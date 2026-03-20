Il rosso della Maremma che conquista Wine Spectator: Ornello 2023 nei Top 100

Nell’anno della sua maggiore età, essendo stato prodotto a partire dal 2007, l’Ornello 2023 di Rocca di Frassinello, una delle quattro tenute della DDC Domini Castellare di Castellina di Paolo Panerai, fa un balzo da gigante ed entra a far parte della World’s Top 100 di Wine Spectator.

L'Ornello 2023 di Rocca di Frassinello è ora 23° nella World’s Top 100 di Wine Spectator.

L'Ornello 2023 di Rocca di Frassinello è ora 23° nella World’s Top 100 di Wine Spectator.

L’elegante blend tosco-bordolese di Sangiovese (40%) associato a percentuali paritetiche di Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah, è infatti stato incluso nella prestigiosa classifica annuale di Wine Spectator, attestandosi alla 23ª posizione con il punteggio di 94/100, a parere di Bruce Sanderson, oltre che come Smart Buy del terroir maremmano, per l’edizione cartacea della rinomata rivista statunitense edita e diretta da Marvin Shanken.

Prezzo e disponibilità dell’Ornello 2023

Decisamente un acquisto smart visto che servono appena 16 € (dal web-shop aziendale) per accaparrarsi una delle 25.000 bottiglie di questo scalpitante alfiere di Maremma, svezzato sui suoli di medio impasto e ricchi di scheletro di Gavorrano e affinato nello scenario architettonico della cantina disegnata da Renzo Piano con l’incredibile barricaia illuminata, come un tempio bacchico, dalla luce solare che filtra dall’esterno.

Una veduta aerea della tenuta di Rocca di Frassinello, progettata da Renzo Piano

Una veduta aerea della tenuta di Rocca di Frassinello, progettata da Renzo Piano

Sotto la mano felice dell’eno-star Alessandro Cellai, l’Ornello è diventato grande e sempre più un simbolo di quel tassello autentico di alta Maremma grossetana a cui deve il nome (l’ornello è infatti chiamato il lungo bastone appuntito con cui i “butteri” governano ancora oggi le mandrie).

Caratteristiche organolettiche e vinificazione

Come tutta la gamma di Rocca di Frassinello l’eleganza e l’immediatezza gustativa la fanno da padrone anche in questo fratello minore (si fa per dire), vinificato in acciaio e affinato per sei mesi in barrique nuove al 50%, che si presenta nel calice con un brillante e profondo rosso rubino. Al naso propone note di frutta rossa matura, insieme a note balsamiche, di erbe aromatiche e a una intrigante spaziatura di cacao amaro, caffè tostato e cardamomo.

Sorso avvolgente ed equilibrato con tannini vellutati innervati da freschezza e prontezza di beva, a dispetto di una longevità potenziale di almeno un decennio. Finale persistente e appagante, con retrogusto balsamico e lievemente tostato.

Abbinamenti consigliati con l’Ornello 2023

Da sincero figlio di Maremma si abbina al tradizionale cinghiale in umido ma anche ai tipici salumi toscani e a formaggi pecorini semi-stagionati come il Fior di Natura, del premiato caseificio “Il Fiorino” di Roccalbegna.