Asti e Moscato protagonisti a Vinitaly 2026: strategia e mercati globali

Con l’avvicinarsi di Vinitaly 2026, la più importante Fiera internazionale italiana del vino in programma a Verona dal 12 al 15 aprile, il Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg si prepara a riaffermare il proprio ruolo nel panorama enologico italiano, in qualità di presidio di qualità, cultura produttiva e tutela territoriale che da anni valorizza uno dei vitigni aromatici più riconoscibili al mondo.

Il Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg sarà presente a Vinitaly 2026 nello stand di Piemonte Land of Wine, che rappresenta i consorzi vinicoli piemontesi

Il Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg sarà presente a Vinitaly 2026 nello stand di Piemonte Land of Wine, che rappresenta i consorzi vinicoli piemontesi

In vista anche del percorso di avvicinamento alla Fiera scaligera, l’ente consortile, presieduto da Stefano Ricagno, punta a rafforzare ulteriormente la propria visibilità internazionale con la presenza nel Padiglione 10, quello del Piemonte, allo stand D3, all’interno dell’area di Piemonte Land of Wine, il super consorzio che raggruppa i Consorzi vinicoli piemontesi.

Vinitaly 2026 e il ruolo strategico del Consorzio dell’Asti

Una posizione, quella del Consorzio dell’Asti a Vinitaly, che non ha solo valore istituzionale e di territorio, ma rappresenta un momento strategico di relazione con buyer, operatori e appassionati che arriveranno a Verona dall’Italia e dal mondo.

Lo spumante Asti Dolce Docg, perfetto per la bella stagione

Lo spumante Asti Dolce Docg, perfetto per la bella stagione

Del resto, Asti Spumante e Moscato d’Asti sono, da sempre, vini che parlano la lingua internazionale della convivialità e ancor di più della convivialità legata alla stagione primaverile. Le loro note fresche, aromatiche, immediate rendono, infatti, ogni calice un invito alla celebrazione, perfetto per accompagnare i weekend delle gite fuori porta, i primi pranzi all’aperto e naturalmente le tavole imbandite di Pasqua.

Le colline dove si coltiva l'uva moscato bianco che si utilizza per l’Asti Spumante e per il Moscato d’Asti

Le colline dove si coltiva l'uva moscato bianco che si utilizza per l’Asti Spumante e per il Moscato d’Asti

La dolcezza bilanciata dall’acidità, il profilo fruttato e la naturale bassa gradazione alcolica - aspetti caratteristici che fanno parte del corredo autentico dell’uva moscato bianco che si utilizza per l’Asti Spumante e per il Moscato d’Asti - favoriscono un consumo piacevole e inclusivo, capace di unire generazioni e gusti diversi.

Vini del sorriso e abbinamenti gastronomici pasquali

Non stupisce che sempre più giovani e famiglie li scelgano come vini “del sorriso”, ideali per iniziare o chiudere un momento di festa o anche per una merenda “sinoira”, l’antico rito piemontese dello spuntino del tardo pomeriggio a base di pane e salame e di altre golosità salate che si abbinano perfettamente alle note aromatiche del Moscato d’Asti e dell’Asti Spumante. E a proposito di abbinamenti gastronomici, questi due vini simbolo del Piemonte enologico e della tradizione vitivinicola, nati in un territorio che dal 2014 è riconosciuto Patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco, restano protagonisti indiscussi della pasticceria pasquale.

Il Moscato d'Asti, perfetto accompagnamento del dolce pasquale per eccellenza, la colomba

Il Moscato d'Asti, perfetto accompagnamento del dolce pasquale per eccellenza, la colomba

La Colomba classica, alle mandorle o farcita alla crema o al cioccolato, la pastiera napoletana, le crostate di frutta, la pasticceria secca, trovano nelle bollicine eleganti e mai aggressive dell’Asti Spumante un compagno vivace e armonico. Le note morbide e suadenti del Moscato d’Asti accompagnano con naturalezza dessert cremosi, torte lievitate e dolci della tradizione regionale italiana.

Abbinamenti etnici e versatilità dei vini piemontesi

Ma la loro versatilità va oltre i confini canonici: la cucina delle feste, anche nelle sue declinazioni etniche, scopre abbinamenti sorprendenti con piatti speziati, agrodolci o leggermente piccanti, dai curry delicati alle preparazioni della cucina medio-orientale, fino ai dolci a base di frutta tropicale.

Lo spumante d'Asti, ideale accompagnamento nella bella stagione anche per piatti di cucina etnica

Lo spumante d'Asti, ideale accompagnamento nella bella stagione anche per piatti di cucina etnica

Nel connubio tra primavera, tavola e cultura enologica, il Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti si conferma custode di un’identità vitivinicola che evolve senza perdere di vista le proprie radici.

Un’identità che a Vinitaly 2026 troverà ancora una volta spazio, voce e prospettiva, celebrando l’unicità di una denominazione che nasce in Italia ed è brindata in tutto il mondo, e che rinnova la promessa di brindisi nel segno di un territorio straordinario e di quello spirito di festa e serenità che non dovrebbe mai finire.