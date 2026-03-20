Il rosso della Maremma che conquista Wine Spectator: Ornello 2023 nei Top 100

Nell’anno della sua maggiore età, essendo stato prodotto a partire dal 2007, l’Ornello 2023 di Rocca di Frassinello, una delle quattro tenute della DDC Domini Castellare di Castellina di Paolo Panerai, fa un balzo da gigante ed entra a far parte della World’s Top 100 di Wine Spectator.
L’elegante blend tosco-bordolese di Sangiovese (40%) associato a percentuali paritetiche di Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah, è infatti stato incluso nella prestigiosa classifica annuale di Wine Spectator, attestandosi alla 23ª posizione con il punteggio di 94/100, a parere di Bruce Sanderson, oltre che come Smart Buy del terroir maremmano, per l’edizione cartacea della rinomata rivista statunitense edita e diretta da Marvin Shanken.
Prezzo e disponibilità dell’Ornello 2023
Decisamente un acquisto smart visto che servono appena 16 € (dal web-shop aziendale) per accaparrarsi una delle 25.000 bottiglie di questo scalpitante alfiere di Maremma, svezzato sui suoli di medio impasto e ricchi di scheletro di Gavorrano e affinato nello scenario architettonico della cantina disegnata da Renzo Piano con l’incredibile barricaia illuminata, come un tempio bacchico, dalla luce solare che filtra dall’esterno.
Sotto la mano felice dell’eno-star Alessandro Cellai, l’Ornello è diventato grande e sempre più un simbolo di quel tassello autentico di alta Maremma grossetana a cui deve il nome (l’ornello è infatti chiamato il lungo bastone appuntito con cui i “butteri” governano ancora oggi le mandrie).
Caratteristiche organolettiche e vinificazione
Come tutta la gamma di Rocca di Frassinello l’eleganza e l’immediatezza gustativa la fanno da padrone anche in questo fratello minore (si fa per dire), vinificato in acciaio e affinato per sei mesi in barrique nuove al 50%, che si presenta nel calice con un brillante e profondo rosso rubino. Al naso propone note di frutta rossa matura, insieme a note balsamiche, di erbe aromatiche e a una intrigante spaziatura di cacao amaro, caffè tostato e cardamomo.
Sorso avvolgente ed equilibrato con tannini vellutati innervati da freschezza e prontezza di beva, a dispetto di una longevità potenziale di almeno un decennio. Finale persistente e appagante, con retrogusto balsamico e lievemente tostato.
Abbinamenti consigliati con l’Ornello 2023
Da sincero figlio di Maremma si abbina al tradizionale cinghiale in umido ma anche ai tipici salumi toscani e a formaggi pecorini semi-stagionati come il Fior di Natura, del premiato caseificio “Il Fiorino” di Roccalbegna.
Loc. Poggio alla Guardia - Giuncarico Scalo Gavorrano (Grosseto) Gavorrano