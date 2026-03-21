Dal conciatore al viticoltore: la storia centenaria della Tenuta Roletto nel Canavese

La Tenuta Roletto nasce nel primo Novecento nel cuore del Canavese, zona storico-geografica del Piemonte. Qui Giovanni Tinetti, originariamente conciatore, acquista alcuni ettari di terreno e inizia la sua avventura vitivinicola. La proprietà passa di mano in mano attraverso tutta la famiglia, fino ad oggi che guida l’azienda Antonino Iuculano Mamao, marito di Domenica Roletto, nipote del fondatore. Ci troviamo circondati dalle colline moreniche che creano un anfiteatro naturale. Qui il vitigno principe, l’Erbaluce, cresce rigoglioso sul terreno minerale e ciottoloso, nato dal ritiro di un ghiacciaio.

Il Gran Cuvée metodo classico Erbaluce di Caluso Docg

Il Gran Cuvée metodo classico Erbaluce di Caluso Docg

La combinazione della mineralità spiccata e dell’acidità dei terreni, si ritrova nel vino, che brilla per freschezza e bevibilità. La peculiarità distintiva del territorio si rivela nelle maestose Pergole che caratterizzano i vigneti. Questo sistema di coltivazione unico svolge un doppio ruolo, sia climatico che agronomico. L’Erbaluce è un vitigno molto duttile, ma anche molto particolare.

Tenuta Roletto: storia familiare e territorio del Canavese

Ha una fertilità basale limitata, per questo si lasciano fino a 14 gemme per capo frutto e le Pergole, sollevando i tralci a quasi due metri e mezzo d’altezza, consentono a questo nobile vitigno di esprimere appieno il suo potenziale. Alla Tenuta Roletto, la produzione dell’Erbaluce di Caluso Docg rappresenta l’espressione più autentica del loro legame con il territorio canavesano.

Gran Cuvée metodo classico affinato sui lieviti per 24 mesi

Gran Cuvée metodo classico affinato sui lieviti per 24 mesi

Coltivano il vitigno autoctono Erbaluce con metodi sostenibili, rispettando i ritmi della natura e valorizzando ogni fase del ciclo produttivo. I grappoli, raccolti a mano nei vigneti collinari, vengono selezionati con cura per preservare freschezza, acidità e profumi.

Erbaluce di Caluso Docg: il vino che racconta il territorio

La vinificazione avviene in acciaio a temperatura controllata, per esaltare le caratteristiche varietali: note floreali, sentori di frutta a polpa bianca e una spiccata mineralità. Il Metodo Classico è la tecnica tradizionale di spumantizzazione che combina arte e pazienza e alla Tenuta Roletto questa pratica è utilizzata per esprimere al meglio le qualità dell’Erbaluce di Caluso Docg.

Il Gran Cuvée è il metodo classico di riferimento, con 24 mesi di affinamento sui lieviti. Questo spumante elegante presenta note di crosta di pane, agrumi freschi e una delicata mineralità. Al palato, la freschezza dell’Erbaluce si fonde con una cremosità avvolgente, creando un finale lungo e soddisfacente.

Tenuta Roletto: eventi, ospitalità e spazi tra le vigne

Oltre alla produzione vinicola, la tenuta è anche una location ideale per eventi, cerimonie, feste aziendali, team building e momenti da vivere all’aria aperta.La suggestiva Sala Colonne e gli spazi tra i filari ospitano matrimoni, feste private ed esperienze pensate per chi cerca autenticità, bellezza e buon vino.