroso amore che Flavio Geretto nutre per il magico Friuli.

La cantina Rauscedo

La cantina Rauscedo

E difatti, con la nomina di Flavio Geretto a nuovo Direttore Generale, Cantina Rauscedo si proietta verso una nuova fase di sviluppo, fondata sulla cooperazione, sul consolidamento interno e, fattore di grande valenza, su una visione strategica orientata al futuro del Friuli.

Un percorso di crescita condivisa volto a esprimere al meglio le potenzialità della comunità e del patrimonio vitivinicolo, creando valore per i soci, operando nel rispetto di un territorio che merita (e necessita) di essere tutelato e valorizzato.

Cantina Rauscedo celebra quest’anno i suoi 75 anni di ininterrotta attività (fu fondata nel lontano anno 1951). Oggi è una realtà solida, strutturata e profondamente identitaria. I 2.000 ettari vitati, ubicati nella pianura alluvionale delle Grave friulane tra i fiumi Tagliamento, Meduna e Cellina, raccontano una viticoltura che nasce dai sassi, in un ambiente tanto affascinante quanto impegnativo, che esita, grazie alla laboriosità della sua gente, vini autentici.

Interessante quanto afferma, in merito all’ingresso di Flavio Geretto in posizione apicale, Antonio Zuliani, Presidente di Cantina Rauscedo: «Cantina Rauscedo ha attraversato negli ultimi anni un periodo di sviluppo, rafforzando la propria organizzazione e consolidando le basi per il futuro. Oggi sentivamo la necessità di compiere un ulteriore passo avanti, non solo sul piano commerciale, ma soprattutto sotto il profilo organizzativo e strategico.

Abbiamo scelto Flavio Geretto per la visione che ha dimostrato nel corso della sua carriera: una visione che non si limita alle vendite, ma che riguarda la costruzione di modelli solidi, processi chiari e governance efficace. Siamo convinti che la sua esperienza e il suo approccio manageriale possano accompagnare la nostra cooperativa in una nuova fase di sviluppo, valorizzando le persone e rafforzando ulteriormente la nostra identità friulana».

Altrettanto interessante quanto afferma Flavio Geretto: «Arrivo a Cantina Rauscedo in un momento importante, che ha reso la struttura ancora più solida e consapevole delle proprie potenzialità. Questo è un elemento fondamentale: costruire è sempre più semplice quando si parte da basi sane e da un’organizzazione qualificata. Ho trovato persone preparate, competenti e motivate. E quando ci sono persone valide, le imprese diventano più semplici: si lavora meglio, si decide con maggiore chiarezza e si cresce in modo più armonico. Credo profondamente nella cooperazione. Vedo nel modello cooperativo non solo una forma organizzativa, ma una visione del futuro: fare squadra, condividere obiettivi, unire competenze per affrontare mercati sempre più complessi. Il futuro del vino italiano, e del Friuli in particolare, passa anche dalla capacità di fare sistema.

Cantina Rauscedo, Antonio Zuliani e Flavio Geretto

Cantina Rauscedo, Antonio Zuliani e Flavio Geretto

Amo il Friuli per la sua autenticità, per la concretezza delle persone e per la cultura del lavoro che qui si respira. Cantina Rauscedo rappresenta questa identità in modo coerente e credibile. Il mio impegno sarà quello di rafforzare ulteriormente l’organizzazione, valorizzare il capitale umano e dare continuità a un percorso di crescita equilibrato, nel rispetto dei soci e del territorio. Quando una struttura è qualificata e la visione è condivisa, le sfide si trasformano in opportunità. L’obiettivo è costruire valore nel tempo, consolidando il ruolo di Cantina Rauscedo come espressione autentica del Friuli e della sua capacità di cooperare».

Cantina Rauscedo è dunque pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia, dove radici profonde e slancio verso il futuro si uniscono, con la volontà di esprimere sempre più lo straordinario potenziale vitivinicolo del Friuli, nel rispetto dei valori che da oltre settant’anni ne tracciano il cammino.

Ed è proprio vero che andrà lontano chi viene da lontano. Le nostre congratulazioni e l’augurio di buon lavoro a Flavio Geretto.